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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Арока
3:2
Конец матча
Порту
0'
1:0
1' Гол
Мухика Рафаэль
1:1
9' Пенальти
Эванилсон
2:1
30' Пенальти
Гонсалес Кристо
34' Undefined phrase: football_event_
Эванилсон
39' Желтая карточка
Сантуш Педру
3:1
60' Гол
Джейсон
63' Желтая карточка
Джейсон
69' Желтая карточка
Кардозу Фабиу
74' Желтая карточка
Бускетс Ориоль
3:2
86' Гол
Консейсау Франсишку
88' Желтая карточка
Консейсау Франсишку
89' Желтая карточка
Венделл Боргес
90' Вторая желтая карточка
Кардозу Фабиу
90'+9

Ход матча

1'
Мухика Рафаэль
(Гонсалес Кристо)
1:0
9'
1:1
Эванилсон
30'
Гонсалес Кристо
2:1
34'
 
Эванилсон
39'
Сантуш Педру
 
43'
 
Эуштакиу Стивен
Варела Алан
60'
Джейсон
(Симау Давид)
3:1
63'
Джейсон
 
68'
 
Боржеш Гонсалу
Мариу Жоау
68'
 
Тареми Мехди
Галено Вандерсон
69'
 
Кардозу Фабиу
74'
Бускетс Ориоль
Гонсалес Кристо
 
74'
Трецца Альфонсо
Силла Морлей
 
74'
Бускетс Ориоль
 
77'
 
Мартинес Антонио
Эванилсон
77'
 
Хайме Иван
Нико Гонсалес
84'
Пуче Мигель
Джейсон
 
85'
Милованов Богдан
Эшгаю Тьягу
 
86'
3:2
Консейсау Франсишку
(Кардозу Фабиу)
88'
 
Консейсау Франсишку
89'
 
Венделл Боргес
90'
Лаваль Юсуф
Сантуш Педру
 
90'
 
Кардозу Фабиу
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 135
Арока 0% (0)
X 3% (4)
Порту 97% (131)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
23
Гонсалес
Кристо
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
19
Мухика
Рафаэль
2
Силла
Морлей
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
10
Консейсау
Франсишку
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
13
Галено
Вандерсон
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
Арока
4-3-3
Порту
4-4-1-1

История личных встреч

Арока
Порту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

14 матчей

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.33
0.63

Среднее время на гол

270
144

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2.75
3

Среднее время на гол

32
30

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.71
1.64

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
54

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 13 0.62
Гонсалес Кристо 9 (2) 0.43
Джейсон 5 0.24
Силла Морлей 1 0.05
Эшгаю Тьягу 1 0.05
Букия Андре 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Монтеро Франcиско 1 0.05
Роша Матиас 1 0.05
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 9 (2) 0.43
Консейсау Франсишку 3 0.14
Венделл Боргес 3 0.14
Тареми Мехди 3 (1) 0.14
Мартинес Антонио III 3 0.14
Галено Вандерсон 2 (1) 0.1
Эуштакиу Стивен 2 0.1
Варела Алан 2 0.1
Маркано Иван 2 0.1
Кардозу Фабиу 1 0.05
Пепе Кеплер 1 0.05
Мариу Жоау III 1 0.05
Зе Педро 1 0.05
Хайме Иван 1 0.05
Занузи Зайду 1 0.05
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 6 0
Силла Морлей 6 0
Монтеро Франcиско 5 0
Трецца Альфонсо 5 0
Симау Давид 3 1
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Джейсон 3 0
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Гонсалес Кристо 2 0
Бускетс Ориоль 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Галович Нино 1 0
Куарежма 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 8 0
Кардозу Фабиу 4 2
Венделл Боргес 5 1
Карму Давид 5 1
Нико Гонсалес 5 0
Варела Алан 5 0
Пепе Кеплер 3 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Эванилсон 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Консейсау Сержиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Арока
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Порту
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
3
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Порту
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

15
17
Арока
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Порту
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
5
28%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
22%
2
18%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
5
45%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
18%
6
35%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
2
15%
2
40%
76-90

Забито

33
35
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
5
15%
8
23%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
4
12%
5
14%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
9
27%
10
29%
76-90

Пропущено

31
16
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
7
23%
2
13%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
4
13%
5
31%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
6
19%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1
Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0
Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4

Результаты матчей

Арока
Порту

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Арока
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
5
5
4
7
2.5
2
8
2
9
3.5
1
9
1
10
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
7
4
2
8
2.5
2
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
17
4
10
11
1.5
12
9
6
15
2.5
4
17
4
17
3.5
1
20
1
20
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
2.
Бенфика
 Заявка 21 16 4 1 46 - 14 52
3.
Порту
 Заявка 21 14 3 4 35 - 16 45
4.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 21 12 4 5 34 - 22 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 21 8 4 9 35 - 29 28
8.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
9.
Боавишта
 Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
10.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
11.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
12.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Риу Аве
 Заявка 21 4 9 8 21 - 29 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Шавиш
 Заявка 21 3 5 13 20 - 47 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
11.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
12.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
13.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
14.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
15.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Бенфика Силва Рафа 9 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      'Г О О О О О Л - Гонсалес Кристо из команды Арока забивает с пенальти! Он пробил правой. Диогу Кошта был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 9'
      Г О О О О О Л - Эванилсон из команды Порту забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Игнасио де Арруабаррена прыгнул не в ту сторону.
    • 1'
      Гонсалес Кристо сделал результативную передачу.
    • 1'
      ГОООООЛ - Мухика Рафаэль Арока забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 135
    Арока 0% (0)
    X 3% (4)
    Порту 97% (131)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 3:2 Порту

    Исход игры
    Арока
    0% (0)
    Ничья
    3% (4)
    Порту
    97% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (69)
    Меньше
    44.35% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    54.03% (67)
    Нет
    45.97% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    37% (50)
    0:2 Порту
    28.1% (38)
    0:1 Порту
    11.1% (15)
    1:3 Порту
    8.9% (12)
    1:4 Порту
    2.2% (3)
    0:3 Порту
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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