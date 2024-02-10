Тур: 21. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Мальейру Элдер
0'
0:1
19' ГолВинисиос Маркос
24' Желтая карточкаСантос Натан
50' Желтая карточкаСа Гуштаву
70' Желтая карточкаМихай Энеа
75' Желтая карточкаШикинью
78' Желтая карточкаЖуниор Луис
79' Желтая карточкаДе Хас Юстин
1:1
90' ГолДуарте Бруно
90'+10
Ход матча
19'
0:1
24'
50'
59'
70'
75'
78'
79'
90'
1:1
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
7
Элвис
77
Матиаш
Марку
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 РиччелиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
История личных встреч
Фаренсе
Фамаликан
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.67
Среднее время на гол
120
54
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|8 (3)
|0.38
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.19
|Кошта Руи
|3
|0.14
|Беллуми Мохамед
|3
|0.14
|Фалькао Клаудио
|3
|0.14
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.1
|Мускат Зак
|2
|0.1
|Матиаш Марку
|1
|0.05
|Элвис
|1
|0.05
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.05
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.05
|Понде Кристиан
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|6 (2)
|0.3
|Шикинью
|3
|0.15
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.1
|Фонсека Тео
|2
|0.1
|Моура Франсишку
|1
|0.05
|Са Гуштаву
|1
|0.05
|Де Хас Юстин
|1
|0.05
|Аранда Оскар
|1
|0.05
|Винисиос Маркос
|1
|0.05
|Родригеш Афонсу
|1
|0.05
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|6
|0
|Мускат Зак
|4
|1
|Исидоро Фабрисио
|4
|1
|Пастор
|5
|0
|Матеус де Андраде
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Касерес Факундо
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|5
|1
|Юссуф Зейду
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Риччели
|3
|2
|Кадис Хондер
|4
|1
|Моура Франсишку
|5
|0
|Сантос Натан
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Топич Мирко
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Де Хас Юстин
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
6
Фаренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
13
8
Фаренсе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Фамаликан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
5
31%
2
20%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
3
25%
76-90
Забито
30
20
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
2
7%
3
15%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
10
33%
6
30%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
1
3%
4
20%
61-75
6
20%
3
15%
76-90
Пропущено
28
23
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
14%
4
17%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
3
11%
5
22%
61-75
9
32%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0
Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0
Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2
Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0
Результаты матчей
Фаренсе
Фамаликан
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
72
47
27
29
18
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
65
37
38
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
137
714
515
516
119
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 27
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|25 - 24
|33
|7.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|34 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 37
|21
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 34
|20
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|0:0 Заявка
|21
|3
|6
|12
|20 - 46
|15
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 26
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
Прогнозы на матч Фаренсе 1:1 Фамаликан
Исход игры
Фаренсе
45% (54)
Ничья
44.2% (53)
Фамаликан
10.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
18.97% (22)
Меньше
81.03% (94)
Обе команды забьют
Да
60.34% (70)
Нет
39.66% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (48)
1:0 Фаренсе
31.7% (38)
2:1 Фаренсе
10.8% (13)
1:2 Фамаликан
5.8% (7)
0:1 Фамаликан
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:0 Фаренсе
1.7% (2)
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