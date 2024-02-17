Тур: 22. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
1:0
14' ГолДэвид Джонатан
18' Желтая карточкаЛьорис Готье
36' Желтая карточкаБенталеб Набиль
2:0
44' ГолДэвид Джонатан
2:0
49' Не забитый пенальтиДэвид Джонатан
3:0
49' ГолДэвид Джонатан
65' Желтая карточкаТуре Абдулайе
68' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
83' Желтая карточкаОпери Кристофер
90'+4
Ход матча
14'
1:0
18'
36'
44'
2:0
49'
2:0
49'
3:0
65'
66'
69'
83'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
551 Количество передач 328
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
30
Десма
Артур
28
Айю
Андре
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Нгура СтивНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лилль
Гавр
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
56
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|0.5
|Языджи Юсуф
|4
|0.18
|Жегрова Эдон
|3
|0.14
|Диаките Бафоде
|3
|0.14
|Андре Бенжамин
|3
|0.14
|Йоро Лени
|2
|0.09
|Сантос Тиаго
|1
|0.05
|Кабелла Реми
|1
|0.05
|Кавалейру Иван
|1
|0.05
|Уна Адам
|1
|0.05
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.18
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.18
|Сабби Эммануэль
|4 (1)
|0.18
|Айю Андре
|2
|0.09
|Льорис Готье
|2
|0.09
|Кузяев Далер
|2
|0.09
|Опери Кристофер
|1
|0.05
|Сальмье Йоанн
|1
|0.05
|Мбемба Нолан
|1
|0.05
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|0
|Рибейро Александро
|4
|1
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Сантос Тиаго
|4
|0
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Паулу Фонсека
|3
|0
|Йоро Лени
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Касимир Хосуэ
|5
|0
|Опери Кристофер
|4
|0
|Санганте Аруна
|4
|0
|Туре Абдулайе
|3
|0
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Айю Андре
|1
|1
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Таргаллин Уссама
|2
|0
|Льорис Готье
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Кечта Яссин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
9
Лилль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Гавр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
7
11
Лилль
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Гавр
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
21
11
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
4
19%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
8
38%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
5
24%
5
45%
76-90
Пропущено
4
18
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
25%
2
11%
1-15
1
25%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
50%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
5
45%
1
8%
31-45
1
9%
5
38%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
32
24
22 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
5
16%
5
21%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
13
41%
2
8%
31-45
2
6%
6
25%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
6
19%
6
25%
76-90
Пропущено
17
27
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
4
24%
2
7%
1-15
3
18%
6
22%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
1
6%
8
30%
30%
46-60
6
35%
2
7%
61-75
3
18%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0
Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0
Гавр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3
Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0
Результаты матчей
Лилль
Гавр
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лилль
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
46
38
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
66
38
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
1111
913
814
319
418
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 18
|50
|2.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|3.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|40 - 30
|38
|4.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 34
|25
|12.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 32
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|25 - 29
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|28 - 42
|19
|17.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 8
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 3:0 Гавр
Исход игры
Лилль
92.2% (107)
Ничья
7.8% (9)
Гавр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
54.39% (62)
Нет
45.61% (52)
Популярный счёт
2:1 Лилль
42.2% (49)
2:0 Лилль
25% (29)
1:0 Лилль
18.1% (21)
1:1 Ничья
6.9% (8)
3:1 Лилль
3.4% (4)
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