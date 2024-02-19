Пикфорд забрал мяч в руки после подачи Уортона от углового флага.

41%-59% - немного странно выглядят цифры по владению мячом в первом тайме. "Эвертон" сегодня недостаточно настроился.

Айю справа ушёл от двух соперников, но его заброс в штрафную площадь соперники перехватили.

Уортон слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Эдуару выиграть борьбу вверху у защитников "Эвертона" не удалось.

Андерсен справа навесил к дальней штанге, где Тарковски не позволил никому добраться до снаряда.

Янг у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Митчелла.

Муньос справа в касание выкатил мяч в центр на Хефферсона Лерму, который с пятнадцати метров пробил намного выше ворот.

Уортон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Калверт-Льюин.

Следующая подача Уортона от углового флага последовала к дальней штанге. Матета головой пробил в угол, где стоял Янг мяч выбил ногой.

"Эвертон" постепенно наладил комбинационную игру в центре поля, но впереди остро хозяевам действовать не удаётся.

Эдуару слева не удалось прорваться в штрафную площадь хозяева. Только аут удалось заработать столичному игроку.

Калверт-Льюину перед чужой штрафной площадью не удалось остановить мяч после длинного заброса вперёд от партнёра.

Макнил слева навесил на Калверт-Льюина, который головой пробил левее ворот.

Лдин на один мог выбежать Эдуар, но Пикфорд вовремя выскочил за пределы штрафной площади и разрядил ситуацию.

Хефферсон Лерма в полуметре от линии штрафной площади сбил Калверт-Льюина. Справа хозяева пробьют "стандарт".

Дукуре пасом пяткой в касание попытался вывести Калверт-Льюина к воротам. но защитники "Кристал Пэлас" не подпустили Доминика к мячу.

После навеса Миколенко слева Янг не смог головой нанести прицельный удар по воротам.

17' Уорд выбил мяч на Дукуре, который с лёта с двадцати двух метров пробил рядом с левой штангой.

16' Матета забрался в офсайд.

15' Мкньос справа ушёл от двух соперников и выдал пас к линии штрафной площади на Матета, который остановить мяч не смог.

14' Матета исполнил перевод налево на Эдуара, который вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров низом пробил точно в Пикфорда. Голкипер "Эвертона" мяч остановил.

13' Янг справа под прессингом соперника ушёл к бровке и не смог сделать точную передачу вперёд на Калверт-Льюина.

12' Годфри справа прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, куда сместился Джонстон и забрал мяч в руки.

11' Гарнер у центрального круга ударил по ногам Эдуара.

10' Гарнер от углового флага навесил к центру штрафной площади, откуда мяч выбил Матета.

9' Первые минуты встречи с мячом провели игроки столичной команды, но постепенно ситуация на поле стала меняться.

8' Макнил слева навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Годфри догнал мяч только у бровки.

7' Макнил сделал заброс к линии штрафной площади на Калверт-Льюина, которому не удалось сделать скидку на Дукуре.

6' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Ребята в синих футболках мяч от ворот вынесли.

5' Калверт-Льюин в центре поля выбил мяч в Андерсена.

4' С помощью аутов гости продвинулись от углового флага до средней линии поля. Дальнейшее движение вперёд лондонской команде не удалось.

3' Эдуар на чужой половине поля заехал локтем по спине Тарковски.

2' "Эвертон" играет в синих футболках и белых трусах, "Кристал Пэлас" - в белых футболках и голубой диагональной полосой и голубых трусах.