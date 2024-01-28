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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 4'
Норвич
0'
Прогнозы 124
Ливерпуль 96.8% (120)
X 1.6% (2)
Норвич 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
Норвич
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1
Алиссон
Бекер
84
Брэдли
Конор
5
Конате
Ибраима
78
Куанса
Джарелл
2
Гомес
Джо
53
МакКоннелл
Джеймс
38
Гравенберх
Райан
17
Джонс
Кёртис
18
Гакпо
Коди
20
Жота
Диогу
9
Нуньес
Дарвин
12
Лонг
Джордж
3
Стэйси
Джек
5
Хэнли
Грант
6
Гибсон
Бен
15
Маккаллум
Сэм
26
Нуньес
Марселино
23
Маклин
Кенни
25
Эрнандес
Онел
17
Габриэл
Барбоза
16
Фасснахт
Кристиан
10
Барнс
Эшли
Ливерпуль
4-3-3
Норвич
4-5-1

История личных встреч

Ливерпуль
Норвич

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

К
2:1
ПЛ
3:1
КЛ
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

3
3.29

Среднее время на гол

30
27

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

2.07
2.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
43

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 1 0.5
Жота Диогу 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Эшли 1 0.33
Маклин Кенни 1 0.33
Габриэл Барбоза 1 0.33
Айда Адам 1 (1) 0.33
Эрнандес Онел 0 0
Фасснахт Кристиан 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александер-Арнольд Трент 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Кларк Бобби 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барнс Эшли 1 0
Роу Джонатан 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0
Норвич
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лидс - Норвич 1:0 Норвич - Вест Бромвич 2:0 Бристоль Роверс - Норвич 1:3 Халл Сити - Норвич 1:2
Норвич - Бристоль Роверс 1:1 Норвич - Саутгемптон 1:1 Миллуолл - Норвич 1:0 Вест Бромвич - Норвич 1:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ипсвич - Норвич 2:2 Норвич - Шеффилд Уэнсдей 3:1 Норвич - Престон Норт Энд 0:0 Бристоль Сити - Норвич 1:2 Уотфорд - Норвич 3:2 Норвич - КПР 1:0 Кардифф Сити - Норвич 2:3 Норвич - Блэкберн 1:3 Сандерленд - Норвич 3:1 Норвич - Мидлсбро 1:2 Норвич - Лидс 2:3

Результаты матчей

Ливерпуль
Норвич

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Норвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Лидс
1 Плимут
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
Ковентри
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Манчестер Сити
Мейдстон Юнайтед
Брайтон
Лестер
Плимут
Лутон Таун
Ньюкасл
Вулверхэмптон
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    С угла поля навесил МакКоннелл в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • Угловой
    2'
    Ушел от соперника по флангу и прострелил вдоль ворот Жота, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Норвич"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Норвич

Исход игры
Ливерпуль
96.8% (121)
Ничья
1.6% (2)
Норвич
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
30% (33)
Нет
70% (77)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
36.8% (46)
3:0 Ливерпуль
19.2% (24)
3:1 Ливерпуль
15.2% (19)
2:1 Ливерпуль
8% (10)
4:0 Ливерпуль
4% (5)
1:0 Ливерпуль
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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Ливерпуль
Норвич
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