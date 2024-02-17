Тур: 22. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Карвалью Элдер
0'
1:0
7' ГолГуззу Рафаэл
1:1
23' ПенальтиЛоуренсу Бруну
39' Желтая карточкаФернандеш Вашку
44' Желтая карточкаПий Джуниор
45' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
45' Желтая карточкаТеофилус Тибанг
45' Желтая карточкаКруз Сандру
59' Красная карточкаКарраса Моура
2:1
71' ГолЭрнандес Эктор
88' Желтая карточкаМальейру Педро
90' Желтая карточкаНогейра Хуго
90'+8
Ход матча
7'
1:0
23'
1:1
39'
44'
45'
45'
59'
71'
2:1
88'
90'
40
Пий
Джуниор
80
Гуззу
Рафаэл
14
Эссугу
Дариу
33
Круз
Сандру
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Круз СандруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
- Защитник
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шавиш
Боавишта
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
1.8
Среднее время на гол
126
50
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.14
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.42
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
63
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|11 (4)
|0.5
|Алвес Даниэль
|2
|0.09
|Коррея Жоау
|1
|0.05
|Виктор Пауло
|1
|0.05
|Круз Сандру
|1
|0.05
|Рибейру Рубен
|1
|0.05
|Витория Стивен
|1
|0.05
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.05
|Ланга Бруну
|1
|0.05
|Соуза Бернардо
|1
|0.05
|Пинью Педро
|1
|0.05
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|8
|0.36
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.27
|Лоуренсу Бруну II
|3 (2)
|0.14
|Агра Салвадор
|2
|0.09
|Мальейру Педро
|2
|0.09
|Сассо Венсан
|2
|0.09
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.05
|Макута Гайус
|1
|0.05
|Тавареш Мартим
|1
|0.05
|Вукотич Илия
|1
|0.05
|Абаскаль Родриго
|1
|0.05
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|5
|1
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Коррея Жоау
|5
|0
|Гимарайнш Рикарду
|4
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Ногейра Хуго
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Карраса Моура
|0
|1
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|8
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|6
|0
|Мальейру Педро
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Абаскаль Родриго
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Лоуренсу Бруну II
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сассо Венсан
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Боавишта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
4
Шавиш
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Боавишта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
5
14
Шавиш
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
14% (3)
36% (8)
Боавишта
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
28
17
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
7%
2
15%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
10%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
4
19%
4
21%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
5
24%
4
21%
76-90
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 13
0
0%
4
25%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Пропущено
27
22
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
7
26%
2
9%
1-15
4
15%
7
32%
16-30
5
19%
4
18%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
3
11%
5
23%
76-90
Забито
22
29
6 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
5%
6
21%
1-15
3
14%
7
24%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
6
27%
3
10%
46-60
4
18%
4
14%
61-75
6
27%
6
21%
76-90
Пропущено
48
41
27 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 21
9
19%
4
10%
1-15
9
19%
9
22%
16-30
9
19%
8
20%
31-45
8
17%
5
12%
46-60
5
10%
6
15%
61-75
8
17%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0
Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0
Боавишта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0
Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1
Результаты матчей
Шавиш
Боавишта
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
5:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:4
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:4
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
47
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
166
715
715
121
418
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|46 - 14
|52
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|35 - 16
|45
|4.
|0:0 Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 22
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 32
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|35 - 29
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|9.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|21 - 25
|26
|10.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|11.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|30 - 35
|22
|12.
|0:0 Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 44
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|22 - 48
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|19 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 10
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|11 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Шавиш 2:1 Боавишта
Исход игры
Шавиш
20% (23)
Ничья
42.6% (49)
Боавишта
37.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
24.78% (28)
Меньше
75.22% (85)
Обе команды забьют
Да
63.72% (72)
Нет
36.28% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (44)
1:2 Боавишта
19.1% (22)
1:0 Шавиш
13.9% (16)
0:1 Боавишта
12.2% (14)
0:2 Боавишта
5.2% (6)
2:1 Шавиш
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.5% (4)
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