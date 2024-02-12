Тур: 21. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Алмейда Нуно
0'
1:0
1' ГолМухика Рафаэль
1:1
9' ПенальтиЭванилсон
2:1
30' ПенальтиГонсалес Кристо
34' Undefined phrase: football_event_Эванилсон
39' Желтая карточкаСантуш Педру
3:1
60' ГолДжейсон
63' Желтая карточкаДжейсон
69' Желтая карточкаКардозу Фабиу
74' Желтая карточкаБускетс Ориоль
3:2
86' ГолКонсейсау Франсишку
88' Желтая карточкаКонсейсау Франсишку
89' Желтая карточкаВенделл Боргес
90' Вторая желтая карточкаКардозу Фабиу
90'+9
Ход матча
1'
9'
1:1
30'
2:1
34'
39'
60'
3:1
63'
69'
74'
84'
86'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эшгаю
Тьягу
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
10 ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Арока
Порту
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
14 матчей
7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.33
0.63
Среднее время на гол
270
144
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2.75
3
Среднее время на гол
32
30
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.71
1.64
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
54
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|13
|0.62
|Гонсалес Кристо
|9 (2)
|0.43
|Джейсон
|5
|0.24
|Силла Морлей
|1
|0.05
|Эшгаю Тьягу
|1
|0.05
|Букия Андре
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Монтеро Франcиско
|1
|0.05
|Роша Матиас
|1
|0.05
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|9 (2)
|0.43
|Консейсау Франсишку
|3
|0.14
|Венделл Боргес
|3
|0.14
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.14
|Мартинес Антонио III
|3
|0.14
|Галено Вандерсон
|2 (1)
|0.1
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.1
|Варела Алан
|2
|0.1
|Маркано Иван
|2
|0.1
|Кардозу Фабиу
|1
|0.05
|Пепе Кеплер
|1
|0.05
|Мариу Жоау III
|1
|0.05
|Зе Педро
|1
|0.05
|Хайме Иван
|1
|0.05
|Занузи Зайду
|1
|0.05
|Пепе VI
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|6
|0
|Силла Морлей
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|5
|0
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Куасси Эбуэ
|3
|1
|Мухика Рафаэль
|3
|1
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Джейсон
|3
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|8
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Венделл Боргес
|5
|1
|Карму Давид
|5
|1
|Нико Гонсалес
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Пепе Кеплер
|3
|1
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Галено Вандерсон
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Эванилсон
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Арока
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Порту
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
3
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Порту
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
15
17
Арока
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Порту
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
5
28%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
22%
2
18%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
5
45%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
18%
6
35%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
2
15%
2
40%
76-90
Забито
33
35
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
5
15%
8
23%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
4
12%
5
14%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
9
27%
10
29%
76-90
Пропущено
31
16
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
7
23%
2
13%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
4
13%
5
31%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
6
19%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1
Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0
Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4
Результаты матчей
Арока
Порту
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Арока
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
56
55
47
28
29
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
55
74
28
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
174
1011
129
615
417
417
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|46 - 14
|52
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|35 - 16
|45
|4.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 32
|40
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|34 - 22
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|35 - 29
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 24
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|12.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|21 - 29
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
|17.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|20 - 47
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|9 (9)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 3:2 Порту
Исход игры
Арока
0% (0)
Ничья
3% (4)
Порту
97% (131)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (69)
Меньше
44.35% (55)
Обе команды забьют
Да
54.03% (67)
Нет
45.97% (57)
Популярный счёт
1:2 Порту
37% (50)
0:2 Порту
28.1% (38)
0:1 Порту
11.1% (15)
1:3 Порту
8.9% (12)
1:4 Порту
2.2% (3)
0:3 Порту
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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