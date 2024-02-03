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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Порту
0:0
Конец матча
Риу Аве
0'
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Нобрега Мигел
5' Желтая карточка
Эванилсон
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Галено Вандерсон
20' Желтая карточка
Мариу Жоау
36' Желтая карточка
Нобрега Мигел
64' Желтая карточка
Танлонго Матео
68' Желтая карточка
Галено Вандерсон
74' Желтая карточка
Пепе Кеплер
77' Желтая карточка
Жонатан Луис
84' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
90' Вторая желтая карточка
Боатенг Эммануль
90'+8

Ход матча

3'
 
Нобрега Мигел
5'
Эванилсон
 
10'
Галено Вандерсон
 
20'
Мариу Жоау
 
36'
 
Нобрега Мигел
46'
 
Врусаи Мариус
Жока
46'
 
Якубу Абдул-Азиз
Роналдо Фабио
59'
 
Патрик II
Нобрега Мигел
64'
 
Танлонго Матео
68'
Галено Вандерсон
 
73'
 
Эмбало Умару
Тейшейра Жоау II
74'
Пепе Кеплер
 
74'
Хайме Иван
Галено Вандерсон
 
74'
Мартинес Антонио
Нико Гонсалес
 
77'
 
Жонатан Луис
79'
 
Гомеш Витор
Танлонго Матео
84'
 
Боатенг Эммануль
86'
Боржеш Гонсалу
Мариу Жоау
 
90'
Лодер Дэнни
Консейсау Франсишку
 
90'
 
Боатенг Эммануль
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Порту 98.3% (116)
X 1.7% (2)
Риу Аве 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Нобрега
Мигел
20
Коштинья
5
Танлонго
Матео
21
Граса
Жоау
77
Роналдо
Фабио
7
Тейшейра
Жоау
II
22
Боатенг
Эммануль
II
14
Жока
Порту
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Порту
Риу Аве

33 матча

90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.8%
18.2%
3%
26 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

275%
0 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

37 матчей

81.1%
16.2%
2.7%
30 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

40.5%
56.8%
2.7%
15 побед 21 ничья 1 победа

Второй тайм

70.3%
24.3%
5.4%
26 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
2:0
ТМС
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
0:1
К
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

47
40

Голов в среднем за матч

2.47
2.22

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

0.94
0.47

Среднее время на гол

95
190

Всего голов

64
49

Голов в среднем за матч

1.73
1.32

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

52
67

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 8 (1) 0.4
Венделл Боргес 3 0.15
Тареми Мехди 3 (1) 0.15
Мартинес Антонио III 3 0.15
Консейсау Франсишку 2 0.1
Галено Вандерсон 2 (1) 0.1
Эуштакиу Стивен 2 0.1
Варела Алан 2 0.1
Маркано Иван 2 0.1
Пепе Кеплер 1 0.05
Кардозу Фабиу 1 0.05
Мариу Жоау III 1 0.05
Зе Педро 1 0.05
Хайме Иван 1 0.05
Занузи Зайду 1 0.05
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.25
Коштинья 2 (2) 0.1
Зе Мануэль 2 0.1
Сантос Адерлан 2 0.1
Руиз Леонардо 2 (1) 0.1
Жока 1 0.05
Роналдо Фабио 1 0.05
Родригеш Гонсалу 1 0.05
Перейра Андре 1 0.05
Нобрега Мигел 1 0.05
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 7 0
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Нико Гонсалес 5 0
Варела Алан 5 0
Пепе Кеплер 3 1
Кардозу Фабиу 3 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Эванилсон 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Адерлан 5 1
Боатенг Эммануль II 5 1
Граса Жоау 6 0
Нобрега Мигел 6 0
Идрисси Амин 5 0
Панталон Ренато 5 0
Жонатан Луис 3 0
Жосуэ Са 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Патрик II 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Коштинья 2 0
Luis Freire 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Алвес Савио 1 0
Танлонго Матео 1 0
Вентура Бруну 1 0

Результаты матчей

Порту
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Порту
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

16
10
Порту
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Риу Аве
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

17
6
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
6
35%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
2
40%
5
33%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
3
20%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
50%
3
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Забито

33
19
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
7
21%
3
16%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
5
15%
6
32%
46-60
4
12%
3
16%
61-75
9
27%
4
21%
76-90

Пропущено

13
30
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
1
8%
5
17%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
4
31%
5
17%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
2
15%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4
Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2
Риу Аве
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0
Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0

Результаты матчей

Порту
Риу Аве

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
2:0
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
2:0
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Порту
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
1
9
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
14
6
11
9
1.5
5
15
4
16
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
2.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 19 11 4 4 43 - 27 37
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 19 11 3 5 31 - 20 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
8.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эшторил
 Заявка 19 5 3 11 33 - 35 18
15.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 19 3 4 12 19 - 45 13
18.
Визела
 Заявка 19 2 7 10 18 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 9 4 3 2 19 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
7.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Тактическая замена. Жока уходит с поля и его заменяет Врусаи Мариус
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Нобрега Мигел получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Мариу Жоау III получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Г О О О О О Л! Порту забивает! Галено Вандерсон отличился.
    • 5'
      Эванилсон получает желтую карточку за нырок
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Порту 98.3% (116)
    X 1.7% (2)
    Риу Аве 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 0:0 Риу Аве

    Исход игры
    Порту
    98.3% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Риу Аве
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    23.21% (26)
    Нет
    76.79% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    52.5% (62)
    3:0 Порту
    16.9% (20)
    2:1 Порту
    8.5% (10)
    3:1 Порту
    6.8% (8)
    4:1 Порту
    4.2% (5)
    1:0 Порту
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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