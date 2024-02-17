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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Порту
2:0
Второй тайм: 90+'
Эштрела
0'
17' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
1:0
35' Гол
Галено Вандерсон
43' Желтая карточка
Алосио
43' Желтая карточка
Виера Серхио
2:0
57' Гол
Мариу Жоау

Ход матча

17'
 
Гаспар Киалонга
32'
Коласио Хорхе
Занузи Зайду
 
35'
Галено Вандерсон
1:0
43'
 
Алосио
43'
 
Виера Серхио
57'
Мариу Жоау
(Галено Вандерсон)
2:0
66'
 
Букка Лионель
Алосио
66'
 
Оукли-Бут Тэшен
Варела Нилтон
66'
 
Нану Гомеш
Андре Силва
69'
Боржеш Гонсалу
Консейсау Франсишку
 
69'
Хайме Иван
Галено Вандерсон
 
72'
 
Кикаш
Сантос Хеверттон
76'
 
Фелипе Жан
Тавареш Роналду
87'
Мартинес Антонио
Эванилсон
 
87'
Франко Андре
Нико Гонсалес
 
Прогнозы 115
Порту 96.5% (111)
X 1.7% (2)
Эштрела 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
12
Занузи
Зайду
11
Пепе
VI
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
30
Эванилсон
13
Галено
Вандерсон
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
5
Мендеш
Педру
II
28
Лима
Рубен
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
6
Алосио
75
Варела
Нилтон
10
Андре
Силва
9
Тавареш
Роналду
8
Лео
Родригес
Порту
4-3-3
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Порту
Эштрела

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 9 (2) 0.41
Галено Вандерсон 3 (1) 0.14
Консейсау Франсишку 3 0.14
Венделл Боргес 3 0.14
Тареми Мехди 3 (1) 0.14
Мартинес Антонио III 3 0.14
Эуштакиу Стивен 2 0.09
Варела Алан 2 0.09
Мариу Жоау III 2 0.09
Маркано Иван 2 0.09
Кардозу Фабиу 1 0.05
Пепе Кеплер 1 0.05
Зе Педро 1 0.05
Хайме Иван 1 0.05
Занузи Зайду 1 0.05
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 5 (1) 0.23
Кикаш 3 0.14
Андре Силва 2 0.09
Тавареш Роналду 2 0.09
Кордейру Леонарду 2 0.09
Фелипе Жан 1 0.05
Перейра Рональд 1 0.05
Алосио 1 0.05
Н'До Режис 1 0.05
Гаспар Киалонга 1 0.05
Алмейда Фелипе 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 8 0
Кардозу Фабиу 4 2
Венделл Боргес 5 1
Карму Давид 5 1
Нико Гонсалес 5 0
Варела Алан 5 0
Пепе Кеплер 3 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Эванилсон 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 6 0
Виера Серхио 2 2
Мансур 3 1
Кикаш 4 0
Алосио 4 0
Перейра Рональд 4 0
Н'До Режис 2 1
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Лима Рубен 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0
Букка Лионель 1 0

Результаты матчей

Порту
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Эштрела
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Порту
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Эштрела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
15

Упущенные победы

16
8
Порту
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Эштрела
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
6
35%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
24%
2
29%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
5
29%
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
9
60%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
11%
3
25%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
5
28%
3
25%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
18%
2
10%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
5
45%
4
20%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Забито

35
19
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
8
23%
4
21%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
5
14%
1
5%
31-45
5
14%
4
21%
46-60
4
11%
3
16%
61-75
10
29%
5
26%
76-90

Пропущено

16
35
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
2
13%
4
11%
1-15
3
19%
2
6%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
5
31%
5
14%
46-60
2
13%
4
11%
61-75
2
13%
16
46%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0
Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0
Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1

Результаты матчей

Порту
Эштрела

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:4
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Порту
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
4
7
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
7
4
1.5
2
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
14
7
12
9
1.5
6
15
4
17
2.5
2
19
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
2.
Бенфика
 Заявка 21 16 4 1 46 - 14 52
3.
Порту
 2:0 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
5.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 21 8 4 9 35 - 29 28
8.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
9.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
10.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
11.
Жил Висенте
 Заявка 21 6 4 11 30 - 35 22
12.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
13.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
14.
Эштрела
 0:2 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
15.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 21 3 7 11 19 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Порту
 2:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 0:2 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 2:0 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Визела
 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
14.
Эштрела
 0:2 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
16.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
17.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Витория Гимарайнш Силва Андре III 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Рефери не любит споров - именно за это Виера Серхио сейчас получил желтую
  • 43'
    Алосио получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Г О О О О Л - Галено Вандерсон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 32'
      Занузи Зайду получил травму и заменен. Санчес Хорхе выходит на поле.
    • 17'
      Рефери не любит споров - именно за это Гаспар Киалонга сейчас получил желтую
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 57.4% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Порту 96.5% (111)
    X 1.7% (2)
    Эштрела 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Эштрела
    1.23
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    9.92
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    33.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 2:0 Эштрела

    Исход игры
    Порту
    96.5% (111)
    Ничья
    1.7% (2)
    Эштрела
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    17.7% (20)
    Нет
    82.3% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    57.4% (66)
    3:0 Порту
    13.9% (16)
    2:1 Порту
    8.7% (10)
    3:1 Порту
    4.3% (5)
    1:0 Порту
    4.3% (5)
    4:0 Порту
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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