Тур: 22. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Нобре Антониу
1:1
Конец матча
0'
11' Undefined phrase: football_event_Фернандеш Жорже
12' Желтая карточкаФернандеш Жорже
0:1
20' ГолСилва Андре
53' Желтая карточкаСантуш Нуну
53' Желтая карточкаЭнрике Педро
66' Желтая карточкаНонока
72' Желтая карточкаСилва Андре
77' Желтая карточкаОливейра Нелсон
1:1
79' ГолГуга
86' Желтая карточкаCesar Andrade Lima Kaio
90' Желтая карточкаЛукинья
90' Undefined phrase: football_event_Нонока
90'+10
Ход матча
11'
12'
20'
0:1
53'
53'
66'
72'
75'
76'
77'
79'
1:1
90'
90'
33
Формига
Игор
43
Алемао
25
Нонока
11
Карлинос
10
Лукинья
77
Варела
Хелио
27
Шарлес
Силва
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
21
Андре
Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Нападающий
-
10 ЛукиньяНападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 ГугаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ЗиньоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
-
52 Alberto Baio
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Портимоненсе
Витория Гимарайнш
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.75
Среднее время на гол
47
120
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.71
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
52
85
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|6 (3)
|0.27
|Варела Хелио
|5
|0.23
|Каррильо Рони
|4
|0.18
|Джаспер Силвестер
|2
|0.09
|Релвас Филипе
|2
|0.09
|Энрике Педро VI
|2
|0.09
|Денер Клементе
|1
|0.05
|Гуга
|1
|0.05
|Кампос Луан
|1
|0.05
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Перейра Илдеберту
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|10
|0.45
|Силва Жота
|6
|0.27
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|6
|0.27
|Силва Тьягу
|4 (3)
|0.18
|Сантуш Нуну III
|1
|0.05
|Силва Даниэл
|1
|0.05
|Гашпар Бруну
|1
|0.05
|Хэндель Томаш
|1
|0.05
|Да Луз Нелсон
|1
|0.05
|Рибейро Томас
|1
|0.05
|Силва Ману
|1
|0.05
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.05
|Мангаш Рикарду
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|9
|0
|Карлинос
|8
|0
|Энрике Педро VI
|7
|0
|Алемао
|6
|0
|Гуга
|5
|0
|Нонока
|5
|0
|Варела Хелио
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Перейра Илдеберту
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|6
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Гашпар Бруну
|4
|0
|Рибейро Томас
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Андре Андре
|3
|0
|Фернандеш Жорже
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Хэндель Томаш
|3
|0
|Силва Ману
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Витория Гимарайнш
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
4
Портимоненсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
12
23
Портимоненсе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Витория Гимарайнш
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
27% (6)
59% (13)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
2
17%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
25%
4
40%
76-90
Забито
16
24
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
6%
7
29%
29%
61-75
5
31%
6
25%
76-90
Пропущено
25
13
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
12%
2
15%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
7
28%
2
15%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
9
36%
4
31%
76-90
Забито
28
35
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
5
18%
5
14%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
7
25%
6
17%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
4
14%
7
20%
61-75
7
25%
10
29%
76-90
Пропущено
41
23
15 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
6
15%
2
9%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
3
7%
5
22%
31-45
10
24%
5
22%
46-60
3
7%
1
4%
61-75
13
32%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2
Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0
Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:4
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
110
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
184
517
1012
220
517
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|46 - 14
|52
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|35 - 16
|45
|4.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 32
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|35 - 29
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|9.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|21 - 25
|26
|10.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|11.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|30 - 35
|22
|12.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|22 - 48
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|19 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|11 (1)
|Витория Гимарайнш
|Силва Андре III
|10 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Портимоненсе
8.9% (10)
Ничья
18.8% (21)
Витория Гимарайнш
72.3% (81)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
50% (56)
0:1 Витория Гимарайнш
17% (19)
1:1 Ничья
16.1% (18)
1:0 Портимоненсе
5.4% (6)
0:2 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
1:3 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:1 Портимоненсе
1.8% (2)
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