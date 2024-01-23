Тур: 19. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
Ход матча
8'
0:1
28'
30'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Винтертур
Серветт
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
33 матча
18.2%
39.4%
42.4%
6 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Среднее время на гол
57
85
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.65
1.63
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
53
44
Голов в среднем за матч
1.61
1.33
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.32
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0.32
|Samuel Ballet
|5
|0.26
|Туркес Алдин
|4 (1)
|0.21
|Стильхарт Базиль
|2
|0.11
|Буркарт Нишан
|2
|0.11
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.11
|Randy Schneider
|1
|0.05
|Adrian Gantenbein
|1
|0.05
|Шеттин Тобиас
|1
|0.05
|Арнольд Ремо
|1
|0.05
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Дзуффи Лука
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.53
|Гийемено Джереми
|4
|0.21
|Кривелли Энцо
|4 (2)
|0.21
|Кутеса Дерек
|3
|0.16
|Конья Тимоте
|2
|0.11
|Стеванович Мирослав
|2
|0.11
|Мазику Брэдли
|1
|0.05
|Севрен Йоан
|1
|0.05
|Антунес Алексис
|1
|0.05
|Болла Бендегуз
|1
|0.05
|Роделен Ронни
|1
|0.05
|Руй Стив
|1
|0.05
|Флюке Патрик
|1
|0.05
|Барон Энтони
|0
|0
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Ballet
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Сидлер Сильван
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Randy Schneider
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Буркарт Нишан
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Samir Ramizi
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Цунэмото Кэйго
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
5
Винтертур
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Серветт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
7
20
Винтертур
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
26
2
Упущенные победы
11
25
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
1
7%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
24%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
35%
7
35%
76-90
Пропущено
28
11
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
18%
2
18%
1-15
3
11%
1
9%
16-30
4
14%
3
27%
31-45
4
14%
2
18%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
11
39%
2
18%
76-90
Забито
31
32
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
5
16%
6
19%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
6
19%
3
9%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
9
29%
29%
10
31%
76-90
Пропущено
40
20
18 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
7
18%
3
15%
1-15
4
10%
3
15%
16-30
7
18%
3
15%
31-45
4
10%
5
25%
46-60
4
10%
3
15%
61-75
14
35%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2
Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2
Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0
Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0
Результаты матчей
Винтертур
Серветт
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Точный счет
5:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
5
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
6 раз 33%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
72
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
162
117
99
216
315
117
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|41 - 17
|41
|2.
|19
|11
|3
|5
|34 - 21
|36
|3.
|2:0
|19
|9
|7
|3
|32 - 22
|34
|4.
|19
|8
|8
|3
|31 - 17
|32
|5.
|19
|8
|2
|9
|34 - 33
|26
|6.
|0:1
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|7.
|1:0
|19
|6
|6
|7
|24 - 37
|24
|8.
|0:2
|19
|6
|4
|9
|32 - 41
|22
|9.
|19
|6
|3
|10
|27 - 27
|21
|10.
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|11.
|19
|5
|4
|10
|23 - 33
|19
|12.
|19
|3
|5
|11
|22 - 40
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|0:1
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 17
|18
|6.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|14 - 14
|17
|7.
|2:0
|9
|4
|4
|1
|19 - 12
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 10
|18
|2.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|9
|3
|1
|5
|18 - 19
|10
|5.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|6.
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|7.
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|8.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|9.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 20
|6
|10.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|11.
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|12.
|0:2
|9
|1
|2
|6
|18 - 27
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3