Тур: 22. Стадион: Драгау. Главный судья: Мартинш Тьягу
0'
17' Желтая карточкаГаспар Киалонга
1:0
35' ГолГалено Вандерсон
43' Желтая карточкаАлосио
43' Желтая карточкаВиера Серхио
2:0
57' ГолМариу Жоау
Ход матча
17'
35'
1:0
43'
43'
57'
2:0
66'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
11
Пепе
VI
22
Варела
Алан
30
Эванилсон
28
Лима
Рубен
6
Алосио
10
Андре
Силва
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лима РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ШингаНападающий
-
29 КикашНападающий
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Порту
Эштрела
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|9 (2)
|0.41
|Галено Вандерсон
|3 (1)
|0.14
|Консейсау Франсишку
|3
|0.14
|Венделл Боргес
|3
|0.14
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.14
|Мартинес Антонио III
|3
|0.14
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.09
|Варела Алан
|2
|0.09
|Мариу Жоау III
|2
|0.09
|Маркано Иван
|2
|0.09
|Кардозу Фабиу
|1
|0.05
|Пепе Кеплер
|1
|0.05
|Зе Педро
|1
|0.05
|Хайме Иван
|1
|0.05
|Занузи Зайду
|1
|0.05
|Пепе VI
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.23
|Кикаш
|3
|0.14
|Андре Силва
|2
|0.09
|Тавареш Роналду
|2
|0.09
|Кордейру Леонарду
|2
|0.09
|Фелипе Жан
|1
|0.05
|Перейра Рональд
|1
|0.05
|Алосио
|1
|0.05
|Н'До Режис
|1
|0.05
|Гаспар Киалонга
|1
|0.05
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Пиньо Родриго
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|8
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Венделл Боргес
|5
|1
|Карму Давид
|5
|1
|Нико Гонсалес
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Пепе Кеплер
|3
|1
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Галено Вандерсон
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Эванилсон
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|6
|0
|Виера Серхио
|2
|2
|Мансур
|3
|1
|Кикаш
|4
|0
|Алосио
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Н'До Режис
|2
|1
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Кордейру Леонарду
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Лима Рубен
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
|Букка Лионель
|1
|0
Результаты матчей
Порту
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Эштрела
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Порту
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Эштрела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
15
Упущенные победы
16
8
Порту
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Эштрела
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
6
35%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
24%
2
29%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
5
29%
29%
2
29%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
9
60%
76-90
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
11%
3
25%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
5
28%
3
25%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
18%
2
10%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
5
45%
4
20%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Забито
35
19
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
8
23%
4
21%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
5
14%
1
5%
31-45
5
14%
4
21%
46-60
4
11%
3
16%
61-75
10
29%
5
26%
76-90
Пропущено
16
35
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
2
13%
4
11%
1-15
3
19%
2
6%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
5
31%
5
14%
46-60
2
13%
4
11%
61-75
2
13%
16
46%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0
Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0
Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1
Результаты матчей
Порту
Эштрела
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:4
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
1
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Порту
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
55
47
28
29
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
64
74
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
147
129
615
417
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|46 - 14
|52
|3.
|2:0 Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 23
|41
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 32
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|35 - 29
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|9.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|21 - 25
|26
|10.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|11.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|30 - 35
|22
|12.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|14.
|0:2 Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|22 - 48
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|19 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|0:2 Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|14.
|0:2 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|11 (1)
|Витория Гимарайнш
|Силва Андре III
|10 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 2:0 Эштрела
Исход игры
Порту
96.5% (111)
Ничья
1.7% (2)
Эштрела
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
17.7% (20)
Нет
82.3% (93)
Популярный счёт
2:0 Порту
57.4% (66)
3:0 Порту
13.9% (16)
2:1 Порту
8.7% (10)
3:1 Порту
4.3% (5)
1:0 Порту
4.3% (5)
4:0 Порту
3.5% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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