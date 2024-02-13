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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Жил Висенте
0:1
Конец матча
Визела
0'
0:1
12' Гол
Эссанд Самюэль
26' Желтая карточка
Коррея Фелиш
26' Желтая карточка
Наскименто Диого
50' Желтая карточка
Нету Мартим
56' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
56' Желтая карточка
Петров Сава
63' Вторая желтая карточка
Петров Сава
70' Желтая карточка
Авуду Абдул
71' Желтая карточка
Рубен
90'+10
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
76
Нету
Мартим
8
Домингес
Максим
10
Фудзимото
Канья
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
1
Руберто
Франческо
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
20
Гарсия
Самуэль
28
Кошта
Бруну
99
Эссанд
Самюэль
90
Наскименто
Диого
10
Кина
Домингуш
9
Петров
Сава
Жил Висенте
4-1-4-1
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Визела

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ТМК
2:3
КДП
0:0
КДП
1:0
ПВЛ
1:0
КЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ГЛ
1:1
ГЛ
1:1
ГЛ
2:1
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.3

Среднее время на гол

77
69

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.83

Среднее время на гол

69
108

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.29
Мурило Коста 3 (2) 0.14
Коррея Фелиш 3 0.14
Депу 3 0.14
Тиба Педру 3 (1) 0.14
Фудзимото Канья 2 (1) 0.1
Перейра Габриэл 2 0.1
Роко Батурина 2 0.1
Шаброль Тиджани 2 0.1
Мигель Монтейру 1 0.05
Фильо Жозе Карлос 1 0.05
Рубен Мигель 1 0.05
Уилсон Роан 1 0.05
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 10 0.48
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.14
Соро Альберто 2 0.1
Морейра Нуну 1 0.05
Сан-Луи Дилан 1 0.05
Перейра Матеус 1 0.05
Оливейра Уго 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Лебеденко Орест 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Тиба Педру 6 0
Перейра Габриэл 5 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Гбане Мори 5 0
Рубен Мигель 3 0
Коррея Фелиш 3 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 2 0
Кастильо Хесус 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Эшковал Жоау 6 0
Гарсия Самуэль 5 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Оливейра Андерсон 3 0
Наскименто Диого 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Эссанд Самюэль 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Буснич Александар 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Лебеденко Орест 1 0
Мендес Алексис 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Визела
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
8
Жил Висенте
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Визела
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
21

Упущенные победы

2
3
Жил Висенте
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
Визела
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
57% (12)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
21

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

22
10
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
4
18%
2
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
5
23%
3
30%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Пропущено

13
15
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
4
27%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
6
46%
3
20%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
7
30%
31-45
6
29%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
29%
5
22%
76-90

Забито

31
19
14 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
4
13%
4
21%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
8
26%
0
0%
31-45
5
16%
5
26%
46-60
6
19%
6
32%
61-75
6
19%
4
21%
76-90

Пропущено

34
38
9 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
3
9%
6
16%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
4
12%
7
18%
31-45
9
26%
7
18%
46-60
4
12%
6
16%
61-75
12
35%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2
Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3
Визела
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5
Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Визела

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
5
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
3
8
3
8
2.5
2
9
3.5
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
14
7
7
14
1.5
5
16
3
18
2.5
2
19
3.5
2
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
2.
Бенфика
 Заявка 21 16 4 1 46 - 14 52
3.
Порту
 Заявка 21 14 3 4 35 - 16 45
4.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 21 12 4 5 34 - 22 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 21 8 4 9 35 - 29 28
8.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
9.
Боавишта
 Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
10.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
11.
Жил Висенте
 Заявка 21 6 4 11 30 - 35 22
12.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Риу Аве
 Заявка 21 4 9 8 21 - 29 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Визела
 Заявка 21 3 7 11 19 - 38 16
18.
Шавиш
 Заявка 21 3 5 13 20 - 47 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
11.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
12.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
13.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
14.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
15.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Визела
 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
14.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
15.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Визела Эссанд Самюэль 10
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Наскименто Диого получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 26'
      Коррея Фелиш получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 12'
      Наскименто Диого сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Эссанд Самюэль забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 104
    Жил Висенте 85.6% (89)
    X 10.6% (11)
    Визела 3.8% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 0:1 Визела

    Исход игры
    Жил Висенте
    85.6% (89)
    Ничья
    10.6% (11)
    Визела
    3.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.38% (42)
    Меньше
    59.62% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (52)
    Нет
    50% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    40.4% (42)
    2:1 Жил Висенте
    34.6% (36)
    1:1 Ничья
    10.6% (11)
    2:0 Жил Висенте
    7.7% (8)
    1:2 Визела
    1.9% (2)
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