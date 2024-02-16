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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Лион
1:0
Конец матча
Ницца
0'
9' Желтая карточка
Ндайишимийе Юссуф
1:0
22' Гол
Мангаля Орель
90'+4

Ход матча

9'
 
Ндайишимийе Юссуф
22'
Мангаля Орель
(Нуама Эрнест)
1:0
59'
 
Моффи Теремас
Гессан Эванн
59'
 
Бога Жереми
Лаборд Гаэтан
59'
 
Клод-Морис Алексис
Ндайишимийе Юссуф
71'
 
Лоше Том
Сансон Морган
74'
Орбан Гифт
Бенрахма Саид
 
74'
Фофана Малик
Мангаля Орель
 
79'
Шерки Райан
Нуама Эрнест
 
81'
 
Бальде Алиу
Чо Мохамед-Али

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 426 Количество передач 444
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Лион 44% (59)
X 39.6% (53)
Ницца 16.4% (22)
-1
выиграет Лион
Львы Вперёд!!
sergey.volk81 #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
25
Мангаля
Орель
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
17
Бенрахма
Саид
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
55
Ндайишимийе
Юссуф
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
25
Чо
Мохамед-Али
29
Гессан
Эванн
24
Лаборд
Гаэтан
Лион
4-3-3
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Лион
Ницца

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

38 матчей

44.7%
21.1%
34.2%
17 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.2%
34.2%
31.6%
13 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
2:3
Л1
1:4
ТМС
1:0
Л1
2:1
К
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
0:5
Л1
3:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
3:1
Л1
3:4
Л1
1:3
Л1
2:2
К
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМС
1:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.66
1.32

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 11 (1) 0.5
О'Брайан Джек 3 0.14
Нуама Эрнест 1 0.05
Джеффиньо 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Какере Максанс 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Милагрес Энрике 1 0.05
Альверо Скелли 1 0.05
Толиссо Корентен 1 (1) 0.05
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.27
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.18
Гессан Эванн 4 (1) 0.18
Бога Жереми 3 0.14
Будауи Хишем 2 0.09
Аталь Юсеф 1 0.05
Лоше Том 1 0.05
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
О'Брайан Джек 2 1
Толиссо Корентен 3 0
Мата Клинтон 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Чалета-Цар Дуе 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Нуама Эрнест 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 4 1
Бар Мельвен 5 0
Будауи Хишем 4 0
Лотомба Жордан 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Лион
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Ницца
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
2
Лион
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Ницца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

4
11
Лион
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Ницца
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
64% (14)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
5
36%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

20
10
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
10%
1
10%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
7
35%
2
20%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
3
38%
4
31%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
4
67%
76-90

Забито

22
21
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
1
5%
1
5%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
23%
6
29%
61-75
6
27%
6
29%
76-90

Пропущено

35
16
20 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
6%
1
6%
1-15
10
29%
4
25%
16-30
8
23%
2
13%
31-45
5
14%
3
19%
46-60
6
17%
0
0%
61-75
4
11%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3
Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0
Ницца
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0
Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3

Результаты матчей

Лион
Ницца

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лион
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
5
6
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
5
2
8
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
15
7
5
17
1.5
6
16
2
20
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 21 11 5 5 40 - 30 38
4.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
12.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
13.
Нант
 Заявка 21 6 4 11 22 - 32 22
14.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
15.
Монпелье
 Заявка 21 4 8 9 25 - 29 19
16.
Лорьян
 Заявка 21 4 7 10 28 - 42 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15.
Монпелье
 Заявка 11 1 7 3 14 - 14 10
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 8
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лион: 48%, Ницца: 52%.
  • 94'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Бар Мельвен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Ляказетт Александр
  • 93'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 91'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Матич Неманья из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Контроль мяча: Лион: 49%, Ницца: 51%.
  • 91'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 90'
    Ляказетт Александр выиграл воздушное противоборство у Тюрам Кефрен.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Ницца
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Лион 44% (59)
    X 39.6% (53)
    Ницца 16.4% (22)
    -1
    выиграет Лион
    Львы Вперёд!!
    sergey.volk81 #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:0 Ницца

    Исход игры
    Лион
    44% (59)
    Ничья
    39.6% (53)
    Ницца
    16.4% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (46)
    Меньше
    59.65% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (43)
    2:1 Лион
    21.6% (29)
    1:2 Ницца
    9% (12)
    1:0 Лион
    8.2% (11)
    2:0 Лион
    5.2% (7)
    0:1 Ницца
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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