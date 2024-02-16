Тур: 22. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Тюрпен Клеман
Ход матча
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
426 Количество передач 444
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
37
Нуама
Эрнест
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
32 Лоше ТомНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лион
Ницца
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
38 матчей
44.7%
21.1%
34.2%
17 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.2%
34.2%
31.6%
13 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
63
50
Голов в среднем за матч
1.66
1.32
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
54
68
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|11 (1)
|0.5
|О'Брайан Джек
|3
|0.14
|Нуама Эрнест
|1
|0.05
|Джеффиньо
|1
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.05
|Какере Максанс
|1
|0.05
|Мангаля Орель
|1
|0.05
|Милагрес Энрике
|1
|0.05
|Альверо Скелли
|1
|0.05
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.05
|Шерки Райан
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|6 (1)
|0.27
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.18
|Гессан Эванн
|4 (1)
|0.18
|Бога Жереми
|3
|0.14
|Будауи Хишем
|2
|0.09
|Аталь Юсеф
|1
|0.05
|Лоше Том
|1
|0.05
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|5
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|О'Брайан Джек
|2
|1
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Нуама Эрнест
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|4
|1
|Бар Мельвен
|5
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Лотомба Жордан
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Результаты матчей
Лион
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Ницца
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
2
Лион
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Ницца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
4
11
Лион
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Ницца
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
64% (14)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
5
36%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
20
10
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
10%
1
10%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
7
35%
2
20%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
4
67%
76-90
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
1
5%
1
5%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
23%
6
29%
61-75
6
27%
6
29%
76-90
Пропущено
35
16
20 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
6%
1
6%
1-15
10
29%
4
25%
16-30
8
23%
2
13%
31-45
5
14%
3
19%
46-60
6
17%
0
0%
61-75
4
11%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3
Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0
Ницца
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0
Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3
Результаты матчей
Лион
Ницца
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лион
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
39
56
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
65
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
157
517
616
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 18
|50
|2.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|3.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|40 - 30
|38
|4.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 17
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 34
|25
|12.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 25
|24
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 32
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|25 - 29
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|28 - 42
|19
|17.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 8
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 1:0 Ницца
Исход игры
Лион
44% (59)
Ничья
39.6% (53)
Ницца
16.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
78.07% (89)
Нет
21.93% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (43)
2:1 Лион
21.6% (29)
1:2 Ницца
9% (12)
1:0 Лион
8.2% (11)
2:0 Лион
5.2% (7)
0:1 Ницца
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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