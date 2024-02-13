Тур: 21. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Бахиньо Рикардо
0:1
Конец матча
0'
0:1
12' ГолЭссанд Самюэль
26' Желтая карточкаКоррея Фелиш
26' Желтая карточкаНаскименто Диого
50' Желтая карточкаНету Мартим
56' Желтая карточкаГарсия Самуэль
56' Желтая карточкаПетров Сава
63' Вторая желтая карточкаПетров Сава
70' Желтая карточкаАвуду Абдул
71' Желтая карточкаРубен
90'+10
Ход матча
12'
26'
26'
50'
56'
56'
63'
66'
70'
71'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
26
Рубен
Мигель
76
Нету
Мартим
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
82
Силва
Томаш
28
Кошта
Бруну
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
35 Силва ФелипеЗащитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Kazu
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
18 Авуду АбдулПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Amadou Ba-Sy
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Визела
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
1.17
1.3
Среднее время на гол
77
69
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
0.83
Среднее время на гол
69
108
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.29
|Мурило Коста
|3 (2)
|0.14
|Коррея Фелиш
|3
|0.14
|Депу
|3
|0.14
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.14
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.1
|Перейра Габриэл
|2
|0.1
|Роко Батурина
|2
|0.1
|Шаброль Тиджани
|2
|0.1
|Мигель Монтейру
|1
|0.05
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.05
|Рубен Мигель
|1
|0.05
|Уилсон Роан
|1
|0.05
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|10
|0.48
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.14
|Соро Альберто
|2
|0.1
|Морейра Нуну
|1
|0.05
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.05
|Перейра Матеус
|1
|0.05
|Оливейра Уго
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Лебеденко Орест
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Тиба Педру
|6
|0
|Перейра Габриэл
|5
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Нету Мартим
|5
|0
|Гбане Мори
|5
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Коррея Фелиш
|3
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Бута Леонарду
|2
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|3
|0
|Наскименто Диого
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Эссанд Самюэль
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Буснич Александар
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Визела
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
8
Жил Висенте
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Визела
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
21
Упущенные победы
2
3
Жил Висенте
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
Визела
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
57% (12)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
21
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
22
10
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
4
18%
2
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
5
23%
3
30%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Пропущено
13
15
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
4
27%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
6
46%
3
20%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
7
30%
31-45
6
29%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
29%
5
22%
76-90
Забито
31
19
14 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
4
13%
4
21%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
8
26%
0
0%
31-45
5
16%
5
26%
46-60
6
19%
6
32%
61-75
6
19%
4
21%
76-90
Пропущено
34
38
9 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
3
9%
6
16%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
4
12%
7
18%
31-45
9
26%
7
18%
46-60
4
12%
6
16%
61-75
12
35%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2
Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3
Визела
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5
Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2
Результаты матчей
Жил Висенте
Визела
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
5
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
56
38
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
147
714
516
318
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|46 - 14
|52
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|35 - 16
|45
|4.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 32
|40
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|34 - 22
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|35 - 29
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 24
|23
|11.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|30 - 35
|22
|12.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|21 - 29
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|19 - 38
|16
|18.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|20 - 47
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:1 Визела
Исход игры
Жил Висенте
85.6% (89)
Ничья
10.6% (11)
Визела
3.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.38% (42)
Меньше
59.62% (62)
Обе команды забьют
Да
50% (52)
Нет
50% (52)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
40.4% (42)
2:1 Жил Висенте
34.6% (36)
1:1 Ничья
10.6% (11)
2:0 Жил Висенте
7.7% (8)
1:2 Визела
1.9% (2)
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