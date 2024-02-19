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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Вайле
0:0
Первый тайм: 13'
АГФ Орхус
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
АГФ Орхус
3.95
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3.25
Реклама, ligastavok.ru
4.05
Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
5
Барри
Хамза
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
7
Нгбакото
Йени
9
Онугха
Герман
17
Эммануилидис
Димитриос
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
27
Акото
Михаэль
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
2
Беихмо
Феликс
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
29
Frederik
Brandhof
11
Линкс
Гифт
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
31
Бех
Тобиас
Вайле
3-4-3
АГФ Орхус
3-4-3

История личных встреч

Вайле
АГФ Орхус

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
0:0
СД
4:2
СД
2:4
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
4:0
ПД
0:1
К
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.82

Среднее время на гол

81
110

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.39
Нгбакото Йени 2 0.11
Барри Хамза 1 0.06
Kristian Kirkegaard 1 0.06
Эззатоллахи Саид 1 0.06
Альбентоса Рауль 1 0.06
Леуритсен Тобиас 1 0.06
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.06
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Гуннелунн Томас 0 0
Marius Elvius 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (1) 0.39
Бех Тобиас 6 0.33
Поульсен Николай 2 0.11
Тингагер Фредерик 2 0.11
Серра Янни 2 0.11
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.06
Кнудсен Магнус 1 0.06
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 8 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Колингер Денис 5 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Альборнос Миико 3 0
Велков Стефан 3 0
Oliver Provstgaard 3 0
Онугха Герман 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ivan Prelec 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 7 0
Каль Эрик 5 0
Frederik Brandhof 2 1
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Якоб Андерсен 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Вайле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
АГФ Орхус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
9
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
76% (13)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
7%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Пропущено

22
17
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
3
14%
6
35%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
5
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1
Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5
Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1

Результаты матчей

Вайле
АГФ Орхус

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вайле
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
3
14
1.5
6
11
1
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 0:0 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 0:0 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 0:0 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 0:0 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 0:0 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 0:0 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
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Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    3.95
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    3.25
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    4.05
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