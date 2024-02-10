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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Бесса Жозе
Морейренсе
0:0
Второй тайм: 49'
Шавиш
0'
11' Желтая карточка
Пий Джуниор
17' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
38' Желтая карточка
Пинто Денис
43' Желтая карточка
Антониссе Джереми

Ход матча

11'
 
Пий Джуниор
17'
 
Фернандеш Вашку
38'
Пинто Денис
 
43'
Антониссе Джереми
 
46'
Кодисанг Кобамело
Антониссе Джереми
 
Прогнозы 121
Морейренсе 84.3% (102)
X 13.2% (16)
Шавиш 2.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Шавиш
2.45
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5.10
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Все Коэффициенты
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
17
Антониссе
Джереми
9
Нлаво
Луис
1
Ногейра
Хуго
19
Витория
Стивен
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
80
Гуззу
Рафаэл
14
Эссугу
Дариу
33
Круз
Сандру
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
28
Нвакали
Келечи
Морейренсе
4-2-3-1
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Морейренсе
Шавиш

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПВЛ
0:1
ПВЛ
7:0
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Среднее время на гол

67
150

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
99

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.29
Алан Осорио 3 0.14
Камачу Жоау 3 0.14
Де Соуза Силва Мадсон 3 0.14
Марсело Феррейра 2 0.1
Айяс Матеус 2 0.1
Маракас 2 0.1
Кодисанг Кобамело 1 0.05
Сильва Фабиано 1 0.05
Фримпонг Годфрид 1 0.05
Апарисио Педро 1 0.05
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Пинто Денис 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 10 (4) 0.48
Алвес Даниэль 2 0.1
Виктор Пауло 1 0.05
Круз Сандру 1 0.05
Рибейру Рубен 1 0.05
Витория Стивен 1 0.05
Коррея Жоау 1 0.05
Ланга Бруну 1 0.05
Соуза Бернардо 1 0.05
Пинью Педро 1 0.05
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 7 0
Франко Гонсало 6 0
Маракас 4 1
Антониссе Джереми 4 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Сильва Фабиано 3 0
Рамос Рубен 3 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 5 1
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Коррея Жоау 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Гимарайнш Рикарду 3 0
Нвакали Келечи 3 0
Морену Жоау 1 1
Фернандеш Вашку 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Теофилус Тибанг 1 0
Абасс Исса 1 0
Пий Джуниор 1 0
Круз Сандру 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шавиш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5
Морейренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Шавиш
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

12
9
Морейренсе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Шавиш
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
36%
2
29%
76-90

Пропущено

11
26
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
7
27%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
3
27%
3
12%
61-75
2
18%
3
12%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 0
14 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Пропущено

12
20
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
3
25%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Забито

26
20
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
3
15%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
2
8%
6
30%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
9
35%
6
30%
76-90

Пропущено

23
46
8 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 17
10 Не пропускали 18
3
13%
9
20%
1-15
3
13%
8
17%
16-30
2
9%
9
20%
31-45
3
13%
8
17%
46-60
7
30%
4
9%
61-75
5
22%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0
Шавиш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3
Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4

Результаты матчей

Морейренсе
Шавиш

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
4
6
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
2
8
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
12
8
5
15
1.5
6
14
3
17
2.5
1
19
2
18
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 21 9 6 6 25 - 24 33
7.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
10.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
11.
Эшторил
 Заявка 20 6 3 11 34 - 35 21
12.
Боавишта
 Заявка 20 5 6 9 27 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Каса Пия
 Заявка 20 5 5 10 19 - 34 20
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 0:0 Заявка 21 3 6 12 20 - 46 15
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
8.
Морейренсе
 0:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
9.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Шавиш
 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 26 6
16.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Антониссе Джереми уходит с поля и его заменяет Кодисанг Кобамело
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 121
Морейренсе 84.3% (102)
X 13.2% (16)
Шавиш 2.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Шавиш
2.45
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3.60
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5.10
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Где смотреть матч Морейренсе 0:0 Шавиш онлайн

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Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Шавиш

Исход игры
Морейренсе
84.3% (102)
Ничья
13.2% (16)
Шавиш
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.81% (34)
Меньше
71.19% (84)
Обе команды забьют
Да
37.29% (44)
Нет
62.71% (74)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
44.6% (54)
2:1 Морейренсе
24% (29)
2:0 Морейренсе
11.6% (14)
1:1 Ничья
9.9% (12)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Шавиш
1.7% (2)
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