Тур: 21. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Квятковски Томаш
3:1
Конец матча
0'
1:0
35' Гол в свои воротаЗатор Доминик
2:0
39' ГолМусёлик Себастьян
47' Желтая карточкаСекулич Борис
2:1
68' ГолШикавка Евгений
3:1
76' ГолКапралик Адриан
78' Желтая карточкаКапралик Адриан
90'+5
Ход матча
35'
1:0
39'
47'
68'
2:1
76'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
66
Milos
Trojak
21
Daniel
Trejo
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сала ДоминикЗащитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Daniel TrejoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Daniel Bak
-
-
-
-
87 Rafal Mamla
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Гурник Забже
Корона Кельце
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
28 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.38
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.07
Среднее время на гол
65
84
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.43
1.21
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
63
74
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.33
|Капралик Адриан
|5
|0.24
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.14
|Подольски Лукас
|3
|0.14
|Чиж Шимон
|2
|0.1
|Эннали Лоуренс
|2
|0.1
|Расак Дамиан
|1
|0.05
|Яницки Рафал
|1
|0.05
|Ольковски Павел
|1
|0.05
|Сиплак Михал
|1
|0.05
|Щесняк Криспин
|1
|0.05
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|4
|0.2
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.15
|Шикавка Евгений
|3
|0.15
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.15
|Дякону Роналдо
|3
|0.15
|Чижички Матеуш
|1
|0.05
|Затор Доминик
|1
|0.05
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.05
|Milos Trojak
|1
|0.05
|Daniel Trejo
|1
|0.05
|Jakub Konstantyn
|1
|0.05
|Dawid Blanik
|0
|0
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Пачеко Даниэль
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|4
|0
|Годиньо Маркус
|4
|0
|Хофмейстер Йоав
|4
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Martin Remacle
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Dawid Blanik
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
7
Гурник Забже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Корона Кельце
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
12
14
Гурник Забже
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Корона Кельце
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
65% (13)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
4
33%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
19%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Забито
27
24
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
5
19%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
5
21%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
7
26%
8
33%
76-90
Пропущено
24
23
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
6
25%
5
22%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
5
21%
4
17%
61-75
6
25%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2
Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1
Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Корона Кельце
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 57%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
37
45
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
29
110
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
137
516
515
417
218
120
119
120
119
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8