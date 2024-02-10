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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Фаренсе
1:1
Конец матча
Фамаликан
0'
0:1
19' Гол
Винисиос Маркос
24' Желтая карточка
Сантос Натан
50' Желтая карточка
Са Гуштаву
70' Желтая карточка
Михай Энеа
75' Желтая карточка
Шикинью
78' Желтая карточка
Жуниор Луис
79' Желтая карточка
Де Хас Юстин
1:1
90' Гол
Дуарте Бруно
90'+10

Ход матча

19'
0:1
Винисиос Маркос
24'
 
Сантос Натан
46'
Беллуми Мохамед
Матиаш Марку
 
50'
 
Са Гуштаву
59'
Исидоро Фабрисио
Касерес Факундо
 
59'
Барбоза Рафаэл
Элвис
 
64'
 
Родригес Хосе Луис
Винисиос Маркос
64'
 
Агиррегабириа Мартин
Сантос Натан
70'
 
Михай Энеа
75'
 
Шикинью
78'
 
Florian Danho
Кадис Хондер
78'
 
Ассунсао Густаво
Са Гуштаву
78'
 
Жуниор Луис
79'
 
Де Хас Юстин
87'
Понде Кристиан
Мускат Зак
 
89'
 
Риччели
Шикинью
90'
Дуарте Бруно
(Понде Кристиан)
1:1
Прогнозы 120
Фаренсе 45% (54)
X 44.2% (53)
Фамаликан 10.8% (13)
Все прогнозы
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
5
Касерес
Факундо
7
Элвис
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
77
Винисиос
Маркос
29
Кадис
Хондер
Фаренсе
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Фамаликан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:3
ПВЛ
0:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 8 (3) 0.38
Матеус де Андраде 4 (1) 0.19
Кошта Руи 3 0.14
Беллуми Мохамед 3 0.14
Фалькао Клаудио 3 0.14
Исидоро Фабрисио 2 0.1
Мускат Зак 2 0.1
Матиаш Марку 1 0.05
Элвис 1 0.05
Гонсалвеш Витор 1 0.05
Барбоза Рафаэл II 1 0.05
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 6 (2) 0.3
Шикинью 3 0.15
Отавио Эдмилсон 2 0.1
Фонсека Тео 2 0.1
Моура Франсишку 1 0.05
Са Гуштаву 1 0.05
Де Хас Юстин 1 0.05
Аранда Оскар 1 0.05
Винисиос Маркос 1 0.05
Родригеш Афонсу 1 0.05
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 6 0
Мускат Зак 4 1
Исидоро Фабрисио 4 1
Пастор 5 0
Матеус де Андраде 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Касерес Факундо 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 5 1
Юссуф Зейду 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Кадис Хондер 4 1
Моура Франсишку 5 0
Сантос Натан 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Топич Мирко 4 0
Са Гуштаву 4 0
Кастро Пабло 2 1
Агиррегабириа Мартин 3 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соареш Филипе 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
6
Фаренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

13
8
Фаренсе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Фамаликан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
5
31%
2
20%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Забито

30
20
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
2
7%
3
15%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
10
33%
6
30%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
1
3%
4
20%
61-75
6
20%
3
15%
76-90

Пропущено

28
23
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
14%
4
17%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
3
11%
5
22%
61-75
9
32%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0
Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0
Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2
Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0

Результаты матчей

Фаренсе
Фамаликан

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
7
1.5
2
7
2
9
2.5
1
8
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
7
1.5
3
8
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
13
7
7
14
1.5
5
15
5
16
2.5
1
19
2
19
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 21 9 6 6 25 - 24 33
7.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
10.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
11.
Эшторил
 Заявка 20 6 3 11 34 - 35 21
12.
Боавишта
 Заявка 20 5 6 9 27 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Каса Пия
 Заявка 20 5 5 10 19 - 34 20
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 0:0 Заявка 21 3 6 12 20 - 46 15
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
8.
Морейренсе
 0:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
9.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Шавиш
 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 26 6
16.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Понде Кристиан сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Бруно Дуарте забивает с левой ноги!
  • 89'
    Тактическая замена. Шикинью уходит с поля и его заменяет Риччели
  • 87'
    Тактическая замена. Мускат Зак уходит с поля и его заменяет Понде Кристиан
  • 79'
    Джастин Де Хаас получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Судье надоело, что Жуниор Луис тянет время и он наказал его горчичником
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Са Гуштаву получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Тактическая замена. Матиаш Марку уходит с поля и его заменяет Беллуми Мохамед
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Сантос Натан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 19'
      Г О О О О Л - Винисиос Маркос левой ногой классно пробил с лета.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Фаренсе 45% (54)
    X 44.2% (53)
    Фамаликан 10.8% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Фаренсе 1:1 Фамаликан онлайн

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    Прогнозы на матч Фаренсе 1:1 Фамаликан

    Исход игры
    Фаренсе
    45% (54)
    Ничья
    44.2% (53)
    Фамаликан
    10.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.97% (22)
    Меньше
    81.03% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (70)
    Нет
    39.66% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (48)
    1:0 Фаренсе
    31.7% (38)
    2:1 Фаренсе
    10.8% (13)
    1:2 Фамаликан
    5.8% (7)
    0:1 Фамаликан
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Фаренсе
    1.7% (2)
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