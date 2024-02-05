Тур: 20. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Василица Янку
0'
45' Желтая карточкаМорейра Нуну
59' Желтая карточкаСассо Венсан
60' Желтая карточкаНето Анжело
75' Желтая карточкаКардозо Фелиппе
90'+4
Ход матча
45'
59'
60'
75'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Сома
Юки
16
Бени
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
11
Сантос
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
-
80 Кастро ПаблоНападающий
-
-
Главный тренер: Морейра Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Каса Пия
Боавишта
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|6 (1)
|0.3
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.15
|Кастро Пабло
|2
|0.1
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.1
|Сома Юки
|1
|0.05
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.05
|Диас Тиаго
|1
|0.05
|Нунеш Жоау
|1
|0.05
|Жушту Самуэл
|1
|0.05
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.05
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|7
|0.35
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.3
|Агра Салвадор
|2
|0.1
|Мальейру Педро
|2
|0.1
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.1
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.05
|Макута Гайус
|1
|0.05
|Тавареш Мартим
|1
|0.05
|Сассо Венсан
|1
|0.05
|Вукотич Илия
|1
|0.05
|Абаскаль Родриго
|1
|0.05
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|5
|1
|Нето Анжело
|6
|0
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|7
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Абаскаль Родриго
|4
|0
|Мальейру Педро
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Сассо Венсан
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Камара Ибраима III
|0
|1
|Сантос Луис
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
3
Каса Пия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
13
12
Каса Пия
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Боавишта
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
4
31%
2
12%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
7%
3
21%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
36%
4
29%
76-90
Пропущено
21
21
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
19%
2
10%
1-15
3
14%
7
33%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
24%
5
24%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
11%
5
19%
1-15
4
21%
5
19%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
6
32%
6
23%
76-90
Пропущено
34
38
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 19
5
15%
3
8%
1-15
4
12%
9
24%
16-30
6
18%
8
21%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
7
21%
5
13%
61-75
8
24%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4
Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1
Боавишта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1
Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1
Результаты матчей
Каса Пия
Боавишта
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:4
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
4
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
37
37
28
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
146
317
614
317
416
119
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 27
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 24
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|28 - 28
|25
|9.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|34 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 41
|21
|13.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 37
|21
|14.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 32
|18
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|20 - 46
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Карлинос
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Боавишта
Исход игры
Каса Пия
24.2% (31)
Ничья
43% (55)
Боавишта
32.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (40)
Меньше
66.1% (78)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (46)
1:2 Боавишта
19.5% (25)
1:0 Каса Пия
13.3% (17)
2:1 Каса Пия
7% (9)
0:1 Боавишта
6.3% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Каса Пия
1.6% (2)
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