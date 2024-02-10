Тур: 21. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Бесса Жозе
0:0
Второй тайм: 49'
0'
11' Желтая карточкаПий Джуниор
17' Желтая карточкаФернандеш Вашку
38' Желтая карточкаПинто Денис
43' Желтая карточкаАнтониссе Джереми
Ход матча
11'
17'
38'
76
Пинто
Денис
26
Маракас
11
Алан
Осорио
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
80
Гуззу
Рафаэл
14
Эссугу
Дариу
33
Круз
Сандру
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
33 Круз СандруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Морейренсе
Шавиш
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.29
|Алан Осорио
|3
|0.14
|Камачу Жоау
|3
|0.14
|Де Соуза Силва Мадсон
|3
|0.14
|Марсело Феррейра
|2
|0.1
|Айяс Матеус
|2
|0.1
|Маракас
|2
|0.1
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.05
|Сильва Фабиано
|1
|0.05
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.05
|Апарисио Педро
|1
|0.05
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|10 (4)
|0.48
|Алвес Даниэль
|2
|0.1
|Виктор Пауло
|1
|0.05
|Круз Сандру
|1
|0.05
|Рибейру Рубен
|1
|0.05
|Витория Стивен
|1
|0.05
|Коррея Жоау
|1
|0.05
|Ланга Бруну
|1
|0.05
|Соуза Бернардо
|1
|0.05
|Пинью Педро
|1
|0.05
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|7
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|5
|1
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Коррея Жоау
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Теофилус Тибанг
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Пий Джуниор
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шавиш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Морейренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Шавиш
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
12
9
Морейренсе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Шавиш
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
36%
2
29%
76-90
Пропущено
11
26
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
7
27%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
3
27%
3
12%
61-75
2
18%
3
12%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 0
14 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Пропущено
12
20
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
3
25%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Забито
26
20
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
3
15%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
2
8%
6
30%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
9
35%
6
30%
76-90
Пропущено
23
46
8 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 17
10 Не пропускали 18
3
13%
9
20%
1-15
3
13%
8
17%
16-30
2
9%
9
20%
31-45
3
13%
8
17%
46-60
7
30%
4
9%
61-75
5
22%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0
Шавиш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3
Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4
Результаты матчей
Морейренсе
Шавиш
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
27
46
18
19
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
38
28
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
128
515
614
317
119
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 27
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|25 - 24
|33
|7.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|34 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 37
|21
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 34
|20
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|0:0 Заявка
|21
|3
|6
|12
|20 - 46
|15
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 26
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Шавиш
Исход игры
Морейренсе
84.3% (102)
Ничья
13.2% (16)
Шавиш
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.81% (34)
Меньше
71.19% (84)
Обе команды забьют
Да
37.29% (44)
Нет
62.71% (74)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
44.6% (54)
2:1 Морейренсе
24% (29)
2:0 Морейренсе
11.6% (14)
1:1 Ничья
9.9% (12)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Шавиш
1.7% (2)
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