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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Боавишта
2:1
Конец матча
Эшторил
0'
1:0
15' Гол
Сассо Венсан
17' Желтая карточка
Ндиайе Мор
2:0
29' Гол
Боженик Роберт
45' Желтая карточка
Вашку Сеабра
47' Желтая карточка
Макута Гайус
2:1
54' Гол
Маркес Алехандро
61' Желтая карточка
Перес Себастьян
70' Желтая карточка
Виниций
85' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
86' Желтая карточка
Карлос Жоао
87' Желтая карточка
Камара Ибраима
90' Желтая карточка
Гонсалвеш Жуан
90' Undefined phrase: football_event_
Фернандеш Матеуш
90' Желтая карточка
Фернандеш Матеуш
90'+8
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
99
Фигейра
Даниэль
5
Волней
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
21
Гомес
Родриго
II
64
Ндиайе
Мор
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
91
Тавареш
Эриберту
Боавишта
4-2-3-1
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Эшторил

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.11
0.57

Среднее время на гол

81
157

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.06
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 8 0.38
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.29
Агра Салвадор 2 0.1
Мальейру Педро 2 0.1
Сассо Венсан 2 0.1
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.1
Рейзиньо Мигель 1 0.05
Макута Гайус 1 0.05
Тавареш Мартим 1 0.05
Вукотич Илия 1 0.05
Абаскаль Родриго 1 0.05
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 6 0.29
Маркеш Жоао 5 0.24
Кассиано Диас 5 (1) 0.24
Гомес Родриго II 4 0.19
Гитан Рафик 4 0.19
Холсгров Джордан 2 0.1
Араужу Тьягу 2 0.1
Тавареш Эриберту 2 0.1
Мангала Эльяким 1 0.05
Карлос Жоао III 1 0.05
Витал Бернардо 1 0.05
Парра Рауль 1 0.05
Фернандеш Матеуш 1 0.05
Волней 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 8 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 6 0
Авазьем Чидозье 4 0
Абаскаль Родриго 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Мальейру Педро 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Боженик Роберт 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сассо Венсан 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Тавареш Мартим 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Гомес Родриго II 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Маркеш Жоао 5 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Мангала Эльяким 2 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Пина Вагнер 2 0
Виниций 1 0
Вашку Сеабра 1 0

Результаты матчей

Боавишта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Эшторил
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
17
Боавишта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эшторил
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

9
17
Боавишта
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Эшторил
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

16
34

Голы по времени матча

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
4
25%
3
17%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
25%
4
22%
76-90

Пропущено

22
24
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
3
13%
1-15
7
32%
3
13%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
1
5%
7
29%
29%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Забито

12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
2
17%
4
20%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
6%
2
20%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Забито

28
38
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
6
21%
7
18%
1-15
6
21%
3
8%
16-30
3
11%
2
5%
31-45
3
11%
8
21%
46-60
4
14%
9
24%
61-75
6
21%
9
24%
76-90

Пропущено

39
34
20 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
3
8%
5
15%
1-15
9
23%
4
12%
16-30
8
21%
8
24%
31-45
5
13%
7
21%
46-60
5
13%
4
12%
61-75
9
23%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4
Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1
Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2

Результаты матчей

Боавишта
Эшторил

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:4
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
11 раз 52%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
5
5
2
9
2.5
3
7
1
10
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
7
1.5
3
8
2
8
2.5
2
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
19
2
7
14
1.5
8
13
4
17
2.5
5
16
3
18
3.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Боавишта
 Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
10.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
11.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
12.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Каса Пия
 Заявка 20 5 5 10 19 - 34 20
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 21 3 5 13 20 - 47 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
13.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
14.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
15.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Рефери не любит споров - именно за это Вашку Сеабра сейчас получил желтую
    • 29'
      Рейзиньо Мигель сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Боженик Роберт забивает с правой ноги!
    • 17'
      Ндиайе Мор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 15'
      Г О О О О Л - Сассо Венсан забивает ударом с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Боавишта 52.5% (64)
    X 41.8% (51)
    Эшторил 5.7% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Боавишта 2:1 Эшторил онлайн

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    Прогнозы на матч Боавишта 2:1 Эшторил

    Исход игры
    Боавишта
    52.5% (64)
    Ничья
    41.8% (51)
    Эшторил
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.05% (39)
    Меньше
    66.95% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (86)
    Нет
    27.12% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (47)
    2:1 Боавишта
    24.6% (30)
    1:0 Боавишта
    20.5% (25)
    2:0 Боавишта
    3.3% (4)
    1:2 Эшторил
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Боавишта
    1.6% (2)
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