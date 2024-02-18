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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 6.
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 2'
Банфилд
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Банфилд
8.40
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
26
Фернандес
Игнасио
4
Фонсека
Николас
29
Альендро
Родриго
30
Мастантуоно
Франко
21
Барко
Эсекьель
11
Колидио
Факундо
1
Бароверо
Марсело
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
31
Yvo
Calleros
7
Geronimo
Rivera
8
Jesus
Soraire
24
Martin
Ezequiel
Canete
20
Ignacio
Rodriguez
9
Milton
Gimenez
Ривер Плейт
4-3-2-1
Банфилд
4-1-4-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Банфилд

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
1:4
ЛП
1:2
КПЛ
1:2
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
1:3
С
1:0
С
1:1
С
3:1
П
4:1
П
1:1
П
4:1
П
3:2
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
0:2

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.17

Среднее время на гол

81
77

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.45
1.36

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 1
Колидио Факундо 2 0.33
Фернандес Игнасио 1 0.17
Эррера Марсело II 1 0.17
Руберто Агустин 1 0.17
Барко Эсекьель 0 0
Альендро Родриго 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Quintana 1 0.17
Geronimo Rivera 1 0.17
Bruno Christian Sepulveda 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 3 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Диас Пауло 1 0
Альендро Родриго 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 1 0
Jesus Soraire 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Lautaro Rios 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Банфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
0
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
2
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
9%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0
Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Банфилд

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 4 1 1 5 - 1 13
2.
Ривер Плейт
 5 3 2 0 11 - 1 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
7.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Уракан
 6 1 1 4 4 - 8 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 1 - 6 3
13.
Банфилд
 5 0 2 3 2 - 8 2
14.
Депортиво Риестра
 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 11 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 8 6
9.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Платенсе
 5 1 2 2 2 - 7 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
12.
Бельграно
 5 0 2 3 2 - 5 2
13.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
6.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
7.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Тигре Джакопуцци Факундо 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Банфилд.
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Ривер Плейт
Ничья
Банфилд
8.40
4.20
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