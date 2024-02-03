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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Портимоненсе
1:2
Конец матча
Арока
0'
20' Желтая карточка
Нонока
45' Желтая карточка
Милованов Богдан
0:1
48' Гол
Мухика Рафаэль
0:2
52' Гол
Роша Матиас
57' Желтая карточка
Джаспер Силвестер
63' Желтая карточка
Карлинос
68' Желтая карточка
Гуга
1:2
71' Гол
Каррильо Рони
77' Undefined phrase: football_event_
Джейсон
90' Красная карточка
Daniel Sousa
90'+11

Ход матча

20'
Нонока
 
28'
 
Милованов Богдан
Эшгаю Тьягу
45'
 
Милованов Богдан
48'
0:1
Мухика Рафаэль
(Гонсалес Кристо)
52'
0:2
Роша Матиас
56'
Каррильо Рони
Мвуэ Стив
 
57'
Джаспер Силвестер
 
63'
Карлинос
 
68'
Гуга
 
71'
Каррильо Рони
(Гуга)
1:2
72'
Зиньо
Перейра Илдеберту
 
76'
Формига Игор
Мартинш Родригу
 
76'
Кошта Гонсалу
Гуга
 
77'
 
Джейсон
83'
 
Бускетс Ориоль
Гонсалес Кристо
83'
 
Лаваль Юсуф
Джейсон
90'
 
Пуче Мигель
Сантуш Педру
90'
 
Daniel Sousa
Прогнозы 116
Портимоненсе 38.8% (45)
X 39.7% (46)
Арока 21.6% (25)
Все прогнозы
32
Накамура
Косукэ
27
Гуга
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
5
Мвуэ
Стив
25
Нонока
70
Мартинш
Родригу
11
Карлинос
7
Джаспер
Силвестер
10
Перейра
Илдеберту
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
13
Роша
Матиас
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Портимоненсе
4-2-3-1
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Арока

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
4:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:3
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.25

Среднее время на гол

75
360

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.3
Варела Хелио 5 0.25
Каррильо Рони 4 0.2
Джаспер Силвестер 2 0.1
Релвас Филипе 2 0.1
Энрике Педро VI 2 0.1
Денер Клементе 1 0.05
Кампос Луан 1 0.05
Кошта Гонсалу 0 0
Гуга 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 12 0.6
Гонсалес Кристо 8 (1) 0.4
Джейсон 4 0.2
Силла Морлей 1 0.05
Эшгаю Тьягу 1 0.05
Букия Андре 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Монтеро Франcиско 1 0.05
Роша Матиас 1 0.05
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлинос 8 0
Денер Клементе 8 0
Алемао 6 0
Гуга 5 0
Энрике Педро VI 5 0
Варела Хелио 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Релвас Филипе 4 0
Аморим Рилдо 3 0
Нонока 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 6 0
Сантуш Педру 5 0
Монтеро Франcиско 5 0
Трецца Альфонсо 5 0
Симау Давид 3 1
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Джейсон 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Галович Нино 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Арока
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
5
Портимоненсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

12
13
Портимоненсе
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Арока
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

19
18

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
18%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
20%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
5
33%
5
38%
76-90

Пропущено

23
16
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
9%
3
19%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
7
30%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
9
39%
3
19%
76-90

Забито

26
30
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
4
15%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
7
27%
4
13%
31-45
2
8%
6
20%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
6
23%
9
30%
76-90

Пропущено

38
29
12 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 18
5
13%
6
21%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
3
8%
7
24%
31-45
10
26%
4
14%
46-60
3
8%
5
17%
61-75
13
34%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4
Арока
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0
Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1

Результаты матчей

Портимоненсе
Арока

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:4
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
13
7
5
15
1.5
9
11
2
18
2.5
5
15
1
19
3.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
2.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Брага
 Заявка 19 11 4 4 43 - 27 37
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 19 11 3 5 31 - 20 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
8.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эшторил
 Заявка 19 5 3 11 33 - 35 18
15.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
16.
Риу Аве
 Заявка 19 3 8 8 20 - 29 17
17.
Шавиш
 Заявка 19 3 4 12 19 - 45 13
18.
Визела
 Заявка 19 2 7 10 18 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 9 4 3 2 19 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
7.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Г О О О О О О Л - Роша Матиас из команды Арока головой вбивает мяч в сетку.
    • 48'
      Гонсалес Кристо сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль забивает с левой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Милованов Богдан получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Эшгаю Тьягу получил легкую травму, и его заменил Милованов Богдан.
    • 20'
      Нонока - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Портимоненсе 38.8% (45)
    X 39.7% (46)
    Арока 21.6% (25)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Портимоненсе 1:2 Арока онлайн

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    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Арока

    Исход игры
    Портимоненсе
    38.8% (45)
    Ничья
    39.7% (46)
    Арока
    21.6% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (30)
    Меньше
    72.73% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (70)
    Нет
    36.36% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (40)
    1:0 Портимоненсе
    21.6% (25)
    2:1 Портимоненсе
    13.8% (16)
    1:2 Арока
    10.3% (12)
    0:1 Арока
    6.9% (8)
    0:2 Арока
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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