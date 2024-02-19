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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Вайле
0:0
Конец матча
АГФ Орхус
0'
21' Желтая карточка
Тротт Натан
35' Желтая карточка
Велков Стефан
56' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
65' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
90'+8

Ход матча

21'
Тротт Натан
 
35'
Велков Стефан
 
56'
 
Мадсен Мадс Эмиль
60'
 
Якоб Андерсен
Акото Михаэль
65'
 
Андерсон Микаэль
67'
Anders Jacobsen II
Офори Эбенезер
 
67'
Линн Виктор
Эммануилидис Димитриос
 
67'
Франсуа Тайриз
Нгбакото Йени
 
73'
 
Серра Янни
Бех Тобиас
73'
 
Поульсен Николай
Мадсен Мадс Эмиль
87'
Ювара Муса
Онугха Герман
 
88'
 
Дуэлунд Миккель
Серра Янни
90'
 
Tobias Bach
Линкс Гифт
90'
Marius Elvius
Гуннелунн Томас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 271 Количество передач 434
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
5
Барри
Хамза
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
7
Нгбакото
Йени
9
Онугха
Герман
17
Эммануилидис
Димитриос
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
27
Акото
Михаэль
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
2
Беихмо
Феликс
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
29
Frederik
Brandhof
11
Линкс
Гифт
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
31
Бех
Тобиас
Вайле
3-4-3
АГФ Орхус
3-4-3

История личных встреч

Вайле
АГФ Орхус

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
0:0
СД
4:2
СД
2:4
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
4:0
ПД
0:1
К
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.82

Среднее время на гол

81
110

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.39
Нгбакото Йени 2 0.11
Барри Хамза 1 0.06
Kristian Kirkegaard 1 0.06
Эззатоллахи Саид 1 0.06
Альбентоса Рауль 1 0.06
Леуритсен Тобиас 1 0.06
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.06
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Гуннелунн Томас 0 0
Marius Elvius 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (1) 0.39
Бех Тобиас 6 0.33
Поульсен Николай 2 0.11
Тингагер Фредерик 2 0.11
Серра Янни 2 0.11
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.06
Кнудсен Магнус 1 0.06
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 8 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Колингер Денис 5 0
Велков Стефан 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Альборнос Миико 3 0
Oliver Provstgaard 3 0
Онугха Герман 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Тротт Натан 1 0
Ivan Prelec 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 7 0
Каль Эрик 5 0
Андерсон Микаэль 4 0
Frederik Brandhof 2 1
Беихмо Феликс 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Якоб Андерсен 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Вайле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
АГФ Орхус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
9
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
78% (14)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
7%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Пропущено

22
17
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
3
14%
6
35%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
5
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1
Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5
Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1

Результаты матчей

Вайле
АГФ Орхус

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Вайле
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
3
3
15
1.5
6
12
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
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