Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Jacob Andersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Йенсен-Эббью Йонас пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

47' Удар от ворот произведет Вайле

46' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Oliver Provstgaard не смог попасть в створ ударом издали

44' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Линкс Гифт пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

42' Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус в офсайде

39' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

37' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Велков Стефан получил желтую карточку от судьи

34' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Вайле

33' Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Ох, нехорошо это выглядит. Мортенсен Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Фредерик Брандоф пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

30' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

27' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Ох, нехорошо это выглядит. Линкс Гифт получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Удар от ворот произведет Вайле

24' Удар от ворот произведет Вайле

23' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Вайле

21' Рефери не любит споров - именно за это Тротт Натан сейчас получил желтую

19' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

18' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Вайле

15' Фредерик Брандоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

13' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

13' Эммануилидис Димитриос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хорошую попытку сделал Эммануилидис Димитриос . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Вайле

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру