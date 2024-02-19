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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Морейренсе
0:2
Перерыв
Спортинг Л
0'
0:1
3' Гол
Морита Хидемаса
0:2
23' Гол
Поте

Ход матча

3'
0:1
Морита Хидемаса
(Тринкан Франсишку)
23'
0:2
Поте
(Тринкан Франсишку)
Прогнозы 133
Морейренсе 3% (4)
X 2.3% (3)
Спортинг Л 94.7% (126)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
6
Рамос
Рубен
88
Франко
Гонсало
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
9
Нлаво
Луис
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катаму
Жени
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Морейренсе
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Морейренсе
Спортинг Л

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

21 матч

4.8%
28.6%
66.6%
1 победа 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
К
3:2
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.64

Среднее время на гол

81
141

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.91
1.9

Среднее время на гол

47
47

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.52
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

59
72

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.27
Де Соуза Силва Мадсон 4 0.18
Алан Осорио 3 0.14
Камачу Жоау 3 0.14
Марсело Феррейра 2 0.09
Айяс Матеус 2 0.09
Маракас 2 0.09
Кодисанг Кобамело 1 0.05
Сильва Фабиано 1 0.05
Фримпонг Годфрид 1 0.05
Апарисио Педро 1 0.05
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 16 (3) 0.76
Паулинью Жуан 9 0.43
Поте 8 0.38
Тринкан Франсишку 6 0.29
Эдвардс Маркус 4 0.19
Коатес Себастьян 3 0.14
Сантуш Нуну II 2 0.1
Морита Хидемаса 2 0.1
Катаму Жени 2 0.1
Браганса Даниэл 2 0.1
Юлманд Мортен 1 0.05
Диоманде Усман 1 0.05
Куарежма Эдуарду 1 0.05
Инасиу Гонсалу 1 0.05
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 7 0
Франко Гонсало 6 0
Маракас 4 1
Антониссе Джереми 4 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Сильва Фабиано 3 0
Рамос Рубен 3 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Каштру Андре 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Юлманд Мортен 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Диоманде Усман 4 1
Эсгаю Рикарду 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Сантуш Нуну II 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
4
Морейренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Спортинг Л
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

12
35
Морейренсе
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Спортинг Л
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

18
39

Голы по времени матча

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
1
7%
1
5%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
3
20%
6
29%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
5
33%
5
24%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Забито

12
35
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 9
2
17%
6
17%
1-15
2
17%
5
14%
16-30
2
17%
5
14%
31-45
1
8%
5
14%
46-60
1
8%
7
20%
61-75
4
33%
7
20%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

27
56
14 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 18
6 Не забивали 0
3
11%
7
13%
1-15
6
22%
7
13%
16-30
5
19%
11
20%
31-45
2
7%
10
18%
46-60
2
7%
9
16%
61-75
9
33%
12
21%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
13%
6
29%
46-60
7
30%
4
19%
61-75
5
22%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0
Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0
Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2

Результаты матчей

Морейренсе
Спортинг Л

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
3:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
3
6 раз 30%
1
3 раза 15%
5
3 раза 15%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
10
1
1
9
2.5
7
4
1
9
3.5
3
8
1
9
4.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
7
2
2
9
2.5
3
6
1
10
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
5
16
1.5
17
3
3
18
2.5
10
10
2
19
3.5
4
16
1
20
4.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:0 Заявка 21 18 1 2 60 - 19 55
2.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
6.
Морейренсе
 0:2 Заявка 22 10 5 7 26 - 26 35
7.
Арока
 Заявка 22 8 4 10 35 - 30 28
8.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
9.
Фаренсе
 Заявка 22 7 5 10 30 - 31 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
11.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
12.
Каса Пия
 Заявка 22 6 5 11 20 - 35 23
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эшторил
 Заявка 22 6 3 13 36 - 40 21
15.
Эштрела
 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 22 3 7 12 20 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:0 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 0:2 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 2:0 Заявка 10 7 1 2 23 - 12 22
3.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 0:2 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Тринкан Франсишку сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О О Л - Поте из команды Спортинг Л легко посылает мяч в пустые ворота правой! Поте легко с этим справился!
  • 3'
    Тринкан Франсишку сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О О Л - Морита Хидемаса из команды Спортинг Л легко посылает мяч в пустые ворота правой! Морита Хидемаса легко с этим справился!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40.6% пользователей.
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Прогнозы 133
Морейренсе 3% (4)
X 2.3% (3)
Спортинг Л 94.7% (126)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Спортинг Л
9.90
9.20
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1.35
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Морейренсе 0:2 Спортинг Л

Исход игры
Морейренсе
3% (4)
Ничья
2.3% (3)
Спортинг Л
94.7% (126)
Тотал 2.5
Больше
62.61% (72)
Меньше
37.39% (43)
Обе команды забьют
Да
59.13% (68)
Нет
40.87% (47)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
40.6% (54)
0:2 Спортинг Л
24.8% (33)
1:3 Спортинг Л
6% (8)
0:1 Спортинг Л
6% (8)
0:3 Спортинг Л
4.5% (6)
1:4 Спортинг Л
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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