Тур: 22. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0:2
Конец матча
Ход матча
3'
0:1
23'
0:2
56'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
76
Пинто
Денис
26
Маракас
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
21
Катаму
Жени
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Морейренсе
Спортинг Л
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
21 матч
4.8%
28.6%
66.6%
1 победа 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.64
Среднее время на гол
81
141
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.91
1.9
Среднее время на гол
47
47
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.52
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
59
72
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.27
|Де Соуза Силва Мадсон
|4
|0.18
|Алан Осорио
|3
|0.14
|Камачу Жоау
|3
|0.14
|Марсело Феррейра
|2
|0.09
|Айяс Матеус
|2
|0.09
|Маракас
|2
|0.09
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.05
|Сильва Фабиано
|1
|0.05
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.05
|Апарисио Педро
|1
|0.05
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|16 (3)
|0.76
|Паулинью Жуан
|9
|0.43
|Поте
|8
|0.38
|Тринкан Франсишку
|6
|0.29
|Эдвардс Маркус
|4
|0.19
|Коатес Себастьян
|3
|0.14
|Сантуш Нуну II
|2
|0.1
|Морита Хидемаса
|2
|0.1
|Катаму Жени
|2
|0.1
|Браганса Даниэл
|2
|0.1
|Юлманд Мортен
|1
|0.05
|Диоманде Усман
|1
|0.05
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.05
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.05
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|7
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Юлманд Мортен
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Диоманде Усман
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
6
4
Морейренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Спортинг Л
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
12
35
Морейренсе
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Спортинг Л
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
18
39
Голы по времени матча
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
7%
2
9%
1-15
4
27%
3
13%
16-30
3
20%
6
26%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
5
33%
5
22%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
4
33%
76-90
Забито
12
35
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 10
2
17%
6
17%
1-15
2
17%
5
14%
16-30
2
17%
5
14%
31-45
1
8%
5
14%
46-60
1
8%
7
20%
61-75
4
33%
7
20%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Забито
27
58
14 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 0
3
11%
8
14%
1-15
6
22%
8
14%
16-30
5
19%
11
19%
31-45
2
7%
10
17%
46-60
2
7%
9
16%
61-75
9
33%
12
21%
76-90
Пропущено
25
21
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
3
12%
6
29%
46-60
7
28%
4
19%
61-75
5
20%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0
Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0
Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2
Результаты матчей
Морейренсе
Спортинг Л
Точный счет
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
3:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
8 раз 38%
3
6 раз 29%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
29
101
110
74
110
38
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
38
82
29
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
517
183
319
1011
220
417
121
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|18
|1
|2
|60 - 19
|55
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 15
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|46 - 33
|43
|5.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 23
|41
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|26 - 26
|35
|7.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|35 - 30
|28
|8.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 31
|26
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|33 - 36
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|12.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|20 - 35
|23
|13.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|14.
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|36 - 40
|21
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|22 - 48
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|20 - 44
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 5
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|15 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|13 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|11 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Морейренсе 0:2 Спортинг Л
Исход игры
Морейренсе
3% (4)
Ничья
2.3% (3)
Спортинг Л
94.7% (126)
Тотал 2.5
Больше
62.61% (72)
Меньше
37.39% (43)
Обе команды забьют
Да
59.13% (68)
Нет
40.87% (47)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
40.6% (54)
0:2 Спортинг Л
24.8% (33)
1:3 Спортинг Л
6% (8)
0:1 Спортинг Л
6% (8)
0:3 Спортинг Л
4.5% (6)
1:4 Спортинг Л
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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