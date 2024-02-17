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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Лилль
3:0
Конец матча
Гавр
0'
1:0
14' Гол
Дэвид Джонатан
18' Желтая карточка
Льорис Готье
36' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
2:0
44' Гол
Дэвид Джонатан
2:0
49' Не забитый пенальти
Дэвид Джонатан
3:0
49' Гол
Дэвид Джонатан
65' Желтая карточка
Туре Абдулайе
68' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
83' Желтая карточка
Опери Кристофер
90'+4

Ход матча

14'
Дэвид Джонатан
1:0
18'
 
Льорис Готье
36'
Бенталеб Набиль
 
44'
Дэвид Джонатан
(Гомес Анхель)
2:0
46'
 
Него Лоик
Джуджу Антуан
46'
 
Сабби Эммануэль
Касимир Хосуэ
49'
Дэвид Джонатан
2:0
49'
Дэвид Джонатан
3:0
62'
 
Н'диайе Рассул
Кечта Яссин
65'
 
Туре Абдулайе
65'
Харальдссон Хакон-Арнар
Бенталеб Набиль
 
66'
Жегрова Эдон
Уна Адам
 
68'
Харальдссон Хакон-Арнар
 
69'
 
Нгура Стив
Айю Андре
75'
Языджи Юсуф
Дэвид Джонатан
 
75'
Мораиш Тиагу
Кабелла Реми
 
82'
 
Эбоног Саймон
Туре Абдулайе
82'
Буадди Айюб
Гомес Анхель
 
83'
 
Опери Кристофер

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 551 Количество передач 328
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лилль 92.2% (107)
X 7.8% (9)
Гавр 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
11
Уна
Адам
8
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
8
Кечта
Яссин
94
Туре
Абдулайе
29
Грандсир
Самуэль
23
Касимир
Хосуэ
21
Джуджу
Антуан
28
Айю
Андре
Лилль
4-2-3-1
Гавр
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Гавр

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:2
ТМК
3:2
ММ(
1:2
Л1
0:1
Л1
3:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 11 (1) 0.5
Языджи Юсуф 4 0.18
Жегрова Эдон 3 0.14
Диаките Бафоде 3 0.14
Андре Бенжамин 3 0.14
Йоро Лени 2 0.09
Сантос Тиаго 1 0.05
Кабелла Реми 1 0.05
Кавалейру Иван 1 0.05
Уна Адам 1 0.05
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.18
Байо Мохамед 4 (1) 0.18
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.18
Айю Андре 2 0.09
Льорис Готье 2 0.09
Кузяев Далер 2 0.09
Опери Кристофер 1 0.05
Сальмье Йоанн 1 0.05
Мбемба Нолан 1 0.05
Грандсир Самуэль 1 0.05
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 0
Рибейро Александро 4 1
Языджи Юсуф 5 0
Сантос Тиаго 4 0
Бенталеб Набиль 3 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Паулу Фонсека 3 0
Йоро Лени 3 0
Буадди Айюб 1 1
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 5 0
Опери Кристофер 4 0
Санганте Аруна 4 0
Туре Абдулайе 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Айю Андре 1 1
Сальмье Йоанн 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Льорис Готье 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Кечта Яссин 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Лилль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
9
Лилль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Гавр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
11
Лилль
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Гавр
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

21
11
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
4
19%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
8
38%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
5
24%
5
45%
76-90

Пропущено

4
18
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
25%
2
11%
1-15
1
25%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
50%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
5
45%
1
8%
31-45
1
9%
5
38%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

32
24
22 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
5
16%
5
21%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
13
41%
2
8%
31-45
2
6%
6
25%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
6
19%
6
25%
76-90

Пропущено

17
27
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
4
24%
2
7%
1-15
3
18%
6
22%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
1
6%
8
30%
30%
46-60
6
35%
2
7%
61-75
3
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0
Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0
Гавр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3
Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0

Результаты матчей

Лилль
Гавр

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лилль
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
4
6
3
8
2.5
3
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
6
3
8
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
11
11
9
13
1.5
8
14
3
19
2.5
4
18
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 21 11 5 5 40 - 30 38
4.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
5.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
6.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Нант
 Заявка 21 6 4 11 22 - 32 22
14.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
15.
Монпелье
 Заявка 21 4 8 9 25 - 29 19
16.
Лорьян
 Заявка 21 4 7 10 28 - 42 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15.
Монпелье
 Заявка 11 1 7 3 14 - 14 10
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 8
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Лилль заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Гавр: 38%.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Санганте Аруна
  • 93'
    Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Гавр контролирует мяч.
  • 93'
    Гавр контролирует мяч.
  • 93'
    Лилль начинает контратаку
  • 93'
    Буадди Айюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 93'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Гавр контролирует мяч.
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Санганте Аруна из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 91'
    Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 91'
      Лилль контролирует мяч.
    • 91'
      Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Лилль: 63%, Гавр: 37%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 90'
      Оооо... вот это был удар! Мораиш Тиагу должен был забить с этой позиции.
    • 90'
      Мораиш Тиагу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Лилль начинает контратаку
    • 90'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Жегрова Эдон из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Эбоног Саймон
    • 89'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Гавр контролирует мяч.
    • 88'
      Лилль контролирует мяч.
    • 88'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 87'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 87'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 86'
      Мораиш Тиагу из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
    • 86'
      Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Лилль контролирует мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Лилль: 61%, Гавр: 39%.
    • 85'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 84'
      Эбоног Саймон из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Опери Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • 83'
      Опери Кристофер из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Сантос Тиаго.
    • 83'
      Сантос Тиаго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 83'
      Лилль контролирует мяч.
    • 83'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 83'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Тактическая замена. Гомес Анхель уходит с поля и его заменяет Буадди Айюб
    • 82'
      Тактическая замена. Туре Абдулайе уходит с поля и его заменяет Эбоног Саймон
    • 81'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Сабби Эммануэль пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем
    • 81'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 81'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Лилль контролирует мяч.
    • 80'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Гавр: 38%.
    • 79'
      Йоро Лени успешно блокирует удар.
    • 79'
      Санганте Аруна нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 79'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 79'
      Лилль контролирует мяч.
    • 78'
      Судья сигнализирует, что Него Лоик из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Сантос Тиаго
    • 78'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Лилль контролирует мяч.
    • 78'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Гавр контролирует мяч.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 77'
      Языджи Юсуф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 77'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Гавр: 38%.
    • 76'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 75'
      Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Мораиш Тиагу
    • 75'
      Тактическая замена. Дэвид Джонатан уходит с поля и его заменяет Языджи Юсуф
    • 74'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 73'
      Санганте Аруна ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 73'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Лилль контролирует мяч.
    • 72'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе
    • 71'
      Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 71'
      Лилль контролирует мяч.
    • 71'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Гавр: 38%.
    • 69'
      Тактическая замена. Айю Андре уходит с поля и его заменяет Нгура Стив
    • 68'
      Харальдссон Хакон-Арнар получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 68'
      Судья сигнализирует, что Харальдссон Хакон-Арнар из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
    • 68'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 68'
      Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 67'
      Лилль контролирует мяч.
    • 67'
      Лилль контролирует мяч.
    • 66'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Гавр: 40%.
    • 66'
      Лилль контролирует мяч.
    • 66'
      Гавр контролирует мяч.
    • 66'
      Тактическая замена. Уна Адам уходит с поля и его заменяет Жегрова Эдон
    • 65'
      Бенталеб Набиль уходит с поля. Харальдссон Хакон-Арнар выходит вместо него
    • 65'
      Туре Абдулайе получил желтую карточку от судьи
    • 65'
      Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 65'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 64'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Туре Абдулайе успешно блокирует удар.
    • 64'
      Уна Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Гавр контролирует мяч.
    • 63'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 62'
      Сабби Эммануэль наказан за толчок Сантос Тиаго
    • 62'
      Тактическая замена. Кечта Яссин уходит с поля и его заменяет Rassoul Ndiaye
    • 62'
      Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
    • 61'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 61'
      Лилль контролирует мяч.
    • 61'
      Гавр контролирует мяч.
    • 61'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Гавр: 41%.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 61'
      Оооо... вот это был удар! Дэвид Джонатан должен был забить с этой позиции.
    • 61'
      Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 61'
      Дэвид Джонатан нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.
    • 60'
      Гомес Анхель из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Лилль контролирует мяч.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 59'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 59'
      Рибейро Александро из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Юте-Кинкуэ Этьенн наказан за толчок Андре Бенжамин
    • 58'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Лилль контролирует мяч.
    • 57'
      Лилль контролирует мяч.
    • 57'
      Юте-Кинкуэ Этьенн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Юте-Кинкуэ Этьенн задерживает мяч рукой
    • 57'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
    • 56'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Гавр: 42%.
    • 55'
      Гавр контролирует мяч.
    • 54'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 54'
      Лилль контролирует мяч.
    • 53'
      Лилль контролирует мяч.
    • 53'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Льорис Готье из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 52'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Гавр контролирует мяч.
    • 51'
      Него Лоик наказан за толчок Рибейро Александро
    • 50'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 50'
      Гавр контролирует мяч.
    • 50'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Лилль: 59%, Гавр: 41%.
    • 50'
      Третий свой гол забил Дэвид Джонатан. Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.
    • 49'
      Г О О О О Л - Дэвид Джонатан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 49'
      СПАСЕНО - Дэвид Джонатан пробил пенальти, но Артур Десмас отбивает!
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 49'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Лилль пробьет пенальти!
    • 48'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лилль.
    • 47'
      Уна Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      ПЕНАЛЬТИ - Опери Кристофер из команды Гавр привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Уна Адам.
    • 47'
      Опери Кристофер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Гомес Анхель из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Гавр контролирует мяч.
    • 46'
      Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Гавр контролирует мяч.
    • 46'
      Лилль контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Касимир Хосуэ уходит с поля и его заменяет Сабби Эммануэль
    • 46'
      Тактическая замена. Джуджу Антуан уходит с поля и его заменяет Него Лоик
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Гавр: 40%.
    • 46'
      Касимир Хосуэ выиграл воздушное противоборство у Йоро Лени.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Гомес Анхель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Гавр контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 44'
      Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с правой ноги!
    • 44'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Исмаили Гонсалвес из команды Лилль нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 44'
      Уна Адам из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 44'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Гомес Анхель сделал результативную передачу.
    • 44'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 43'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 42'
      Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Лилль контролирует мяч.
    • 42'
      Лилль контролирует мяч.
    • 42'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 41'
      Гавр контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Гавр: 43%.
    • 40'
      Кабелла Реми из команды Лилль в офсайде
    • 39'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Лилль контролирует мяч.
    • 39'
      Лилль контролирует мяч.
    • 39'
      Гавр контролирует мяч.
    • 39'
      Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Лилль контролирует мяч.
    • 37'
      Рибейро Александро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Грандсир Самуэль из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Гавр контролирует мяч.
    • 37'
      Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 37'
      Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Бенталеб Набиль получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Кечта Яссин
    • 36'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 35'
      Лилль контролирует мяч.
    • 35'
      Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Гавр контролирует мяч.
    • 35'
      Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 53%, Гавр: 47%.
    • 35'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 34'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр в офсайде
    • 34'
      Лилль контролирует мяч.
    • 34'
      Кабелла Реми наказан за толчок Касимир Хосуэ
    • 33'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Дэвид Джонатан наказан за толчок Кечта Яссин
    • 32'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
    • 31'
      Гавр контролирует мяч.
    • 31'
      Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Гавр контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Гавр: 42%.
    • 30'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Лилль контролирует мяч.
    • 30'
      Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Гавр контролирует мяч.
    • 29'
      Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
    • 29'
      Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Гавр контролирует мяч.
    • 28'
      Айю Андре задерживает мяч рукой
    • 28'
      Йоро Лени ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 28'
      Лилль контролирует мяч.
    • 27'
      Лилль контролирует мяч.
    • 27'
      Гавр контролирует мяч.
    • 27'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Исмаили Гонсалвес из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Лилль контролирует мяч.
    • 26'
      Лилль контролирует мяч.
    • 26'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Гавр контролирует мяч.
    • 26'
      Безумный фол. Андре Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Гавр контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 54%, Гавр: 46%.
    • 25'
      Кабелла Реми из команды Лилль в офсайде
    • 25'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 23'
      Лилль контролирует мяч.
    • 23'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 23'
      Лилль контролирует мяч.
    • 22'
      Лилль контролирует мяч.
    • 22'
      Грандсир Самуэль наказан за толчок Сантос Тиаго
    • 22'
      Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Лилль контролирует мяч.
    • 21'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Гавр контролирует мяч.
    • 21'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 21'
      Джуджу Антуан выиграл воздушное противоборство у Сантос Тиаго.
    • 20'
      Гавр контролирует мяч.
    • 20'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 20'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 45%, Гавр: 55%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 20'
      Андре Бенжамин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 19'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Льорис Готье получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Льорис Готье из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Сантос Тиаго
    • 18'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Лилль контролирует мяч.
    • 18'
      Лилль контролирует мяч.
    • 18'
      Лилль контролирует мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Джуджу Антуан из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Уна Адам
    • 17'
      Лилль контролирует мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Уна Адам из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Опери Кристофер
    • 16'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Гавр контролирует мяч.
    • 15'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 15'
      Сантос Тиаго выиграл воздушное противоборство у Айю Андре.
    • 15'
      Сантос Тиаго пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 15'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 46%, Гавр: 54%.
    • 14'
      Дэвид Джонатан удалось забить из легкой позиции.
    • 14'
      Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 14'
      Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 14'
      Йоро Лени нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.
    • 14'
      Уна Адам из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Уна Адам из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 12'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 12'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Айю Андре
    • 12'
      Гавр контролирует мяч.
    • 11'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 45%, Гавр: 55%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 10'
      Лилль контролирует мяч.
    • 10'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Йоро Лени выиграл воздушное противоборство у Джуджу Антуан.
    • 9'
      Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Исмаили Гонсалвес из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 9'
      Гавр контролирует мяч.
    • 8'
      Лилль контролирует мяч.
    • 8'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Лилль контролирует мяч.
    • 8'
      Гавр контролирует мяч.
    • 7'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • 7'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Санганте Аруна
    • 6'
      Гавр контролирует мяч.
    • 6'
      Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Айю Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Джуджу Антуан из команды Гавр толкнул локтем оппонента. Это Йоро Лени заработал фол
    • 5'
      Опери Кристофер из команды Гавр разыграл угловой с левого угла.
    • 5'
      Сантос Тиаго из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 4'
      Гавр контролирует мяч.
    • 4'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Гавр контролирует мяч.
    • 3'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Опери Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Оооо... вот это был удар! Грандсир Самуэль должен был забить с этой позиции.
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Грандсир Самуэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 3'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Грандсир Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Опери Кристофер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Уна Адам
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Гавр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лилль 92.2% (107)
    X 7.8% (9)
    Гавр 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 3:0 Гавр

    Исход игры
    Лилль
    92.2% (107)
    Ничья
    7.8% (9)
    Гавр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (56)
    Меньше
    50.88% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (62)
    Нет
    45.61% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    42.2% (49)
    2:0 Лилль
    25% (29)
    1:0 Лилль
    18.1% (21)
    1:1 Ничья
    6.9% (8)
    3:1 Лилль
    3.4% (4)
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