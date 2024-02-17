Контратака прорезалась у "Нанта", с левого фланга пошла низовая передача в штрафную площадь, а там так и не дошло дело нормального удара по воротам, все потуги хозяев блокировались защитниками "ПСЖ".

Зажглась пиротехника на трибунах. Значит, штраф будет выписан за это Федерацией футбола страны. У фанатов своя атмосфера всё равно.

Угловой удар заработал "ПСЖ" на левом фланге. Ли Кан-Ин осуществил подачу на ближнюю штангу, и выбили сферу вторым этажом хозяева. На подборе гости. Потом Марко Асенсио толкает прибравшего мяч к своим ногам Дугласа Гомеса.

Заброс от парижан в левую часть чужой штрафной площадки. Там не удаётся зацепиться за мяч нападающему. Защита "Нанта" здесь на высоте действует.

Опять возвращается "ПСЖ" к своей излюбленной тактике контроля мяча. Моментов при этом давно уже не создавали подопечные Луиса Энрике.

Тино Кадевере не удалось обработать мяч и подготовить его себе для выхода один на один с Джанлуиджи с Доннаруммой либо же просто для удара с дальней дистанции.

Килиану Мбаппе сегодня не нашлось места в стартовом составе. Собирающийся в мадридский "Реал" нападающий попал на скамейку запасных команды Луиса Энрике.

Бредли Баркола с левого фланга запустил мяч в дальний угол, откуда Реми Дескамп выбил его на угловой. Подали гости корнер, полетал мяч над вратарской и не залетел в ворота, Реми Дескамп в итоге вынес его вытянутой рукой.

Вбросили хозяева аут впереди на правом фланге. Педро Чиривелья оказался на ударной позиции на подступах к штрафной площади. Не успел Маркиньос заблокировать его выстрел, который пришёлся повыше створа.

Долгий контроль мяча наблюдается в исполнении "ПСЖ". "Нанту" важно в таких ситуациях сохранять стройность своих рядов и не поддаваться на стремление гостей растянуть их.

"Ницца" со второго места играла вчера - и проиграла "Лиону". Так что "ПСЖ" имеет отличную возможность увеличить своё очковое превосходство над "Ниццей".

А на поле парижане продолжают владеть мячом на чужой половине. Мало что интересного можно отметить. С фланга на фланг по цепочке перекатывают сферу игроки столичного клуба.

Возможно, Луис Энрике не выпускает Килиана Мбаппе в старте, чтобы уже сейчас его команда приноравливалась играть без нападающего, который с высокой долей вероятности покинет стан "ПСЖ" грядущим летом.

В середине уходящей недели "Пари Сен-Жермен" провёл первый матч двухраундового противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реал Сосьедада" и одержал дома победу 2:0.

8' Громко поют трибуны, обеспечивают они поддержку игрокам "Нанта". Но суперзвёздам из "ПСЖ" всё это должно быть нипочем, они приехали на выезд за очередной победой.

7' Фиксируется нарушение правил в атаке со стороны парижского клуба. Это Рандаль Коло-Муани сфолил против Маркуса Коко.

6' Ли Кан-Ин выполнил навесную передачу с правого фланга, и верх выиграл один из футболистов обороняющейся команды, то есть "Нанта".

5' Бредли Баркола пошёл в обводку на левом фланге мимо Маркуса Коко, однако слишком далеко отпустил от себя мяч и позволил сфере выкатиться за лицевую линию.

4' Раскатывают мяч в середине поля футболисты "Пари Сен-Жермен". Пока не обостряют они ситуацию у чужих ворот, но нет сомнений, что могут они это сделать очень быстро.

3' В таблице "Нант" располагается на 13-м месте, так что он никак не может быть фаворитом матча против "ПСЖ", идущего на первой строчке.

2' Мусса Сиссоко вдали от ворот на фланге совершил нарушение правил против Мануэля Угарте, повалив того на газон.

2' "ПСЖ" играет в темно-синей форме, а у "Нанта" жёлтая экипировка.