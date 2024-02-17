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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Эвертон
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 57
Эвертон 80.7% (46)
X 14% (8)
Кристал Пэлас 5.3% (3)
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Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Кристал Пэлас
1.72
3.90
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Эвертон
Кристал Пэлас

История личных встреч

Эвертон
Кристал Пэлас

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

24 матча

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

К
1:0
К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
0.77

Среднее время на гол

45
117

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
1.18

Среднее время на гол

97
76

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.42
0.96

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

63
93

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.25
Харрисон Джек 3 0.13
Калверт-Льюин Доминик 3 0.13
Макнил Дуайт 2 0.08
Миколенко Виталий 2 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.04
Гарнер Джеймс 1 0.04
Гуэйе Идрисса 1 0.04
Кин Майкл 1 0.04
Гомеш Андре 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Данджума Арно 1 0.04
Гомеш Бету 1 0.04
Онана Амаду 1 0.04
Доббин Льюис 1 0.04
Паттерсон Нэйтан 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 6 (1) 0.25
Эдуар Одсонн 6 0.25
Эзе Эберечи 5 (1) 0.21
Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.13
Айю Джордан 2 0.08
Андерсен Йоаким 2 0.08
Митчелл Тайрик 1 0.04
Шлупп Джеффри 1 0.04
Хефферсон Лерма 1 0.04
Уорд Джоэл 0 0
Гехи Марк 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэйе Идрисса 7 0
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Гарнер Джеймс 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Тарковски Джеймс 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Шон 3 0
Пикфорд Джордан 3 0
Гомеш Андре 2 0
Годфри Бен 2 0
Онана Амаду 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Гомеш Бету 1 0
Доббин Льюис 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Хефферсон Лерма 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Митчелл Тайрик 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
9
Эвертон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

13
10
Эвертон
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
17% (4)
50% (12)
Кристал Пэлас
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
17% (4)
33% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
43%
4
31%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
5
22%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
2
15%
8
35%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
12%
3
17%
1-15
5
29%
29%
2
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
2
12%
8
44%
76-90

Забито

28
29
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 5
5
18%
2
7%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
5
18%
7
24%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
8
29%
7
24%
76-90

Пропущено

30
41
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
4
13%
8
20%
1-15
6
20%
4
10%
16-30
3
10%
4
10%
31-45
4
13%
5
12%
46-60
9
30%
4
10%
61-75
4
13%
16
39%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1

Результаты матчей

Эвертон
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:1
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
4
8
2
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
18
6
8
16
1.5
6
18
4
20
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 24 16 4 4 53 - 22 52
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 24 14 4 6 50 - 32 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 Заявка 24 11 3 10 51 - 39 36
8.
Вест Хэм
 Заявка 24 10 6 8 36 - 42 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 24 5 6 13 30 - 44 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Арсенал
 Заявка 12 7 2 3 23 - 11 23
3.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
6.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
8.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 57
    Эвертон 80.7% (46)
    X 14% (8)
    Кристал Пэлас 5.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.72
    3.90
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    5.30
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    Прогнозы на матч Эвертон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Эвертон
    80.7% (46)
    Ничья
    14% (8)
    Кристал Пэлас
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (33)
    Меньше
    41.07% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (40)
    Нет
    28.57% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    50.9% (29)
    1:0 Эвертон
    26.3% (15)
    1:1 Ничья
    12.3% (7)
    1:2 Кристал Пэлас
    3.5% (2)
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    Эвертон
    Кристал Пэлас
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