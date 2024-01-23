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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Винтертур
3:3
Конец матча
Серветт
0'
0:1
8' Гол
Гийемено Джереми
28' Желтая карточка
Шеттин Тобиас
0:2
30' Гол
Кутеса Дерек
1:2
64' Гол
Randy Schneider
1:3
72' Гол
Болла Бендегуз
2:3
81' Гол
Туркес Алдин
87' Желтая карточка
Конья Тимоте
3:3
89' Гол
Adrian Gantenbein
90'+5
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
29
Фофана
Бубакар
II
11
Туркес
Алдин
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
20
Маньен
Тео
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
21
Гийемено
Джереми
Винтертур
4-2-3-1
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Винтертур
Серветт

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

33 матча

18.2%
39.4%
42.4%
6 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.65
1.63

Среднее время на гол

54
55

Всего голов

53
44

Голов в среднем за матч

1.61
1.33

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.32
Лтайеф Сайфалла 6 0.32
Samuel Ballet 5 0.26
Туркес Алдин 5 (1) 0.26
Adrian Gantenbein 2 0.11
Randy Schneider 2 0.11
Стильхарт Базиль 2 0.11
Буркарт Нишан 2 0.11
Буэсс Роман 2 (1) 0.11
Шеттин Тобиас 1 0.05
Арнольд Ремо 1 0.05
Янкевиц Александр 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Samir Ramizi 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.53
Гийемено Джереми 4 0.21
Кривелли Энцо 4 (2) 0.21
Кутеса Дерек 3 0.16
Конья Тимоте 2 0.11
Стеванович Мирослав 2 0.11
Болла Бендегуз 2 0.11
Мазику Брэдли 1 0.05
Севрен Йоан 1 0.05
Антунес Алексис 1 0.05
Роделен Ронни 1 0.05
Руй Стив 1 0.05
Флюке Патрик 1 0.05
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Ballet 6 0
Стильхарт Базиль 5 0
Сидлер Сильван 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Шеттин Тобиас 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Randy Schneider 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Арнольд Ремо 2 0
Буркарт Нишан 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Samir Ramizi 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 5 0
Ондуа Гаэль 3 1
Дулин Давид 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Конья Тимоте 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Цунэмото Кэйго 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Результаты матчей

Винтертур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
8
Винтертур
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Серветт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

7
20
Винтертур
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

26
2

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
1
6%
5
33%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
4
27%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Забито

17
20
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
24%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
35%
7
35%
76-90

Пропущено

28
11
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
18%
2
18%
1-15
3
11%
1
9%
16-30
4
14%
3
27%
31-45
4
14%
2
18%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
11
39%
2
18%
76-90

Забито

34
35
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
1 Не забивали 1
5
15%
7
20%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
6
18%
3
9%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
6
18%
7
20%
61-75
11
32%
10
29%
76-90

Пропущено

43
23
20 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
8
19%
3
13%
1-15
5
12%
3
13%
16-30
7
16%
3
13%
31-45
4
9%
5
22%
46-60
5
12%
4
17%
61-75
14
33%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2
Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2
Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0
Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0

Результаты матчей

Винтертур
Серветт

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 56%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

5:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
5
1 раз 11%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
6 раз 32%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
7
2
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
7
1
8
2.5
2
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
17
2
12
7
1.5
10
9
3
16
2.5
4
15
1
18
3.5
2
17
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Цюрих
 19 8 8 3 31 - 17 32
4.
Серветт
 19 8 8 3 33 - 25 32
5.
Лугано
 19 8 2 9 34 - 33 26
6.
Люцерн
 19 7 4 8 25 - 31 25
7.
Ивердон
 19 6 6 7 25 - 38 24
8.
Винтертур
 19 6 5 8 35 - 42 23
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 19 5 4 10 23 - 33 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 5 11 22 - 40 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
5.
Винтертур
 10 5 3 2 17 - 15 18
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
8.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Базель
 10 2 2 6 10 - 20 8
7.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
8.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
9.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
12.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
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