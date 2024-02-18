Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Субиабре ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
37 Mateo Perez
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Ривер Плейт
Банфилд
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.17
Среднее время на гол
81
77
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.45
1.36
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6
|1
|Колидио Факундо
|2
|0.33
|Фернандес Игнасио
|1
|0.17
|Эррера Марсело II
|1
|0.17
|Руберто Агустин
|1
|0.17
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Quintana
|1
|0.17
|Geronimo Rivera
|1
|0.17
|Bruno Christian Sepulveda
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Банфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
0
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
2
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
9%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0
Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Банфилд
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
23
14
14
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Тигре
|Джакопуцци Факундо
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2