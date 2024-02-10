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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Боавишта
1:0
Первый тайм: 17'
Эшторил
0'
1:0
15' Гол
Сассо Венсан

Ход матча

15'
Сассо Венсан
1:0
Прогнозы 122
Боавишта 52.5% (64)
X 41.8% (51)
Эшторил 5.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Эшторил
2.95
3.40
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Все Коэффициенты
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
99
Фигейра
Даниэль
5
Волней
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
21
Гомес
Родриго
II
64
Ндиайе
Мор
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
91
Тавареш
Эриберту
Боавишта
4-2-3-1
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Эшторил

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.11
0.57

Среднее время на гол

81
157

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.06
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 7 0.33
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.29
Агра Салвадор 2 0.1
Мальейру Педро 2 0.1
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.1
Рейзиньо Мигель 1 0.05
Макута Гайус 1 0.05
Тавареш Мартим 1 0.05
Сассо Венсан 1 0.05
Вукотич Илия 1 0.05
Абаскаль Родриго 1 0.05
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 5 0.24
Кассиано Диас 5 (1) 0.24
Маркес Алехандро 5 0.24
Гомес Родриго II 4 0.19
Гитан Рафик 4 0.19
Холсгров Джордан 2 0.1
Араужу Тьягу 2 0.1
Тавареш Эриберту 2 0.1
Мангала Эльяким 1 0.05
Карлос Жоао III 1 0.05
Витал Бернардо 1 0.05
Парра Рауль 1 0.05
Фернандеш Матеуш 1 0.05
Волней 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 7 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Абаскаль Родриго 4 0
Мальейру Педро 4 0
Пети Арманду 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Боженик Роберт 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Гонсалвеш Жуан II 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Сассо Венсан 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Камара Ибраима III 0 1
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Тавареш Мартим 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Гомес Родриго II 5 0
Маркеш Жоао 5 0
Волней 4 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Фернандеш Матеуш 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Карлос Жоао III 3 0
Мангала Эльяким 2 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Пина Вагнер 2 0
Ндиайе Мор 1 0

Результаты матчей

Боавишта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Эшторил
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
16
Боавишта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эшторил
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

9
17
Боавишта
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Эшторил
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

16
33

Голы по времени матча

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
21%
3
18%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
2
14%
5
29%
29%
61-75
4
29%
4
24%
76-90

Пропущено

21
22
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
2
9%
1-15
7
33%
2
9%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
5
24%
4
18%
76-90

Забито

12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
17%
4
20%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
6%
2
20%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Забито

26
37
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
5
19%
7
19%
1-15
5
19%
3
8%
16-30
3
12%
2
5%
31-45
3
12%
7
19%
46-60
4
15%
9
24%
61-75
6
23%
9
24%
76-90

Пропущено

38
32
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
3
8%
4
13%
1-15
9
24%
3
9%
16-30
8
21%
8
25%
31-45
4
11%
7
22%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
9
24%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4
Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1
Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2

Результаты матчей

Боавишта
Эшторил

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
1:4
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
4
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
5
5
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
18
2
6
14
1.5
8
12
4
16
2.5
5
15
3
17
3.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
10.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
11.
Эшторил
 0:0 Заявка 21 6 4 11 34 - 35 22
12.
Боавишта
 0:0 Заявка 21 5 7 9 27 - 37 22
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Каса Пия
 Заявка 20 5 5 10 19 - 34 20
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 21 3 5 13 20 - 47 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 0:0 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
15.
Боавишта
 0:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 21 11
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Боавишта
 0:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 0:0 Заявка 11 1 3 7 14 - 25 6
16.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Г О О О О Л - Сассо Венсан забивает ударом с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 37.7% пользователей.
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Прогнозы 122
Боавишта 52.5% (64)
X 41.8% (51)
Эшторил 5.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Эшторил
2.95
3.40
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Где смотреть матч Боавишта 1:0 Эшторил онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Эшторил

Исход игры
Боавишта
53.3% (65)
Ничья
41% (50)
Эшторил
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (46)
2:1 Боавишта
24.6% (30)
1:0 Боавишта
21.3% (26)
2:0 Боавишта
3.3% (4)
1:2 Эшторил
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Боавишта
1.6% (2)
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