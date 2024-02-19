Тур: 18. Стадион: Вейле. Главный судья: Jakob Sundberg
0'
21' Желтая карточкаТротт Натан
35' Желтая карточкаВелков Стефан
56' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
65' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
90'+8
Ход матча
21'
35'
65'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
271 Количество передач 434
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
-
38 Чолина ДавидЗащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
23 Tobias Bach
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вайле
АГФ Орхус
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.82
Среднее время на гол
81
110
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|7
|0.39
|Нгбакото Йени
|2
|0.11
|Барри Хамза
|1
|0.06
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.06
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.06
|Альбентоса Рауль
|1
|0.06
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.06
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.06
|Ювара Муса
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|7 (1)
|0.39
|Бех Тобиас
|6
|0.33
|Поульсен Николай
|2
|0.11
|Тингагер Фредерик
|2
|0.11
|Серра Янни
|2
|0.11
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.06
|Кнудсен Магнус
|1
|0.06
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|8
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Колингер Денис
|5
|0
|Велков Стефан
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|1
|Альборнос Миико
|3
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Онугха Герман
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Тротт Натан
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|7
|0
|Каль Эрик
|5
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Frederik Brandhof
|2
|1
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
АГФ Орхус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
9
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
78% (14)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
7%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Пропущено
22
17
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
3
14%
6
35%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
5
23%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1
Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5
Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1
Результаты матчей
Вайле
АГФ Орхус
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Вайле
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
27
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
153
315
612
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6