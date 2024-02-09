Тур: 21. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Вериссиму Фабиу
3:0
Конец матча
0'
1:0
6' Гол в свои воротаКарлинос
2:0
13' ГолЛео Родригес
23' Желтая карточкаНонока
3:0
25' ГолАлосио
28' Желтая карточкаЛима Рубен
38' Желтая карточкаДенер Клементе
42' Желтая карточкаВарела Нилтон
45' Желтая карточкаСержиу Паулу
89' Желтая карточкаРейш Жоау
89' Желтая карточкаАндре Силва
90' Желтая карточкаЭнрике Педро
90'+3
Ход матча
6'
1:0
13'
2:0
23'
25'
3:0
28'
31'
38'
42'
45'
70'
70'
89'
89'
90'
28
Лима
Рубен
6
Алосио
43
Алемао
33
Формига
Игор
11
Карлинос
25
Нонока
77
Варела
Хелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лима РубенЗащитник
- Полузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
-
29 КикашНападающий
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
43 АлемаоЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
33 Формига ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эштрела
Портимоненсе
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.24
|Кикаш
|3
|0.14
|Андре Силва
|2
|0.1
|Тавареш Роналду
|2
|0.1
|Кордейру Леонарду
|2
|0.1
|Фелипе Жан
|1
|0.05
|Перейра Рональд
|1
|0.05
|Алосио
|1
|0.05
|Н'До Режис
|1
|0.05
|Гаспар Киалонга
|1
|0.05
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Пиньо Родриго
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|6 (3)
|0.29
|Варела Хелио
|5
|0.24
|Каррильо Рони
|4
|0.19
|Джаспер Силвестер
|2
|0.1
|Релвас Филипе
|2
|0.1
|Энрике Педро VI
|2
|0.1
|Денер Клементе
|1
|0.05
|Кампос Луан
|1
|0.05
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Гуга
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Перейра Илдеберту
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Н'До Режис
|2
|1
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Кордейру Леонарду
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Лима Рубен
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
|Букка Лионель
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|9
|0
|Карлинос
|8
|0
|Алемао
|6
|0
|Энрике Педро VI
|6
|0
|Гуга
|5
|0
|Варела Хелио
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Нонока
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Перейра Илдеберту
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Портимоненсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
5
Эштрела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Портимоненсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
5
6
Эштрела
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Портимоненсе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
25%
3
19%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Пропущено
20
25
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
4
20%
7
28%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
7
35%
9
36%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
9
60%
4
27%
76-90
Забито
19
27
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
4
21%
5
19%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
1
5%
7
26%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
3
16%
4
15%
61-75
5
26%
6
22%
76-90
Пропущено
35
40
10 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
4
11%
6
15%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
4
11%
3
8%
31-45
5
14%
10
25%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
16
46%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1
Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1
Портимоненсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1
Результаты матчей
Эштрела
Портимоненсе
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:4
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:4
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
47
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
65
28
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
156
615
516
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 27
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 24
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|28 - 28
|25
|9.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|34 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 37
|21
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 34
|20
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|20 - 46
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
Прогнозы на матч Эштрела 3:0 Портимоненсе
Исход игры
Эштрела
47.6% (59)
Ничья
39.5% (49)
Портимоненсе
12.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
23.73% (28)
Меньше
76.27% (90)
Обе команды забьют
Да
60.17% (71)
Нет
39.83% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (43)
1:0 Эштрела
28.2% (35)
2:1 Эштрела
11.3% (14)
1:2 Портимоненсе
8.1% (10)
0:1 Портимоненсе
4.8% (6)
2:0 Эштрела
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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