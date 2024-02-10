Тур: 21. Стадион: Бесса. Главный судья: Пиньейру Жоау
Ход матча
15'
1:0
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
5
Волней
64
Ндиайе
Мор
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
-
76 Соуза ТомеВратарь
- Защитник
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
-
7 Виниций
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боавишта
Эшторил
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.11
0.57
Среднее время на гол
81
157
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.06
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
84
90
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|7
|0.33
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.29
|Агра Салвадор
|2
|0.1
|Мальейру Педро
|2
|0.1
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.1
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.05
|Макута Гайус
|1
|0.05
|Тавареш Мартим
|1
|0.05
|Сассо Венсан
|1
|0.05
|Вукотич Илия
|1
|0.05
|Абаскаль Родриго
|1
|0.05
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|5
|0.24
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.24
|Маркес Алехандро
|5
|0.24
|Гомес Родриго II
|4
|0.19
|Гитан Рафик
|4
|0.19
|Холсгров Джордан
|2
|0.1
|Араужу Тьягу
|2
|0.1
|Тавареш Эриберту
|2
|0.1
|Мангала Эльяким
|1
|0.05
|Карлос Жоао III
|1
|0.05
|Витал Бернардо
|1
|0.05
|Парра Рауль
|1
|0.05
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.05
|Волней
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|7
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Абаскаль Родриго
|4
|0
|Мальейру Педро
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Сассо Венсан
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Камара Ибраима III
|0
|1
|Сантос Луис
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Гомес Родриго II
|5
|0
|Маркеш Жоао
|5
|0
|Волней
|4
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Фернандеш Матеуш
|4
|0
|Тавареш Эриберту
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Карлос Жоао III
|3
|0
|Мангала Эльяким
|2
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Пина Вагнер
|2
|0
|Ндиайе Мор
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Эшторил
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
16
Боавишта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эшторил
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
9
17
Боавишта
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Эшторил
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
16
33
Голы по времени матча
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
21%
3
18%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
2
14%
5
29%
29%
61-75
4
29%
4
24%
76-90
Пропущено
21
22
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
2
9%
1-15
7
33%
2
9%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
5
24%
4
18%
76-90
Забито
12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
17%
4
20%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
6%
2
20%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Забито
26
37
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
5
19%
7
19%
1-15
5
19%
3
8%
16-30
3
12%
2
5%
31-45
3
12%
7
19%
46-60
4
15%
9
24%
61-75
6
23%
9
24%
76-90
Пропущено
38
32
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
3
8%
4
13%
1-15
9
24%
3
9%
16-30
8
21%
8
25%
31-45
4
11%
7
22%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
9
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4
Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1
Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2
Результаты матчей
Боавишта
Эшторил
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:4
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
4
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
37
55
28
37
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
37
28
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
182
614
812
416
515
317
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 27
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|11.
|0:0 Заявка
|21
|6
|4
|11
|34 - 35
|22
|12.
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|27 - 37
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 34
|20
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|20 - 47
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 21
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|14 - 25
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Эшторил
Исход игры
Боавишта
53.3% (65)
Ничья
41% (50)
Эшторил
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (46)
2:1 Боавишта
24.6% (30)
1:0 Боавишта
21.3% (26)
2:0 Боавишта
3.3% (4)
1:2 Эшторил
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Боавишта
1.6% (2)
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