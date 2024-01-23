1:1
Второй тайм: 58'
Ход матча
19'
47'
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
22
Серхио
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
ОФИ
Панетоликос
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
27 матчей
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.44
1.15
Тотал матчей
2.5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
78
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|2
|0.5
|Harold Mosquera
|2
|0.5
|Феллипе Луис
|2 (1)
|0.5
|Абанда Леруа
|1
|0.25
|Бакич Марко
|1
|0.25
|Luis Gallegos
|1
|0.25
|Риера Адриан
|1
|0.25
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харис Мавриас
|1
|0.25
|Карелис Никос
|1
|0.25
|Хуанпи Аньор
|1
|0.25
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0.25
|Дуарте Бруно
|1
|0.25
|Войлис Александрос
|1
|0.25
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.25
|Льявас Георгиос
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельядо Мигель
|1
|1
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Бруно
|2
|0
|Хуанпи Аньор
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
|Nikola Stajic
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
ОФИ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1
ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2
Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1
Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5
Результаты матчей
ОФИ
Панетоликос
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|Астерас
|Vasilios Mantzis
|2
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Каллитея
|Panagiotis Vosniadis
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Nicolas Andereggen
|2