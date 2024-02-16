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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Фамаликан
2:1
Второй тайм: 68'
Риу Аве
0'
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Тейшейра Жоау II
0:1
14' Пенальти
Якубу Абдул-Азиз
1:1
17' Гол
Кадис Хондер
43' Желтая карточка
Граса Жоау
60' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
2:1
66' Гол
Кадис Хондер

Ход матча

9'
 
Тейшейра Жоау II
14'
0:1
Якубу Абдул-Азиз
17'
Кадис Хондер
(Винисиос Маркос)
1:1
43'
 
Граса Жоау
55'
 
Танлонго Матео
Граса Жоау
60'
Агиррегабириа Мартин
 
63'
 
Врусаи Мариус
Эмбало Умару
63'
 
Жока
Тейшейра Жоау II
66'
Кадис Хондер
2:1
Прогнозы 115
Фамаликан 47% (54)
X 40% (46)
Риу Аве 13% (15)
Все прогнозы
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Фамаликан
Ничья
Риу Аве
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Все Коэффициенты
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
16
Де
Хас
Юстин
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
77
Винисиос
Маркос
29
Кадис
Хондер
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Нобрега
Мигел
20
Коштинья
7
Тейшейра
Жоау
II
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
11
Эмбало
Умару
81
Якубу
Абдул-Азиз
77
Роналдо
Фабио
Фамаликан
4-2-3-1
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Фамаликан
Риу Аве

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.67
1.43

Среднее время на гол

135
63

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.43
0.33

Среднее время на гол

63
270

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

75
81

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 7 (2) 0.33
Шикинью 3 0.14
Отавио Эдмилсон 2 0.1
Фонсека Тео 2 0.1
Моура Франсишку 1 0.05
Са Гуштаву 1 0.05
Винисиос Маркос 1 0.05
Де Хас Юстин 1 0.05
Аранда Оскар 1 0.05
Родригеш Афонсу 1 0.05
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.23
Коштинья 2 (2) 0.09
Зе Мануэль 2 0.09
Сантос Адерлан 2 0.09
Руиз Леонардо 2 (1) 0.09
Якубу Абдул-Азиз 2 (1) 0.09
Жока 1 0.05
Роналдо Фабио 1 0.05
Родригеш Гонсалу 1 0.05
Перейра Андре 1 0.05
Нобрега Мигел 1 0.05
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 5 1
Юссуф Зейду 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Кадис Хондер 4 1
Моура Франсишку 5 0
Сантос Натан 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Топич Мирко 4 0
Са Гуштаву 4 0
Кастро Пабло 2 1
Агиррегабириа Мартин 3 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соареш Филипе 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граса Жоау 7 0
Сантос Адерлан 5 1
Боатенг Эммануль II 5 1
Нобрега Мигел 6 0
Идрисси Амин 5 0
Панталон Ренато 5 0
Жонатан Луис 3 0
Жосуэ Са 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Luis Freire 3 0
Патрик II 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Коштинья 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Алвес Савио 1 0
Танлонго Матео 1 0
Вентура Бруну 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Риу Аве
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6
Фамаликан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

10
11
Фамаликан
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Риу Аве
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
67% (14)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
10%
3
50%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
6
40%
76-90

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
15%
3
15%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
2
10%
6
30%
46-60
4
20%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Пропущено

23
30
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
17%
5
17%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
4
17%
2
7%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
5
22%
4
13%
61-75
7
30%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2
Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0
Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2

Результаты матчей

Фамаликан
Риу Аве

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
2:0
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
10
1
2
7
1.5
4
7
1
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
15
6
5
15
1.5
5
16
1
19
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
2.
Бенфика
 Заявка 21 16 4 1 46 - 14 52
3.
Порту
 Заявка 21 14 3 4 35 - 16 45
4.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 21 12 4 5 34 - 22 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 21 8 4 9 35 - 29 28
8.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
9.
Боавишта
 Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
10.
Фамаликан
 1:1 Заявка 21 5 9 7 20 - 25 24
11.
Жил Висенте
 Заявка 21 6 4 11 30 - 35 22
12.
Риу Аве
 1:1 Заявка 22 4 10 8 22 - 30 22
13.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
14.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
15.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Визела
 Заявка 21 3 7 11 19 - 38 16
18.
Шавиш
 Заявка 21 3 5 13 20 - 47 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 1:1 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
11.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
12.
Фамаликан
 1:1 Заявка 10 3 4 3 11 - 13 13
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 1:1 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Визела
 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
14.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
15.
Риу Аве
 1:1 Заявка 11 0 6 5 7 - 16 6
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Визела Эссанд Самюэль 10
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Граса Жоау совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 17'
    Винисиос Маркос сделал результативную передачу.
  • 17'
    ГОООООЛ - Кадис Хондер Фамаликан забивает ударом головой
  • 14'
    Г О О О О О Л - Якубу Абдул-Азиз из команды Риу Аве забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Луиз Жуниор прыгнул не в ту сторону.
  • 9'
    The card for Тейшейра Жоау II from Риу Аве was disallowed via VAR intervention.
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 115
Фамаликан 47% (54)
X 40% (46)
Риу Аве 13% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Риу Аве
2.60
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3.13
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5.80
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Прогнозы на матч Фамаликан 2:1 Риу Аве

Исход игры
Фамаликан
47% (54)
Ничья
40% (46)
Риу Аве
13% (15)
Тотал 2.5
Больше
26.79% (30)
Меньше
73.21% (82)
Обе команды забьют
Да
63.39% (71)
Нет
36.61% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
1:0 Фамаликан
29.6% (34)
2:1 Фамаликан
13.9% (16)
1:2 Риу Аве
8.7% (10)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Риу Аве
1.7% (2)
0:2 Риу Аве
1.7% (2)
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