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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Эвертон
0:0
Перерыв
Кристал Пэлас
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 221 Количество передач 209
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 146
Эвертон 79.5% (116)
X 12.3% (18)
Кристал Пэлас 8.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эвертон
Ничья
Кристал Пэлас
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1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
18
Янг
Эшли
27
Гуэйе
Идрисса
16
Дукуре
Абдулай
7
Макнил
Дуайт
37
Гарнер
Джеймс
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Джонстон
Сэм
12
Муньос
Даниэль
16
Андерсен
Йоаким
2
Уорд
Джоэл
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
26
Ричардс
Крис
8
Хефферсон
Лерма
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
22
Эдуар
Одсонн
Эвертон
4-2-3-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Эвертон
Кристал Пэлас

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

24 матча

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

К
1:0
К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
0.77

Среднее время на гол

45
117

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
1.18

Среднее время на гол

97
76

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.42
0.96

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

63
93

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.24
Харрисон Джек 3 0.12
Калверт-Льюин Доминик 3 0.12
Макнил Дуайт 2 0.08
Миколенко Виталий 2 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.04
Гарнер Джеймс 1 0.04
Гуэйе Идрисса 1 0.04
Кин Майкл 1 0.04
Гомеш Андре 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Данджума Арно 1 0.04
Гомеш Бету 1 0.04
Онана Амаду 1 0.04
Доббин Льюис 1 0.04
Паттерсон Нэйтан 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 6 (1) 0.24
Эдуар Одсонн 6 0.24
Эзе Эберечи 5 (1) 0.2
Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.12
Айю Джордан 2 0.08
Андерсен Йоаким 2 0.08
Митчелл Тайрик 1 0.04
Шлупп Джеффри 1 0.04
Хефферсон Лерма 1 0.04
Уорд Джоэл 0 0
Гехи Марк 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэйе Идрисса 7 0
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Гарнер Джеймс 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Тарковски Джеймс 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Шон 3 0
Пикфорд Джордан 3 0
Гомеш Андре 2 0
Годфри Бен 2 0
Онана Амаду 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Гомеш Бету 1 0
Доббин Льюис 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Хефферсон Лерма 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Митчелл Тайрик 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
9
Эвертон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

13
10
Эвертон
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
17% (4)
50% (12)
Кристал Пэлас
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
17% (4)
33% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
43%
4
31%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
5
22%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
2
15%
8
35%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
12%
3
17%
1-15
5
29%
29%
2
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
2
12%
8
44%
76-90

Забито

28
29
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 5
5
18%
2
7%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
5
18%
7
24%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
8
29%
7
24%
76-90

Пропущено

30
41
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
4
13%
8
20%
1-15
6
20%
4
10%
16-30
3
10%
4
10%
31-45
4
13%
5
12%
46-60
9
30%
4
10%
61-75
4
13%
16
39%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1

Результаты матчей

Эвертон
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:1
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
4
8
2
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
18
6
8
16
1.5
6
18
4
20
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
3.
Манчестер Сити
 Заявка 24 16 5 3 57 - 26 53
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 25 14 2 9 35 - 34 44
7.
Брайтон
 Заявка 25 10 8 7 48 - 40 38
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 24 7 4 13 35 - 43 25
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 25 6 7 12 27 - 43 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Лутон Таун
 Заявка 24 5 5 14 35 - 48 20
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 25 8 6 11 26 - 32 20
19.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 4 0 30 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 14 13
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 24 13
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 0:0.
  • 45'
    "Кристал Пэлас" контролирует мяч в центре поля.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Тирни в первом тайме.
  • 44'
    Айю справа ушёл от двух соперников, но его заброс в штрафную площадь соперники перехватили.
  • 42'
    41%-59% - немного странно выглядят цифры по владению мячом в первом тайме. "Эвертон" сегодня недостаточно настроился.
  • 41'
    Удар Матета справа с пятнадцати метров заблокировал Брэнтуэйт.
  • Угловой
    40'
    Пикфорд забрал мяч в руки после подачи Уортона от углового флага.
  • Угловой
    39'
    Следующая подача Уортона от углового флага последовала к дальней штанге. Матета головой пробил в угол, где стоял Янг мяч выбил ногой.
  • Угловой
    38'
    Уортон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Калверт-Льюин.
  • 36'
    Муньос справа в касание выкатил мяч в центр на Хефферсона Лерму, который с пятнадцати метров пробил намного выше ворот.
  • Фол, нарушение
    35'
    Янг у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Митчелла.
  • 34'
    Андерсен справа навесил к дальней штанге, где Тарковски не позволил никому добраться до снаряда.
  • 33'
    Уортон слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Эдуару выиграть борьбу вверху у защитников "Эвертона" не удалось.
  • Фол, нарушение
    32'
    Гуэйе на фланге сбил Митчелла.
  • Офсайд
    30'
    Калверт-Льюин оказался в офсайде.
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    • 29'
      После навеса Миколенко слева Янг не смог головой нанести прицельный удар по воротам.
    • 28'
      Дукуре пасом пяткой в касание попытался вывести Калверт-Льюина к воротам. но защитники "Кристал Пэлас" не подпустили Доминика к мячу.
    • 27'
      Гарнер со штрафного пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      26'
      Хефферсон Лерма в полуметре от линии штрафной площади сбил Калверт-Льюина. Справа хозяева пробьют "стандарт".
    • 24'
      Лдин на один мог выбежать Эдуар, но Пикфорд вовремя выскочил за пределы штрафной площади и разрядил ситуацию.
    • Опасный момент
      23'
      Макнил слева навесил на Калверт-Льюина, который головой пробил левее ворот.
    • 22'
      Калверт-Льюину перед чужой штрафной площадью не удалось остановить мяч после длинного заброса вперёд от партнёра.
    • 21'
      Эдуару слева не удалось прорваться в штрафную площадь хозяева. Только аут удалось заработать столичному игроку.
    • 20'
      "Эвертон" постепенно наладил комбинационную игру в центре поля, но впереди остро хозяевам действовать не удаётся.
    • Фол, нарушение
      18'
      Дукуре на чужой половине поля зацепил ногу Уортона.
    • Опасный момент
      17'
      Уорд выбил мяч на Дукуре, который с лёта с двадцати двух метров пробил рядом с левой штангой.
    • Офсайд
      16'
      Матета забрался в офсайд.
    • 15'
      Мкньос справа ушёл от двух соперников и выдал пас к линии штрафной площади на Матета, который остановить мяч не смог.
    • 14'
      Матета исполнил перевод налево на Эдуара, который вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров низом пробил точно в Пикфорда. Голкипер "Эвертона" мяч остановил.
    • 13'
      Янг справа под прессингом соперника ушёл к бровке и не смог сделать точную передачу вперёд на Калверт-Льюина.
    • 12'
      Годфри справа прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, куда сместился Джонстон и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      11'
      Гарнер у центрального круга ударил по ногам Эдуара.
    • Угловой
      10'
      Гарнер от углового флага навесил к центру штрафной площади, откуда мяч выбил Матета.
    • 9'
      Первые минуты встречи с мячом провели игроки столичной команды, но постепенно ситуация на поле стала меняться.
    • 8'
      Макнил слева навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Годфри догнал мяч только у бровки.
    • 7'
      Макнил сделал заброс к линии штрафной площади на Калверт-Льюина, которому не удалось сделать скидку на Дукуре.
    • Угловой
      6'
      Гости исполнили первый угловой удар в матче. Ребята в синих футболках мяч от ворот вынесли.
    • 5'
      Калверт-Льюин в центре поля выбил мяч в Андерсена.
    • 4'
      С помощью аутов гости продвинулись от углового флага до средней линии поля. Дальнейшее движение вперёд лондонской команде не удалось.
    • Фол, нарушение
      3'
      Эдуар на чужой половине поля заехал локтем по спине Тарковски.
    • 2'
      "Эвертон" играет в синих футболках и белых трусах, "Кристал Пэлас" - в белых футболках и голубой диагональной полосой и голубых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Гудисон Парк"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Эвертон
    79.5% (116)
    Ничья
    12.3% (18)
    Кристал Пэлас
    8.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (72)
    Меньше
    38.46% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (81)
    Нет
    30.77% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    44.5% (65)
    1:0 Эвертон
    19.9% (29)
    1:1 Ничья
    6.2% (9)
    1:2 Кристал Пэлас
    2.7% (4)
    2:0 Эвертон
    2.7% (4)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    3:1 Эвертон
    1.4% (2)
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