Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Чо Мохамед-Али создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Хорошую попытку сделал Тюрам Кефрен . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

37' Тюрам Кефрен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Ницца

36' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Нуама Эрнест создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Ницца

32' Какере Максанс не смог попасть в створ ударом издали

32' Мэйтленд-Найлс Эйнсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Мангаля Орель забивает с правой ноги!

22' Нуама Эрнест создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Мэйтленд-Найлс Эйнсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

22' Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

19' Ляказетт Александр наказан за толчок Youssouf Ndayishimiye

18' Чо Мохамед-Али навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Ляказетт Александр наказан за толчок Youssouf Ndayishimiye

14' Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Ницца

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

13' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Youssouf Ndayishimiye получил желтую карточку от судьи

9' ШТАНГА! Так было близко к голу - Чо Мохамед-Али нанес удар в каркас ворот!

9' Бар Мельвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Youssouf Ndayishimiye ослабляет давление, выбив мяч.

8' Youssouf Ndayishimiye нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Чо Мохамед-Али навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хорошую попытку сделал Чо Мохамед-Али . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Чо Мохамед-Али создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ницца начинает с центра поля