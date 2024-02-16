Тур: 22. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Диаш Артур Соареш
0'
9' Undefined phrase: football_event_Тейшейра Жоау II
0:1
14' ПенальтиЯкубу Абдул-Азиз
1:1
17' ГолКадис Хондер
43' Желтая карточкаГраса Жоау
60' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
2:1
66' ГолКадис Хондер
Ход матча
14'
0:1
17'
1:1
43'
63'
66'
2:1
31
Жуниор
Луис
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
29
Кадис
Хондер
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
11
Эмбало
Умару
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 РиччелиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
-
11 Эмбало УмаруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
- Нападающий
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
История личных встреч
Фамаликан
Риу Аве
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
0.67
1.43
Среднее время на гол
135
63
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
1.43
0.33
Среднее время на гол
63
270
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
75
81
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|7 (2)
|0.33
|Шикинью
|3
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.1
|Фонсека Тео
|2
|0.1
|Моура Франсишку
|1
|0.05
|Са Гуштаву
|1
|0.05
|Винисиос Маркос
|1
|0.05
|Де Хас Юстин
|1
|0.05
|Аранда Оскар
|1
|0.05
|Родригеш Афонсу
|1
|0.05
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.23
|Коштинья
|2 (2)
|0.09
|Зе Мануэль
|2
|0.09
|Сантос Адерлан
|2
|0.09
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.09
|Якубу Абдул-Азиз
|2 (1)
|0.09
|Жока
|1
|0.05
|Роналдо Фабио
|1
|0.05
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.05
|Перейра Андре
|1
|0.05
|Нобрега Мигел
|1
|0.05
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|5
|1
|Юссуф Зейду
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Риччели
|3
|2
|Кадис Хондер
|4
|1
|Моура Франсишку
|5
|0
|Сантос Натан
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Топич Мирко
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Де Хас Юстин
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граса Жоау
|7
|0
|Сантос Адерлан
|5
|1
|Боатенг Эммануль II
|5
|1
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Идрисси Амин
|5
|0
|Панталон Ренато
|5
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Жосуэ Са
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Luis Freire
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Коштинья
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Риу Аве
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
6
Фамаликан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
10
11
Фамаликан
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Риу Аве
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
67% (14)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
10%
3
50%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
6
40%
76-90
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
15%
3
15%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
2
10%
6
30%
46-60
4
20%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90
Пропущено
23
30
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
17%
5
17%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
4
17%
2
7%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
5
22%
4
13%
61-75
7
30%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2
Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0
Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2
Результаты матчей
Фамаликан
Риу Аве
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
2:0
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
101
27
47
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
156
515
516
119
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|46 - 14
|52
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|35 - 16
|45
|4.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 32
|40
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|34 - 22
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|35 - 29
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|10.
|1:1 Заявка
|21
|5
|9
|7
|20 - 25
|24
|11.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|30 - 35
|22
|12.
|1:1 Заявка
|22
|4
|10
|8
|22 - 30
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|14.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|15.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
|17.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|19 - 38
|16
|18.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|20 - 47
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|15.
|1:1 Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 16
|6
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Фамаликан 2:1 Риу Аве
Исход игры
Фамаликан
47% (54)
Ничья
40% (46)
Риу Аве
13% (15)
Тотал 2.5
Больше
26.79% (30)
Меньше
73.21% (82)
Обе команды забьют
Да
63.39% (71)
Нет
36.61% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
1:0 Фамаликан
29.6% (34)
2:1 Фамаликан
13.9% (16)
1:2 Риу Аве
8.7% (10)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Риу Аве
1.7% (2)
0:2 Риу Аве
1.7% (2)
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