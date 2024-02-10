Тур: 21. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Бесса Жозе
1:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаПий Джуниор
17' Желтая карточкаФернандеш Вашку
38' Желтая карточкаПинто Денис
43' Желтая карточкаАнтониссе Джереми
1:0
73' ГолДе Соуза Силва Мадсон
90' Желтая карточкаКаштру Андре
90'+8
Ход матча
11'
17'
38'
73'
90'
76
Пинто
Денис
26
Маракас
11
Алан
Осорио
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
80
Гуззу
Рафаэл
14
Эссугу
Дариу
33
Круз
Сандру
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
33 Круз СандруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Морейренсе
Шавиш
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.29
|Де Соуза Силва Мадсон
|4
|0.19
|Алан Осорио
|3
|0.14
|Камачу Жоау
|3
|0.14
|Марсело Феррейра
|2
|0.1
|Айяс Матеус
|2
|0.1
|Маракас
|2
|0.1
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.05
|Сильва Фабиано
|1
|0.05
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.05
|Апарисио Педро
|1
|0.05
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|10 (4)
|0.48
|Алвес Даниэль
|2
|0.1
|Виктор Пауло
|1
|0.05
|Круз Сандру
|1
|0.05
|Рибейру Рубен
|1
|0.05
|Витория Стивен
|1
|0.05
|Коррея Жоау
|1
|0.05
|Ланга Бруну
|1
|0.05
|Соуза Бернардо
|1
|0.05
|Пинью Педро
|1
|0.05
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|7
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|5
|1
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Коррея Жоау
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Теофилус Тибанг
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Пий Джуниор
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Шавиш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Морейренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Шавиш
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
12
9
Морейренсе
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Шавиш
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
14% (3)
48% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Пропущено
11
27
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
0
0%
7
26%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
3
27%
4
15%
61-75
2
18%
3
11%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 0
15 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Пропущено
12
20
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
3
25%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
11%
0
0%
1-15
6
22%
3
15%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
2
7%
6
30%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
9
33%
6
30%
76-90
Пропущено
23
47
8 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 18
10 Не пропускали 19
3
13%
9
19%
1-15
3
13%
8
17%
16-30
2
9%
9
19%
31-45
3
13%
8
17%
46-60
7
30%
5
11%
61-75
5
22%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0
Шавиш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3
Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4
Результаты матчей
Морейренсе
Шавиш
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
28
46
19
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
38
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
129
516
615
318
120
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 27
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|11.
|0:0 Заявка
|21
|6
|4
|11
|34 - 35
|22
|12.
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|27 - 37
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 34
|20
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|20 - 47
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 21
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|14 - 25
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
Прогнозы на матч Морейренсе 1:0 Шавиш
Исход игры
Морейренсе
84.3% (102)
Ничья
13.2% (16)
Шавиш
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.81% (34)
Меньше
71.19% (84)
Обе команды забьют
Да
37.29% (44)
Нет
62.71% (74)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
44.6% (54)
2:1 Морейренсе
24% (29)
2:0 Морейренсе
11.6% (14)
1:1 Ничья
9.9% (12)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Шавиш
1.7% (2)
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