Тур: 20. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Василица Янку
0'
45' Желтая карточкаМорейра Нуну
59' Желтая карточкаСассо Венсан
60' Желтая карточкаНето Анжело
75' Желтая карточкаКардозо Фелиппе
Ход матча
45'
59'
60'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Сома
Юки
16
Бени
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
11
Сантос
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
-
80 Кастро ПаблоНападающий
-
-
Главный тренер: Морейра Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Каса Пия
Боавишта
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|6 (1)
|0.3
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.15
|Кастро Пабло
|2
|0.1
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.1
|Сома Юки
|1
|0.05
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.05
|Диас Тиаго
|1
|0.05
|Нунеш Жоау
|1
|0.05
|Жушту Самуэл
|1
|0.05
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.05
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|7
|0.35
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.3
|Агра Салвадор
|2
|0.1
|Мальейру Педро
|2
|0.1
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.1
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.05
|Макута Гайус
|1
|0.05
|Тавареш Мартим
|1
|0.05
|Сассо Венсан
|1
|0.05
|Вукотич Илия
|1
|0.05
|Абаскаль Родриго
|1
|0.05
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|5
|1
|Нето Анжело
|6
|0
|Бени
|5
|0
|Кардозо Фелиппе
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|7
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Абаскаль Родриго
|4
|0
|Мальейру Педро
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Сассо Венсан
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Камара Ибраима III
|0
|1
|Сантос Луис
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
3
Каса Пия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
13
12
Каса Пия
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Боавишта
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
4
31%
2
12%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
1
7%
3
21%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
36%
4
29%
76-90
Пропущено
21
21
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
19%
2
10%
1-15
3
14%
7
33%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
24%
5
24%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
11%
5
19%
1-15
4
21%
5
19%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
6
32%
6
23%
76-90
Пропущено
34
38
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 19
5
15%
3
8%
1-15
4
12%
9
24%
16-30
6
18%
8
21%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
7
21%
5
13%
61-75
8
24%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4
Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1
Боавишта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1
Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1
Результаты матчей
Каса Пия
Боавишта
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:4
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
37
36
37
27
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
145
316
613
316
415
118
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 27
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 24
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|28 - 28
|25
|9.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|34 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 41
|21
|13.
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 37
|21
|14.
|0:0 Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 32
|18
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|20 - 46
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Карлинос
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Боавишта
Исход игры
Каса Пия
24.2% (31)
Ничья
43% (55)
Боавишта
32.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (40)
Меньше
66.1% (78)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (46)
1:2 Боавишта
19.5% (25)
1:0 Каса Пия
13.3% (17)
2:1 Каса Пия
7% (9)
0:1 Боавишта
6.3% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Каса Пия
1.6% (2)
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