Тур: 20. Стадион: Драгау. Главный судья: Нобре Антониу
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
21
Граса
Жоау
14
Жока
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 ЖокаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Са ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Эмбало УмаруПолузащитник
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
История личных встреч
Порту
Риу Аве
33 матча
90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.8%
18.2%
3%
26 побед 6 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
275%
0 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
37 матчей
81.1%
16.2%
2.7%
30 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
40.5%
56.8%
2.7%
15 побед 21 ничья 1 победа
Второй тайм
70.3%
24.3%
5.4%
26 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
47
40
Голов в среднем за матч
2.47
2.22
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
0.94
0.47
Среднее время на гол
95
190
Всего голов
64
49
Голов в среднем за матч
1.73
1.32
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
52
67
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|8 (1)
|0.42
|Венделл Боргес
|3
|0.16
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.16
|Мартинес Антонио III
|3
|0.16
|Консейсау Франсишку
|2
|0.11
|Галено Вандерсон
|2 (1)
|0.11
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.11
|Варела Алан
|2
|0.11
|Маркано Иван
|2
|0.11
|Пепе Кеплер
|1
|0.05
|Кардозу Фабиу
|1
|0.05
|Мариу Жоау III
|1
|0.05
|Зе Педро
|1
|0.05
|Хайме Иван
|1
|0.05
|Занузи Зайду
|1
|0.05
|Пепе VI
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.26
|Коштинья
|2 (2)
|0.11
|Зе Мануэль
|2
|0.11
|Сантос Адерлан
|2
|0.11
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.11
|Жока
|1
|0.05
|Роналдо Фабио
|1
|0.05
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.05
|Перейра Андре
|1
|0.05
|Нобрега Мигел
|1
|0.05
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Венделл Боргес
|4
|1
|Нико Гонсалес
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|1
|Пепе Кеплер
|2
|1
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Адерлан
|5
|1
|Граса Жоау
|6
|0
|Идрисси Амин
|5
|0
|Панталон Ренато
|5
|0
|Нобрега Мигел
|5
|0
|Боатенг Эммануль II
|4
|0
|Жосуэ Са
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Коштинья
|2
|0
|Luis Freire
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Результаты матчей
Порту
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Порту
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
16
10
Порту
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Риу Аве
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
17
6
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
6
35%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
2
40%
5
33%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
3
20%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
50%
3
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Забито
33
19
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
7
21%
3
16%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
5
15%
6
32%
46-60
4
12%
3
16%
61-75
9
27%
4
21%
76-90
Пропущено
13
30
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
1
8%
5
17%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
4
31%
5
17%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
2
15%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4
Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2
Риу Аве
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0
Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0
Результаты матчей
Порту
Риу Аве
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
2:0
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
2:0
5 раз 26%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Порту
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
54
46
27
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
64
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
145
118
514
415
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 12
|48
|3.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 13
|44
|4.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 27
|37
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|31 - 20
|36
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|8.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 27
|24
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 31
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 41
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|33 - 35
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|16.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|20 - 29
|17
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 45
|13
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|18 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Карлинос
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту - Риу Аве
Исход игры
Порту
98.3% (116)
Ничья
1.7% (2)
Риу Аве
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
23.21% (26)
Нет
76.79% (86)
Популярный счёт
2:0 Порту
52.5% (62)
3:0 Порту
16.9% (20)
2:1 Порту
8.5% (10)
3:1 Порту
6.8% (8)
4:1 Порту
4.2% (5)
1:0 Порту
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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