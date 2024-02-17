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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Карвалью Элдер
Шавиш
1:0
Первый тайм: 17'
Боавишта
0'
1:0
7' Гол
Гуззу Рафаэл

Ход матча

7'
Гуззу Рафаэл
(Алвес Даниэль)
1:0
Прогнозы 115
Шавиш 20% (23)
X 42.6% (49)
Боавишта 37.4% (43)
Все прогнозы
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Шавиш
Ничья
Боавишта
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Все Коэффициенты
1
Ногейра
Хуго
6
Теофилус
Тибанг
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
27
Карраса
Моура
80
Гуззу
Рафаэл
14
Эссугу
Дариу
21
Гимарайнш
Рикарду
33
Круз
Сандру
99
Алвес
Даниэль
23
Эрнандес
Эктор
II
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
8
Лоуренсу
Бруну
II
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Шавиш
3-5-2
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Боавишта

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
К
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
1.8

Среднее время на гол

126
50

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.14

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.42

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
63

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 10 (4) 0.45
Алвес Даниэль 2 0.09
Виктор Пауло 1 0.05
Круз Сандру 1 0.05
Рибейру Рубен 1 0.05
Витория Стивен 1 0.05
Коррея Жоау 1 0.05
Ланга Бруну 1 0.05
Соуза Бернардо 1 0.05
Пинью Педро 1 0.05
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 8 0.36
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.27
Агра Салвадор 2 0.09
Мальейру Педро 2 0.09
Сассо Венсан 2 0.09
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.09
Рейзиньо Мигель 1 0.05
Макута Гайус 1 0.05
Тавареш Мартим 1 0.05
Вукотич Илия 1 0.05
Абаскаль Родриго 1 0.05
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 5 1
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Коррея Жоау 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Гимарайнш Рикарду 3 0
Нвакали Келечи 3 0
Морену Жоау 1 1
Фернандеш Вашку 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Теофилус Тибанг 1 0
Абасс Исса 1 0
Пий Джуниор 1 0
Круз Сандру 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 8 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 6 0
Авазьем Чидозье 4 0
Абаскаль Родриго 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Мальейру Педро 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Боженик Роберт 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сассо Венсан 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Шавиш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Боавишта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
3
Шавиш
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

5
14
Шавиш
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
Боавишта
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

27
17

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
0
0%
2
17%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
10%
1
6%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
4
25%
76-90

Пропущено

27
22
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
7
26%
2
9%
1-15
4
15%
7
32%
16-30
5
19%
4
18%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
3
11%
5
23%
76-90

Забито

20
28
5 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
6
21%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
6
30%
3
11%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
6
30%
6
21%
76-90

Пропущено

47
39
26 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 20
9
19%
3
8%
1-15
8
17%
9
23%
16-30
9
19%
8
21%
31-45
8
17%
5
13%
46-60
5
11%
5
13%
61-75
8
17%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0
Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0
Боавишта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0
Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1

Результаты матчей

Шавиш
Боавишта

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

5:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:4
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
4
7
1
9
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
15
6
6
15
1.5
7
14
1
20
2.5
4
17
1
20
3.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
2.
Бенфика
 Заявка 21 16 4 1 46 - 14 52
3.
Порту
 Заявка 21 14 3 4 35 - 16 45
4.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 21 12 4 5 34 - 22 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 21 8 4 9 35 - 29 28
8.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
9.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
10.
Боавишта
 0:1 Заявка 22 6 6 10 29 - 39 24
11.
Жил Висенте
 Заявка 21 6 4 11 30 - 35 22
12.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Шавиш
 1:0 Заявка 22 4 5 13 21 - 47 17
18.
Визела
 Заявка 21 3 7 11 19 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 0:1 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 1:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 0:1 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Визела
 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
14.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
15.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
16.
Шавиш
 1:0 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
17.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Визела Эссанд Самюэль 10
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Алвес Даниэль сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Гуззу Рафаэл забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 115
Шавиш 20% (23)
X 42.6% (49)
Боавишта 37.4% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Боавишта
2.80
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3.25
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Прогнозы на матч Шавиш 1:0 Боавишта

Исход игры
Шавиш
20% (23)
Ничья
42.6% (49)
Боавишта
37.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
24.78% (28)
Меньше
75.22% (85)
Обе команды забьют
Да
63.72% (72)
Нет
36.28% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (44)
1:2 Боавишта
19.1% (22)
1:0 Шавиш
13.9% (16)
0:1 Боавишта
12.2% (14)
0:2 Боавишта
5.2% (6)
2:1 Шавиш
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.5% (4)
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