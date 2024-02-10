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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Фаренсе
0:0
Первый тайм: 17'
Фамаликан
0'
Прогнозы 117
Фаренсе 45.3% (53)
X 44.4% (52)
Фамаликан 10.3% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фаренсе
Ничья
Фамаликан
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Все Коэффициенты
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
5
Касерес
Факундо
7
Элвис
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
77
Винисиос
Маркос
29
Кадис
Хондер
Фаренсе
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Фамаликан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:3
ПВЛ
0:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 7 (3) 0.33
Матеус де Андраде 4 (1) 0.19
Кошта Руи 3 0.14
Беллуми Мохамед 3 0.14
Фалькао Клаудио 3 0.14
Исидоро Фабрисио 2 0.1
Мускат Зак 2 0.1
Матиаш Марку 1 0.05
Элвис 1 0.05
Гонсалвеш Витор 1 0.05
Барбоза Рафаэл II 1 0.05
Талоша Жоау 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 6 (2) 0.3
Шикинью 3 0.15
Отавио Эдмилсон 2 0.1
Фонсека Тео 2 0.1
Моура Франсишку 1 0.05
Са Гуштаву 1 0.05
Де Хас Юстин 1 0.05
Аранда Оскар 1 0.05
Родригеш Афонсу 1 0.05
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 6 0
Мускат Зак 4 1
Исидоро Фабрисио 4 1
Пастор 5 0
Матеус де Андраде 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Касерес Факундо 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Шикинью 4 1
Кадис Хондер 4 1
Моура Франсишку 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Топич Мирко 4 0
Сантос Натан 4 0
Кастро Пабло 2 1
Агиррегабириа Мартин 3 0
Са Гуштаву 3 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Аранда Оскар 2 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Фаренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

13
8
Фаренсе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Фамаликан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
2
22%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
4
33%
3
30%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Забито

29
19
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
2
7%
3
16%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
10
34%
6
32%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
1
3%
4
21%
61-75
5
17%
3
16%
76-90

Пропущено

27
22
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
15%
4
18%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
5
19%
4
18%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
3
11%
5
23%
61-75
9
33%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0
Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0
Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2
Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0

Результаты матчей

Фаренсе
Фамаликан

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
2
7
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
12
7
7
13
1.5
5
14
5
15
2.5
1
18
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 Заявка 20 9 5 6 25 - 24 32
7.
Фаренсе
 0:0 Заявка 21 7 5 9 28 - 28 26
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Фамаликан
 0:0 Заявка 20 5 8 7 18 - 23 23
10.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
11.
Эшторил
 Заявка 20 6 3 11 34 - 35 21
12.
Боавишта
 Заявка 20 5 6 9 27 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Каса Пия
 Заявка 20 5 5 10 19 - 34 20
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 20 3 5 12 20 - 46 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
8.
Фаренсе
 0:0 Заявка 11 4 3 4 15 - 12 15
9.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Фамаликан
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Фаренсе
 0:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 40.2% пользователей.
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Прогнозы 117
Фаренсе 45.3% (53)
X 44.4% (52)
Фамаликан 10.3% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фаренсе
Ничья
Фамаликан
3.10
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3.15
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2.75
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Прогнозы на матч Фаренсе 0:0 Фамаликан

Исход игры
Фаренсе
45.3% (53)
Ничья
44.4% (52)
Фамаликан
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
18.58% (21)
Меньше
81.42% (92)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (47)
1:0 Фаренсе
31.6% (37)
2:1 Фаренсе
11.1% (13)
1:2 Фамаликан
5.1% (6)
0:1 Фамаликан
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:0 Фаренсе
1.7% (2)
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