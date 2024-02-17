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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Нант
0:0
Первый тайм: 24'
ПСЖ
0'
23' Желтая карточка
Jocelyn Gourvennec

Ход матча

23'
Jocelyn Gourvennec
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 16 Владение мячом, % 84

Владение мячом

Прогнозы 129
Нант 3.1% (4)
X 1.6% (2)
ПСЖ 95.3% (123)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Дескамп
Реми
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
44
Зезе
Натан
11
Коко
Маркус
3
Коцца
Николя
17
Сиссоко
Мусса
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
15
Кадевере
Тино
31
Мохамед
Мостафа
99
Доннарумма
Джанлуиджи
33
Заир-Эмери
Уоррен
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
21
Эрнандес
Люка
17
Витинья
II
4
Угарте
Мануэль
11
Асенсио
Марко
19
Кан-Ин
Ли
23
Коло-Муани
Рандаль
29
Баркола
Бредли
Нант
5-3-2
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Нант
ПСЖ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
3 победы 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

3.7%
33.3%
63%
1 победа 9 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
4:2
Л1
0:3
С
4:0
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.92
0.53

Среднее время на гол

98
168

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

47
67

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 7 (2) 0.32
Молле Флоран 4 0.18
Саймон Мозес 3 (1) 0.14
Бамба Абдул-Кадер 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коко Маркус 1 0.05
Чиривелья Педро 1 0.05
Кадевере Тино 1 0.05
Кёмерт Эрай 1 0.05
Мутуссами Самуэль 1 0.05
Аблин Маттис 1 0.05
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 20 (5) 0.91
Коло-Муани Рандаль 6 0.27
Витинья II 5 0.23
Асенсио Марко 4 0.18
Рамуш Гонсалу 4 0.18
Хакими Ашраф 3 0.14
Баркола Бредли 2 0.09
Заир-Эмери Уоррен 2 0.09
Дембеле Усман 1 0.05
Фабиан Руис 1 0.05
Солер Карлос 1 0.05
Кан-Ин Ли 1 0.05
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0
Пьер Аристуи 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Баркола Бредли 2 1
Мбаппе Килиан 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Нант
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
2
Нант
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
ПСЖ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

5
27
Нант
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
ПСЖ
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

11
29

Голы по времени матча

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
3
21%
5
24%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
2
14%
4
19%
76-90

Пропущено

15
7
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
27%
2
29%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Забито

8
29
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
25%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
13%
7
24%
31-45
5
63%
5
17%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
0
0%
8
28%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
7
41%
2
17%
76-90

Забито

22
50
10 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 17
8 Не забивали 2
5
23%
6
12%
1-15
1
5%
7
14%
16-30
4
18%
12
24%
31-45
9
41%
8
16%
46-60
1
5%
5
10%
61-75
2
9%
12
24%
76-90

Пропущено

32
19
9 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 13
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
1
3%
1
5%
31-45
6
19%
5
26%
46-60
6
19%
5
26%
61-75
11
34%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1
Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3

Результаты матчей

Нант
ПСЖ

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
2 раза 10%
1
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нант
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
10
1
2
9
2.5
7
4
1
10
3.5
2
9
1
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
19
2
5
16
1.5
17
4
2
19
2.5
11
10
1
20
3.5
3
18
1
20
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 22 15 6 1 51 - 18 51
2.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 21 11 5 5 40 - 30 38
4.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
5.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
6.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Нант
 0:0 Заявка 22 6 5 11 22 - 32 23
14.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
15.
Монпелье
 Заявка 21 4 8 9 25 - 29 19
16.
Лорьян
 Заявка 21 4 7 10 28 - 42 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Нант
 0:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 15 13
15.
Монпелье
 Заявка 11 1 7 3 14 - 14 10
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 11 7 4 0 21 - 7 25
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 0:0 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 8
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    23'
    Марко Асенсио подачей слева переправил мяч в руки Реми Дескампа. Вскоре Мануэль Угарте отметился нарушением правил в середине поля.
  • 22'
    Тино Кадевере не удалось обработать мяч и подготовить его себе для выхода один на один с Джанлуиджи с Доннаруммой либо же просто для удара с дальней дистанции.
  • 21'
    Опять возвращается "ПСЖ" к своей излюбленной тактике контроля мяча. Моментов при этом давно уже не создавали подопечные Луиса Энрике.
  • 20'
    Заброс от парижан в левую часть чужой штрафной площадки. Там не удаётся зацепиться за мяч нападающему. Защита "Нанта" здесь на высоте действует.
  • Угловой
    19'
    Угловой удар заработал "ПСЖ" на левом фланге. Ли Кан-Ин осуществил подачу на ближнюю штангу, и выбили сферу вторым этажом хозяева. На подборе гости. Потом Марко Асенсио толкает прибравшего мяч к своим ногам Дугласа Гомеса.
  • 18'
    Зажглась пиротехника на трибунах. Значит, штраф будет выписан за это Федерацией футбола страны. У фанатов своя атмосфера всё равно.
  • 17'
    Контратака прорезалась у "Нанта", с левого фланга пошла низовая передача в штрафную площадь, а там так и не дошло дело нормального удара по воротам, все потуги хозяев блокировались защитниками "ПСЖ".
  • 16'
    В середине уходящей недели "Пари Сен-Жермен" провёл первый матч двухраундового противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реал Сосьедада" и одержал дома победу 2:0.
  • 15'
    Возможно, Луис Энрике не выпускает Килиана Мбаппе в старте, чтобы уже сейчас его команда приноравливалась играть без нападающего, который с высокой долей вероятности покинет стан "ПСЖ" грядущим летом.
  • 14'
    А на поле парижане продолжают владеть мячом на чужой половине. Мало что интересного можно отметить. С фланга на фланг по цепочке перекатывают сферу игроки столичного клуба.
  • 13'
    "Ницца" со второго места играла вчера - и проиграла "Лиону". Так что "ПСЖ" имеет отличную возможность увеличить своё очковое превосходство над "Ниццей".
  • 12'
    Долгий контроль мяча наблюдается в исполнении "ПСЖ". "Нанту" важно в таких ситуациях сохранять стройность своих рядов и не поддаваться на стремление гостей растянуть их.
  • Опасный момент
    11'
    Вбросили хозяева аут впереди на правом фланге. Педро Чиривелья оказался на ударной позиции на подступах к штрафной площади. Не успел Маркиньос заблокировать его выстрел, который пришёлся повыше створа.
  • Опасный момент
    10'
    Бредли Баркола с левого фланга запустил мяч в дальний угол, откуда Реми Дескамп выбил его на угловой. Подали гости корнер, полетал мяч над вратарской и не залетел в ворота, Реми Дескамп в итоге вынес его вытянутой рукой.
  • 9'
    Килиану Мбаппе сегодня не нашлось места в стартовом составе. Собирающийся в мадридский "Реал" нападающий попал на скамейку запасных команды Луиса Энрике.
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    • 8'
      Громко поют трибуны, обеспечивают они поддержку игрокам "Нанта". Но суперзвёздам из "ПСЖ" всё это должно быть нипочем, они приехали на выезд за очередной победой.
    • Фол, нарушение
      7'
      Фиксируется нарушение правил в атаке со стороны парижского клуба. Это Рандаль Коло-Муани сфолил против Маркуса Коко.
    • 6'
      Ли Кан-Ин выполнил навесную передачу с правого фланга, и верх выиграл один из футболистов обороняющейся команды, то есть "Нанта".
    • 5'
      Бредли Баркола пошёл в обводку на левом фланге мимо Маркуса Коко, однако слишком далеко отпустил от себя мяч и позволил сфере выкатиться за лицевую линию.
    • 4'
      Раскатывают мяч в середине поля футболисты "Пари Сен-Жермен". Пока не обостряют они ситуацию у чужих ворот, но нет сомнений, что могут они это сделать очень быстро.
    • 3'
      В таблице "Нант" располагается на 13-м месте, так что он никак не может быть фаворитом матча против "ПСЖ", идущего на первой строчке.
    • Фол, нарушение
      2'
      Мусса Сиссоко вдали от ворот на фланге совершил нарушение правил против Мануэля Угарте, повалив того на газон.
    • 2'
      "ПСЖ" играет в темно-синей форме, а у "Нанта" жёлтая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 22-м туре чемпионата Франции "ПСЖ" гостит на выезде у "Нанта". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.8% пользователей.
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    • Первый тайм
    • 24'
      Мохамед Мостафа из команды Нант опасно и грубо сыграл. Данилу Перейра пострадал.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Угарте Мануэль из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Мохамед Мостафа
    • 23'
      Дескамп Реми из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Рефери не любит споров - именно за это Жоселин Гурвеннек сейчас получил желтую
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Сиссоко Мусса из команды Нант поставил подножку. Пострадал Асенсио Марко
    • 22'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Нант начинает контратаку
    • 21'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 21'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 16%, ПСЖ: 84%.
    • 20'
      Сиссоко Мусса выиграл воздушное противоборство у Асенсио Марко.
    • 19'
      Асенсио Марко наказан за толчок Дуглас Гомес
    • 19'
      Мохамед Мостафа из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Кан-Ин Ли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Коко Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Зезе Натан успешно блокирует удар.
    • 18'
      Кан-Ин Ли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 17'
      Эрнандес Люка успешно блокирует удар.
    • 17'
      Коко Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Маркиньос Маркос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Нант начинает контратаку
    • 17'
      Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 16'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 14%, ПСЖ: 86%.
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 13'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 13'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 12'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Контроль мяча: Нант: 16%, ПСЖ: 84%.
    • 11'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 11'
      Чиривелья Педро из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 11'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Дескамп Реми из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Дескамп Реми из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 9'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Сиссоко Мусса наказан за толчок Угарте Мануэль
    • 8'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
    • 7'
      Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Коко Маркус из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Нант контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 5'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 28%, ПСЖ: 72%.
    • 4'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 4'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Сиссоко Мусса наказан за толчок Угарте Мануэль
    • 2'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 ПСЖ

    Исход игры
    Нант
    3% (4)
    Ничья
    1.5% (2)
    ПСЖ
    95.5% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.68% (71)
    Меньше
    39.32% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (69)
    Нет
    41.03% (48)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    38.8% (52)
    0:2 ПСЖ
    24.6% (33)
    1:3 ПСЖ
    8.2% (11)
    0:1 ПСЖ
    7.5% (10)
    0:3 ПСЖ
    2.2% (3)
    2:3 ПСЖ
    1.5% (2)
    1:0 Нант
    1.5% (2)
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