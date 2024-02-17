Тур: 25. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Тирни Пол
Позже
-
Главный тренер: Дайч Шон
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Кристал Пэлас
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
24 матча
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2
0.77
Среднее время на гол
45
117
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.92
1.18
Среднее время на гол
97
76
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.42
0.96
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
63
93
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.25
|Харрисон Джек
|3
|0.13
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.13
|Макнил Дуайт
|2
|0.08
|Миколенко Виталий
|2
|0.08
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Гарнер Джеймс
|1
|0.04
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.04
|Кин Майкл
|1
|0.04
|Гомеш Андре
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Данджума Арно
|1
|0.04
|Гомеш Бету
|1
|0.04
|Онана Амаду
|1
|0.04
|Доббин Льюис
|1
|0.04
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|6 (1)
|0.25
|Эдуар Одсонн
|6
|0.25
|Эзе Эберечи
|5 (1)
|0.21
|Матета Жан-Филипп
|3 (1)
|0.13
|Айю Джордан
|2
|0.08
|Андерсен Йоаким
|2
|0.08
|Митчелл Тайрик
|1
|0.04
|Шлупп Джеффри
|1
|0.04
|Хефферсон Лерма
|1
|0.04
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Гарнер Джеймс
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Тарковски Джеймс
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Пикфорд Джордан
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|5
|1
|Хефферсон Лерма
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Митчелл Тайрик
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Муньос Даниэль
|2
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
9
Эвертон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
13
10
Эвертон
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
17% (4)
50% (12)
Кристал Пэлас
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
17% (4)
33% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
43%
4
31%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
5
22%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
2
15%
8
35%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
12%
3
17%
1-15
5
29%
29%
2
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
2
12%
8
44%
76-90
Забито
28
29
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 5
5
18%
2
7%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
5
18%
7
24%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
8
29%
7
24%
76-90
Пропущено
30
41
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
4
13%
8
20%
1-15
6
20%
4
10%
16-30
3
10%
4
10%
31-45
4
13%
5
12%
46-60
9
30%
4
10%
61-75
4
13%
16
39%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Результаты матчей
Эвертон
Кристал Пэлас
Точный счет
0:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:1
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
48
48
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
48
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
186
816
618
420
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 23
|54
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|53 - 22
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5.
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|50 - 32
|46
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|51 - 39
|36
|8.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|36 - 42
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|11.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|12.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 45
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|34 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 44
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 13
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 11
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 27
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогнозы на матч Эвертон - Кристал Пэлас
Исход игры
Эвертон
80.7% (46)
Ничья
14% (8)
Кристал Пэлас
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (33)
Меньше
41.07% (23)
Обе команды забьют
Да
71.43% (40)
Нет
28.57% (16)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
50.9% (29)
1:0 Эвертон
26.3% (15)
1:1 Ничья
12.3% (7)
1:2 Кристал Пэлас
3.5% (2)
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