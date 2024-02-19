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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Морейренсе
0:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
3' Гол
Морита Хидемаса
0:2
23' Гол
Поте
56' Желтая карточка
Сантуш Нуну
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Морита Хидемаса
23'
0:2
Поте
(Тринкан Франсишку)
56'
 
Сантуш Нуну
74'
Антониссе Джереми
Камачу Жоау
 
74'
Кодисанг Кобамело
Де Соуза Силва Мадсон
 
79'
Офори Лоуренс
Рамос Рубен
 
79'
Каштру Андре
Алан Осорио
 
82'
 
Матеус Рейс
Сантуш Нуну
86'
Винисиус Алессандро
Нлаво Луис
 
89'
 
Эдвардс Маркус
Поте
89'
 
Браганса Даниэл
Морита Хидемаса
Прогнозы 133
Морейренсе 3% (4)
X 2.3% (3)
Спортинг Л 94.7% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
6
Рамос
Рубен
88
Франко
Гонсало
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
9
Нлаво
Луис
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катаму
Жени
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Морейренсе
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Морейренсе
Спортинг Л

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

21 матч

4.8%
28.6%
66.6%
1 победа 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
К
3:2
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.64

Среднее время на гол

81
141

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.91
1.9

Среднее время на гол

47
47

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.52
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

59
72

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.27
Де Соуза Силва Мадсон 4 0.18
Алан Осорио 3 0.14
Камачу Жоау 3 0.14
Марсело Феррейра 2 0.09
Айяс Матеус 2 0.09
Маракас 2 0.09
Кодисанг Кобамело 1 0.05
Сильва Фабиано 1 0.05
Фримпонг Годфрид 1 0.05
Апарисио Педро 1 0.05
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 16 (3) 0.76
Паулинью Жуан 9 0.43
Поте 8 0.38
Тринкан Франсишку 6 0.29
Эдвардс Маркус 4 0.19
Коатес Себастьян 3 0.14
Сантуш Нуну II 2 0.1
Морита Хидемаса 2 0.1
Катаму Жени 2 0.1
Браганса Даниэл 2 0.1
Юлманд Мортен 1 0.05
Диоманде Усман 1 0.05
Куарежма Эдуарду 1 0.05
Инасиу Гонсалу 1 0.05
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 7 0
Франко Гонсало 6 0
Маракас 4 1
Антониссе Джереми 4 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Сильва Фабиано 3 0
Рамос Рубен 3 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Каштру Андре 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Юлманд Мортен 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Диоманде Усман 4 1
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
4
Морейренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Спортинг Л
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

12
35
Морейренсе
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Спортинг Л
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

18
39

Голы по времени матча

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
7%
2
9%
1-15
4
27%
3
13%
16-30
3
20%
6
26%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
5
33%
5
22%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Забито

12
35
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 10
2
17%
6
17%
1-15
2
17%
5
14%
16-30
2
17%
5
14%
31-45
1
8%
5
14%
46-60
1
8%
7
20%
61-75
4
33%
7
20%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

27
58
14 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 0
3
11%
8
14%
1-15
6
22%
8
14%
16-30
5
19%
11
19%
31-45
2
7%
10
17%
46-60
2
7%
9
16%
61-75
9
33%
12
21%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
3
12%
6
29%
46-60
7
28%
4
19%
61-75
5
20%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0
Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0
Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2

Результаты матчей

Морейренсе
Спортинг Л

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
3:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
8 раз 38%
3
6 раз 29%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
10
1
1
10
2.5
7
4
1
10
3.5
3
8
1
10
4.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
8
2
2
9
2.5
3
7
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
5
17
1.5
18
3
3
19
2.5
10
11
2
20
3.5
4
17
1
21
4.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 21 18 1 2 60 - 19 55
2.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
6.
Морейренсе
 Заявка 22 10 5 7 26 - 26 35
7.
Арока
 Заявка 22 8 4 10 35 - 30 28
8.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
9.
Фаренсе
 Заявка 22 7 5 10 30 - 31 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
11.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
12.
Каса Пия
 Заявка 22 6 5 11 20 - 35 23
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эшторил
 Заявка 22 6 3 13 36 - 40 21
15.
Эштрела
 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 22 3 7 12 20 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 Заявка 10 7 1 2 23 - 12 22
3.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Тринкан Франсишку сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О О Л - Поте из команды Спортинг Л легко посылает мяч в пустые ворота правой! Поте легко с этим справился!
  • 3'
    Тринкан Франсишку сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Г О О О О О Л - Морита Хидемаса из команды Спортинг Л легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 133
    Морейренсе 3% (4)
    X 2.3% (3)
    Спортинг Л 94.7% (126)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морейренсе 0:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Морейренсе
    3% (4)
    Ничья
    2.3% (3)
    Спортинг Л
    94.7% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.61% (72)
    Меньше
    37.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    59.13% (68)
    Нет
    40.87% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    40.6% (54)
    0:2 Спортинг Л
    24.8% (33)
    1:3 Спортинг Л
    6% (8)
    0:1 Спортинг Л
    6% (8)
    0:3 Спортинг Л
    4.5% (6)
    1:4 Спортинг Л
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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