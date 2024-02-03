Тур: 20. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Сильва Дэвид
0:0
Первый тайм: 17'
0'
27
Гуга
14
Сек
Мустафа
25
Нонока
11
Карлинос
28
Эшгаю
Тьягу
13
Роша
Матиас
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 ГугаЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Формига ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ДэвисПолузащитник
-
99 ЗиньоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
-
13 Роша МатиасЗащитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Портимоненсе
Арока
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.25
Среднее время на гол
75
360
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
101
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|6 (3)
|0.3
|Варела Хелио
|5
|0.25
|Каррильо Рони
|3
|0.15
|Джаспер Силвестер
|2
|0.1
|Релвас Филипе
|2
|0.1
|Энрике Педро VI
|2
|0.1
|Денер Клементе
|1
|0.05
|Кампос Луан
|1
|0.05
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Перейра Илдеберту
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|11
|0.55
|Гонсалес Кристо
|8 (1)
|0.4
|Джейсон
|4
|0.2
|Силла Морлей
|1
|0.05
|Эшгаю Тьягу
|1
|0.05
|Букия Андре
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Монтеро Франcиско
|1
|0.05
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|8
|0
|Карлинос
|7
|0
|Алемао
|6
|0
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Варела Хелио
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Гуга
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Нонока
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Перейра Илдеберту
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Монтеро Франcиско
|5
|0
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Куасси Эбуэ
|3
|1
|Мухика Рафаэль
|3
|1
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Милованов Богдан
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Арока
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
5
Портимоненсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
12
13
Портимоненсе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Арока
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
20%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
4
27%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
23%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
5
33%
5
38%
76-90
Пропущено
23
16
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
9%
3
19%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
7
30%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
9
39%
3
19%
76-90
Забито
25
28
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
4
16%
4
14%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
7
28%
4
14%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
3
12%
4
14%
61-75
6
24%
9
32%
76-90
Пропущено
36
28
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
5
14%
6
21%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
3
8%
7
25%
31-45
8
22%
4
14%
46-60
3
8%
4
14%
61-75
13
36%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4
Арока
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0
Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1
Результаты матчей
Портимоненсе
Арока
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
55
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
46
45
28
27
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
514
811
217
514
118
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 12
|48
|3.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 13
|44
|4.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 27
|37
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|31 - 20
|36
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 27
|24
|8.
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|30 - 26
|23
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 31
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|11.
|0:0 Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 39
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|33 - 35
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|16.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|20 - 29
|17
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 45
|13
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|18 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|13.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|11 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|8
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Арока
Исход игры
Портимоненсе
38.8% (45)
Ничья
39.7% (46)
Арока
21.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (30)
Меньше
72.73% (80)
Обе команды забьют
Да
63.64% (70)
Нет
36.36% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (40)
1:0 Портимоненсе
21.6% (25)
2:1 Портимоненсе
13.8% (16)
1:2 Арока
10.3% (12)
0:1 Арока
6.9% (8)
0:2 Арока
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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