Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Лилль

87' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Опери Кристофер получил желтую карточку от судьи

83' Сантос Тиаго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Сабби Эммануэль пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

81' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Гавр

77' Языджи Юсуф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Дэвид Джонатан из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

71' Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Харальдссон Хакон-Арнар получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Туре Абдулайе получил желтую карточку от судьи

64' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Лилль

62' Тактическая замена. Кечта Яссин уходит с поля и его заменяет Rassoul Ndiaye

62' Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали

61' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Гавр

61' Оооо... вот это был удар! Дэвид Джонатан должен был забить с этой позиции.

61' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Дэвид Джонатан нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.

60' Гомес Анхель из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Лилль

59' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Третий свой гол забил Дэвид Джонатан . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

49' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

49' СПАСЕНО - Дэвид Джонатан пробил пенальти, но Артур Десмас отбивает!

49' Матч возобновлен

49' После проверки VAR судья не изменил решения - Лилль пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лилль

47' Уна Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гомес Анхель из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.