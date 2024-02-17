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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Портимоненсе
1:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
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Фернандеш Жорже
12' Желтая карточка
Фернандеш Жорже
0:1
20' Гол
Силва Андре
53' Желтая карточка
Сантуш Нуну
53' Желтая карточка
Энрике Педро
66' Желтая карточка
Нонока
72' Желтая карточка
Силва Андре
77' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
1:1
79' Гол
Гуга
86' Желтая карточка
Cesar Andrade Lima Kaio
90' Желтая карточка
Лукинья
90' Undefined phrase: football_event_
Нонока
90'+10

Ход матча

11'
 
Фернандеш Жорже
12'
 
Фернандеш Жорже
20'
0:1
Силва Андре
(Мангаш Рикарду)
34'
Кошта Гонсалу
Денер Клементе
 
53'
 
Сантуш Нуну
53'
Энрике Педро
 
62'
 
Феррейра Зе
Андре Андре
66'
Нонока
 
70'
 
Оливейра Нелсон
Мендеш Жоао Педро Морейра
72'
 
Силва Андре
75'
Каррильо Рони
Алемао
 
76'
Гуга
Формига Игор
 
77'
 
Оливейра Нелсон
79'
Гуга
(Варела Хелио)
1:1
80'
Мартинш Родригу
Джаспер Силвестер
 
84'
 
Мигель Магальяеш
Гашпар Бруну
85'
 
Cesar Andrade Lima Kaio
Силва Андре
86'
 
Cesar Andrade Lima Kaio
90'
Лукинья
 
90'
Нонока
 
Прогнозы 112
Портимоненсе 8.9% (10)
X 18.8% (21)
Витория Гимарайнш 72.3% (81)
Все прогнозы
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
13
Денер
Клементе
25
Нонока
11
Карлинос
7
Джаспер
Силвестер
10
Лукинья
77
Варела
Хелио
27
Шарлес
Силва
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
21
Андре
Андре
19
Мангаш
Рикарду
77
Сантуш
Нуну
III
7
Силва
Андре
III
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
Портимоненсе
4-3-3
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Витория Гимарайнш

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ТМК
3:3
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.75

Среднее время на гол

47
120

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.27
Варела Хелио 5 0.23
Каррильо Рони 4 0.18
Джаспер Силвестер 2 0.09
Релвас Филипе 2 0.09
Энрике Педро VI 2 0.09
Денер Клементе 1 0.05
Гуга 1 0.05
Кампос Луан 1 0.05
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 10 0.45
Силва Жота 6 0.27
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.27
Силва Тьягу 4 (3) 0.18
Сантуш Нуну III 1 0.05
Силва Даниэл 1 0.05
Гашпар Бруну 1 0.05
Хэндель Томаш 1 0.05
Да Луз Нелсон 1 0.05
Рибейро Томас 1 0.05
Силва Ману 1 0.05
Сафира Алиссон 1 (1) 0.05
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 9 0
Карлинос 8 0
Энрике Педро VI 7 0
Алемао 6 0
Гуга 5 0
Нонока 5 0
Варела Хелио 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Лукинья 1 0
Кампос Луан 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 6 0
Силва Жота 5 0
Гашпар Бруну 4 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Сантуш Нуну III 2 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Андре Андре 3 0
Фернандеш Жорже 3 0
Силва Андре III 3 0
Хэндель Томаш 3 0
Силва Ману 3 0
Боревкович Тони 1 1
Оливейра Нелсон 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Витория Гимарайнш
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
4
Портимоненсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

12
23
Портимоненсе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Витория Гимарайнш
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
27% (6)
59% (13)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
2
17%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
25%
4
40%
76-90

Забито

16
24
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
5
31%
6
25%
76-90

Пропущено

25
13
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
12%
2
15%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
7
28%
2
15%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
36%
4
31%
76-90

Забито

28
35
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
5
18%
5
14%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
7
25%
6
17%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
4
14%
7
20%
61-75
7
25%
10
29%
76-90

Пропущено

41
23
15 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
6
15%
2
9%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
3
7%
5
22%
31-45
10
24%
5
22%
46-60
3
7%
1
4%
61-75
13
32%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2
Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0
Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:4
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
18
4
5
17
1.5
10
12
2
20
2.5
5
17
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
2.
Бенфика
 Заявка 21 16 4 1 46 - 14 52
3.
Порту
 Заявка 21 14 3 4 35 - 16 45
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
5.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 21 8 4 9 35 - 29 28
8.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
9.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
10.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
11.
Жил Висенте
 Заявка 21 6 4 11 30 - 35 22
12.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
13.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 21 3 7 11 19 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Визела
 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
14.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
15.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
16.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
17.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Витория Гимарайнш Силва Андре III 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Рефери не любит споров - именно за это Лукинья сейчас получил желтую
  • 86'
    Кайо получает желтую карточку за нырок
  • 85'
    Тактическая замена. Силва Андре III уходит с поля и его заменяет Кайо
  • 84'
    Тактическая замена. Гашпар Бруну уходит с поля и его заменяет Мигель Магальяеш
  • 80'
    Тактическая замена. Силвестр Джаспер уходит с поля и его заменяет Мартинш Родригу
  • 79'
    Варела Хелио сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Рефери не любит споров - именно за это Энрике Педро VI сейчас получил желтую
    • 53'
      Сантуш Нуну III получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 112
    Портимоненсе 8.9% (10)
    X 18.8% (21)
    Витория Гимарайнш 72.3% (81)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Портимоненсе
    8.9% (10)
    Ничья
    18.8% (21)
    Витория Гимарайнш
    72.3% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    72.07% (80)
    Нет
    27.93% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    50% (56)
    0:1 Витория Гимарайнш
    17% (19)
    1:1 Ничья
    16.1% (18)
    1:0 Портимоненсе
    5.4% (6)
    0:2 Витория Гимарайнш
    2.7% (3)
    1:3 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:1 Портимоненсе
    1.8% (2)
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