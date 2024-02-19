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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Гурник Забже
3:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
1:0
35' Гол в свои ворота
Затор Доминик
2:0
39' Гол
Мусёлик Себастьян
47' Желтая карточка
Секулич Борис
2:1
68' Гол
Шикавка Евгений
3:1
76' Гол
Капралик Адриан
78' Желтая карточка
Капралик Адриан
90'+5
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
6
Расак
Дамиан
8
Пачеко
Даниэль
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
11
Эннали
Лоуренс
9
Мусёлик
Себастьян
1
Форенц
Конрад
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
8
Такач
Далибор
21
Daniel
Trejo
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
20
Далмау
Адриан
Гурник Забже
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Корона Кельце

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

28 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
ЭГБ
3:2
Э
0:0
Э
3:0
ЭГБ
0:3
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:3
ЭГБ
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
КП
2:1
Э
0:3
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
OE
0:3
OE
3:2

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.07

Среднее время на гол

65
84

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.43
1.21

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

63
74

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.33
Капралик Адриан 5 0.24
Мусёлик Себастьян 3 0.14
Подольски Лукас 3 0.14
Чиж Шимон 2 0.1
Эннали Лоуренс 2 0.1
Расак Дамиан 1 0.05
Яницки Рафал 1 0.05
Ольковски Павел 1 0.05
Сиплак Михал 1 0.05
Щесняк Криспин 1 0.05
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 4 0.2
Ноно Давид 3 (2) 0.15
Шикавка Евгений 3 0.15
Далмау Адриан 3 (1) 0.15
Дякону Роналдо 3 0.15
Чижички Матеуш 1 0.05
Затор Доминик 1 0.05
Хофмейстер Йоав 1 0.05
Milos Trojak 1 0.05
Daniel Trejo 1 0.05
Jakub Konstantyn 1 0.05
Dawid Blanik 0 0
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Щесняк Криспин 3 1
Йокота Дайсуке 4 0
Яницки Рафал 3 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Пачеко Даниэль 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 4 0
Годиньо Маркус 4 0
Хофмейстер Йоав 4 0
Квецень Бартош 3 0
Martin Remacle 3 0
Такач Далибор 3 0
Малярчик Петр 2 0
Dawid Blanik 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Затор Доминик 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
7
Гурник Забже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Корона Кельце
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

12
14
Гурник Забже
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Корона Кельце
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
65% (13)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
19%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Забито

27
24
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
5
19%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
5
21%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
7
26%
8
33%
76-90

Пропущено

24
23
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
6
25%
5
22%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
5
21%
4
17%
61-75
6
25%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2
Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1
Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1

Результаты матчей

Гурник Забже
Корона Кельце

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 57%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
4
5
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
13
7
5
16
1.5
5
15
4
17
2.5
2
18
1
20
3.5
1
19
1
20
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 21 12 5 4 49 - 30 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 21 11 6 4 36 - 26 39
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
6.
Ракув
 20 10 5 5 39 - 25 35
7.
Гурник Забже
 21 9 5 7 28 - 23 32
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Видзев Лодзь
 21 7 4 10 25 - 30 25
11.
Краковия
 21 5 10 6 29 - 29 25
12.
Пяст
 20 4 12 4 20 - 20 24
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Пуща Неполомице
 20 5 6 9 26 - 37 21
16.
Корона Кельце
 20 4 9 7 22 - 25 21
17.
Рух Хожув
 21 1 11 9 22 - 35 14
18.
ЛКС Лодзь
 20 2 4 14 14 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 10 8 1 1 27 - 9 25
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
10.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 10 2 5 3 8 - 10 11
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
17.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
18.
ЛКС Лодзь
 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Весь список
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    • 50'
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    • 39'
      Г О О О О Л - Мусёлик Себастьян бьет в цель!
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      Г О О О О Л - Затор Доминик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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