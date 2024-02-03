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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 17'
Арока
0'
Прогнозы 116
Портимоненсе 38.8% (45)
X 39.7% (46)
Арока 21.6% (25)
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Ничья
Арока
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32
Накамура
Косукэ
27
Гуга
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
5
Мвуэ
Стив
25
Нонока
70
Мартинш
Родригу
11
Карлинос
7
Джаспер
Силвестер
10
Перейра
Илдеберту
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
13
Роша
Матиас
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Портимоненсе
4-2-3-1
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Арока

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
4:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:3
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.25

Среднее время на гол

75
360

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.3
Варела Хелио 5 0.25
Каррильо Рони 3 0.15
Джаспер Силвестер 2 0.1
Релвас Филипе 2 0.1
Энрике Педро VI 2 0.1
Денер Клементе 1 0.05
Кампос Луан 1 0.05
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 11 0.55
Гонсалес Кристо 8 (1) 0.4
Джейсон 4 0.2
Силла Морлей 1 0.05
Эшгаю Тьягу 1 0.05
Букия Андре 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Монтеро Франcиско 1 0.05
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 8 0
Карлинос 7 0
Алемао 6 0
Энрике Педро VI 5 0
Варела Хелио 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Гуга 4 0
Релвас Филипе 4 0
Аморим Рилдо 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Сек Мустафа 2 0
Нонока 2 0
Формига Игор 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Кампос Луан 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 6 0
Сантуш Педру 5 0
Монтеро Франcиско 5 0
Трецца Альфонсо 5 0
Симау Давид 3 1
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Эшгаю Тьягу 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Джейсон 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Арока
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
5
Портимоненсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

12
13
Портимоненсе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Арока
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
20%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
23%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
5
33%
5
38%
76-90

Пропущено

23
16
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
9%
3
19%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
7
30%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
9
39%
3
19%
76-90

Забито

25
28
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
4
16%
4
14%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
7
28%
4
14%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
3
12%
4
14%
61-75
6
24%
9
32%
76-90

Пропущено

36
28
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
5
14%
6
21%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
3
8%
7
25%
31-45
8
22%
4
14%
46-60
3
8%
4
14%
61-75
13
36%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4
Арока
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0
Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1

Результаты матчей

Портимоненсе
Арока

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
4
5
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
5
14
1.5
8
11
2
17
2.5
5
14
1
18
3.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
2.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Брага
 Заявка 19 11 4 4 43 - 27 37
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 19 11 3 5 31 - 20 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
8.
Арока
 0:0 Заявка 20 6 5 9 30 - 26 23
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 20 6 4 10 22 - 39 22
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эшторил
 Заявка 19 5 3 11 33 - 35 18
15.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
16.
Риу Аве
 Заявка 19 3 8 8 20 - 29 17
17.
Шавиш
 Заявка 19 3 4 12 19 - 45 13
18.
Визела
 Заявка 19 2 7 10 18 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 9 4 3 2 19 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
13.
Арока
 0:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8.
Арока
 0:0 Заявка 10 3 3 4 15 - 12 12
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 11 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 116
Портимоненсе 38.8% (45)
X 39.7% (46)
Арока 21.6% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Арока
3.80
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3.57
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3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портимоненсе 0:0 Арока онлайн

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Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Арока

Исход игры
Портимоненсе
38.8% (45)
Ничья
39.7% (46)
Арока
21.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (30)
Меньше
72.73% (80)
Обе команды забьют
Да
63.64% (70)
Нет
36.36% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (40)
1:0 Портимоненсе
21.6% (25)
2:1 Портимоненсе
13.8% (16)
1:2 Арока
10.3% (12)
0:1 Арока
6.9% (8)
0:2 Арока
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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