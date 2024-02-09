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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Эштрела
3:0
Второй тайм: 57'
Портимоненсе
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Карлинос
2:0
13' Гол
Лео Родригес
23' Желтая карточка
Нонока
3:0
25' Гол
Алосио
28' Желтая карточка
Лима Рубен
38' Желтая карточка
Денер Клементе
42' Желтая карточка
Варела Нилтон
45' Желтая карточка
Сержиу Паулу

Ход матча

6'
Карлинос
1:0
13'
Лео Родригес
(Пиньо Родриго)
2:0
19'
 
Джаспер Силвестер
Кошта Гонсалу
23'
 
Нонока
25'
Алосио
3:0
28'
Лима Рубен
 
31'
 
Каррильо Рони
Нонока
38'
 
Денер Клементе
42'
Варела Нилтон
 
45'
 
Сержиу Паулу
Прогнозы 124
Эштрела 47.6% (59)
X 39.5% (49)
Портимоненсе 12.9% (16)
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Эштрела
Ничья
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30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
5
Мендеш
Педру
II
28
Лима
Рубен
27
Сантос
Хеверттон
6
Алосио
22
Кордейру
Леонарду
75
Варела
Нилтон
7
Н'До
Режис
20
Пиньо
Родриго
8
Лео
Родригес
32
Накамура
Косукэ
43
Алемао
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
33
Формига
Игор
18
Кошта
Гонсалу
13
Денер
Клементе
11
Карлинос
25
Нонока
10
Перейра
Илдеберту
77
Варела
Хелио
Эштрела
3-4-3
Портимоненсе
5-3-2

История личных встреч

Эштрела
Портимоненсе

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
3:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 5 (1) 0.24
Кикаш 3 0.14
Андре Силва 2 0.1
Тавареш Роналду 2 0.1
Кордейру Леонарду 2 0.1
Фелипе Жан 1 0.05
Перейра Рональд 1 0.05
Алосио 1 0.05
Н'До Режис 1 0.05
Гаспар Киалонга 1 0.05
Алмейда Фелипе 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.29
Варела Хелио 5 0.24
Каррильо Рони 4 0.19
Джаспер Силвестер 2 0.1
Релвас Филипе 2 0.1
Энрике Педро VI 2 0.1
Денер Клементе 1 0.05
Кампос Луан 1 0.05
Кошта Гонсалу 0 0
Гуга 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Н'До Режис 2 1
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Лима Рубен 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Андре Силва 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0
Букка Лионель 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 9 0
Карлинос 8 0
Алемао 6 0
Гуга 5 0
Энрике Педро VI 5 0
Варела Хелио 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Нонока 4 0
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Эштрела
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Портимоненсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
4
Эштрела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Портимоненсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

5
6
Эштрела
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Портимоненсе
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Пропущено

19
23
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
4
21%
7
30%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
7
37%
9
39%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
9
60%
4
27%
76-90

Забито

17
26
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
1
6%
7
27%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
5
29%
29%
6
23%
76-90

Пропущено

34
38
9 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
9%
5
13%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
4
12%
3
8%
31-45
5
15%
10
26%
46-60
4
12%
3
8%
61-75
16
47%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1
Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1
Портимоненсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1

Результаты матчей

Эштрела
Портимоненсе

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:4
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
15
5
5
15
1.5
5
15
1
19
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 Заявка 20 9 5 6 25 - 24 32
7.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
8.
Фаренсе
 Заявка 20 7 4 9 28 - 28 25
9.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
11.
Эшторил
 Заявка 20 6 3 11 34 - 35 21
12.
Боавишта
 Заявка 20 5 6 9 27 - 37 21
13.
Портимоненсе
 0:3 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 3:0 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Каса Пия
 Заявка 20 5 5 10 19 - 34 20
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 20 3 5 12 20 - 46 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
8.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Эштрела
 3:0 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Портимоненсе
 0:3 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
12.
Портимоненсе
 0:3 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 3:0 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Паулу Сержиу получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Варела Нилтон получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Денер Клементе получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Тактическая замена. Нонока уходит с поля и его заменяет Каррильо Рони
  • 28'
    Лима Рубен получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Г О О О О О Л - Алосио из команды Эштрела легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
  • 23'
    Нонока получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Тактическая замена. Кошта Гонсалу уходит с поля и его заменяет Силвестр Джаспер
  • 13'
    Пиньо Родриго сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Лео Родригес забивает с левой ноги!
  • 6'
    Г О О О О Л - Карлинос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 124
Эштрела 47.6% (59)
X 39.5% (49)
Портимоненсе 12.9% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Портимоненсе
2.00
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3.60
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4.00
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Прогнозы на матч Эштрела 3:0 Портимоненсе

Исход игры
Эштрела
47.6% (59)
Ничья
39.5% (49)
Портимоненсе
12.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
23.73% (28)
Меньше
76.27% (90)
Обе команды забьют
Да
60.17% (71)
Нет
39.83% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (43)
1:0 Эштрела
28.2% (35)
2:1 Эштрела
11.3% (14)
1:2 Портимоненсе
8.1% (10)
0:1 Портимоненсе
4.8% (6)
2:0 Эштрела
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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