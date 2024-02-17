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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 16'
Витория Гимарайнш
0'
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Фернандеш Жорже
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Фернандеш Жорже

Ход матча

11'
 
Фернандеш Жорже
12'
 
Фернандеш Жорже
Прогнозы 111
Портимоненсе 9% (10)
X 18.9% (21)
Витория Гимарайнш 72.1% (80)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Витория Гимарайнш
4.57
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2.00
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Все Коэффициенты
32
Накамура
Косукэ
22
Релвас
Филипе
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
33
Формига
Игор
13
Денер
Клементе
11
Карлинос
25
Нонока
7
Джаспер
Силвестер
77
Варела
Хелио
10
Лукинья
27
Шарлес
Силва
6
Силва
Ману
44
Фернандеш
Жорже
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
21
Андре
Андре
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
19
Мангаш
Рикарду
7
Силва
Андре
III
77
Сантуш
Нуну
III
Портимоненсе
3-5-2
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Портимоненсе
Витория Гимарайнш

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ТМК
3:3
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.75

Среднее время на гол

47
120

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.27
Варела Хелио 5 0.23
Каррильо Рони 4 0.18
Джаспер Силвестер 2 0.09
Релвас Филипе 2 0.09
Энрике Педро VI 2 0.09
Денер Клементе 1 0.05
Кампос Луан 1 0.05
Кошта Гонсалу 0 0
Гуга 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 9 0.41
Силва Жота 6 0.27
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.27
Силва Тьягу 4 (3) 0.18
Сантуш Нуну III 1 0.05
Силва Даниэл 1 0.05
Гашпар Бруну 1 0.05
Хэндель Томаш 1 0.05
Да Луз Нелсон 1 0.05
Рибейро Томас 1 0.05
Силва Ману 1 0.05
Сафира Алиссон 1 (1) 0.05
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 9 0
Карлинос 8 0
Алемао 6 0
Энрике Педро VI 6 0
Гуга 5 0
Варела Хелио 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Нонока 4 0
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 6 0
Силва Жота 5 0
Гашпар Бруну 4 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Андре Андре 3 0
Хэндель Томаш 3 0
Силва Ману 3 0
Боревкович Тони 1 1
Сантуш Нуну III 1 1
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Витория Гимарайнш
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
3
Портимоненсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

12
23
Портимоненсе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Витория Гимарайнш
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
29% (6)
57% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
2
18%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
4
40%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
20%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Забито

16
24
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
5
31%
6
25%
76-90

Пропущено

25
13
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
12%
2
15%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
7
28%
2
15%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
36%
4
31%
76-90

Забито

27
34
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
19%
5
15%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
7
26%
6
18%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
6
22%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

40
22
14 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
6
15%
2
9%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
3
8%
5
23%
31-45
10
25%
5
23%
46-60
3
8%
1
5%
61-75
13
33%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2
Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0
Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:4
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
2
8
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
17
4
5
16
1.5
10
11
2
19
2.5
5
16
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
2.
Бенфика
 Заявка 21 16 4 1 46 - 14 52
3.
Порту
 Заявка 21 14 3 4 35 - 16 45
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 22 12 5 5 34 - 22 41
5.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 21 8 4 9 35 - 29 28
8.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
9.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
10.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
11.
Жил Висенте
 Заявка 21 6 4 11 30 - 35 22
12.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 22 6 4 12 23 - 44 22
13.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 21 3 7 11 19 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 16 12
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 11 4 4 3 9 - 10 16
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Визела
 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
13.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
14.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
15.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
16.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
17.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Визела Эссанд Самюэль 10
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
Прогнозы 111
Портимоненсе 9% (10)
X 18.9% (21)
Витория Гимарайнш 72.1% (80)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Витория Гимарайнш
4.57
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4.20
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2.00
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Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Портимоненсе
8.9% (10)
Ничья
18.8% (21)
Витория Гимарайнш
72.3% (81)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
50% (56)
0:1 Витория Гимарайнш
17% (19)
1:1 Ничья
16.1% (18)
1:0 Портимоненсе
5.4% (6)
0:2 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
1:3 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:1 Портимоненсе
1.8% (2)
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