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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Каса Пия
0:0
Второй тайм: 80'
Боавишта
0'
45' Желтая карточка
Морейра Нуну
59' Желтая карточка
Сассо Венсан
60' Желтая карточка
Нето Анжело
75' Желтая карточка
Кардозо Фелиппе

Ход матча

35'
 
Ватай Масаки
Сантос Луис
45'
Морейра Нуну
 
59'
 
Сассо Венсан
60'
Нето Анжело
 
71'
Ламейраш Рубен
Сома Юки
 
75'
Кардозо Фелиппе
 
75'
 
Де Сантис Джериел
Тавареш Мартим
75'
 
Рейзиньо Мигель
Агра Салвадор
77'
Диас Тиаго
Морейра Нуну
 
77'
Бриту Рафаэл
Нето Анжело
 
Прогнозы 128
Каса Пия 24.2% (31)
X 43% (55)
Боавишта 32.8% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Каса Пия
Ничья
Боавишта
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6.40
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Все Коэффициенты
33
Батишта
Рикарду
72
Ларрасабаль
Гаиска
15
Варела
Фернанду
2
Тчамба
Дуплекс
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
8
Нето Анжело
16
Бени
7
Морейра
Нуну
30
Кардозо
Фелиппе
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
6
Камара
Ибраима
III
23
Сассо
Венсан
20
Феррейра
Филипе
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
7
Агра
Салвадор
8
Лоуренсу
Бруну
II
11
Сантос
Луис
59
Тавареш
Мартим
Каса Пия
4-4-2
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пия
Боавишта

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 6 (1) 0.3
Кардозо Фелиппе 3 0.15
Кастро Пабло 2 0.1
Андраде Фернандо 2 (1) 0.1
Сома Юки 1 0.05
Ларрасабаль Гаиска 1 0.05
Диас Тиаго 1 0.05
Нунеш Жоау 1 0.05
Жушту Самуэл 1 0.05
Годвин Савиур 1 (1) 0.05
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 7 0.35
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.3
Агра Салвадор 2 0.1
Мальейру Педро 2 0.1
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.1
Рейзиньо Мигель 1 0.05
Макута Гайус 1 0.05
Тавареш Мартим 1 0.05
Сассо Венсан 1 0.05
Вукотич Илия 1 0.05
Абаскаль Родриго 1 0.05
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 5 1
Нето Анжело 6 0
Бени 5 0
Кардозо Фелиппе 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Варела Фернанду 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Морейра Нуну 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 7 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Абаскаль Родриго 4 0
Мальейру Педро 4 0
Пети Арманду 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Боженик Роберт 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Гонсалвеш Жуан II 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Сассо Венсан 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Камара Ибраима III 0 1
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
3
Каса Пия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

13
12
Каса Пия
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Боавишта
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
4
31%
2
12%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
1
7%
3
21%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
36%
4
29%
76-90

Пропущено

21
21
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
19%
2
10%
1-15
3
14%
7
33%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
24%
5
24%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
11%
5
19%
1-15
4
21%
5
19%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
6
32%
6
23%
76-90

Пропущено

34
38
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 19
5
15%
3
8%
1-15
4
12%
9
24%
16-30
6
18%
8
21%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
7
21%
5
13%
61-75
8
24%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4
Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1
Боавишта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1
Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1

Результаты матчей

Каса Пия
Боавишта

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:4
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
3
6
3
7
2.5
2
7
1
9
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
14
5
3
16
1.5
6
13
3
16
2.5
4
15
1
18
3.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 Заявка 20 9 5 6 25 - 24 32
7.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
8.
Фаренсе
 Заявка 20 7 4 9 28 - 28 25
9.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
11.
Эшторил
 Заявка 20 6 3 11 34 - 35 21
12.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
13.
Боавишта
 0:0 Заявка 20 5 6 9 27 - 37 21
14.
Каса Пия
 0:0 Заявка 20 5 5 10 19 - 34 20
15.
Эштрела
 Заявка 20 4 6 10 19 - 32 18
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 20 3 5 12 20 - 46 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
8.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 0:0 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 0:0 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Боавишта
 0:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
Весь список
  • 59'
    Сассо Венсан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Морейра Нуну совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 35'
    Сантос Луис получил травму и заменен. Ватай Масаки выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.9% пользователей.
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Прогнозы 128
Каса Пия 24.2% (31)
X 43% (55)
Боавишта 32.8% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Боавишта
3.45
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3.35
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6.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Боавишта

Исход игры
Каса Пия
24.2% (31)
Ничья
43% (55)
Боавишта
32.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (40)
Меньше
66.1% (78)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (46)
1:2 Боавишта
19.5% (25)
1:0 Каса Пия
13.3% (17)
2:1 Каса Пия
7% (9)
0:1 Боавишта
6.3% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Каса Пия
1.6% (2)
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