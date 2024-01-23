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  4. Кубок 2023-2024
ОФИ
1:2
Конец матча
Панетоликос
0'
0:1
19' Гол
Соуза Жоау Педру
1:1
47' Гол
Бакич Марко
86' Желтая карточка
Тораль Хон
1:2
90' Гол
Карелис Никос
90'+5
32
Сотириу
Димитриос
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
5
Брессан
Матеус
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
45
Giannis
Apostolakis
88
Бакич
Марко
30
Harold
Mosquera
11
Нуха
Дико
32
Стергиакис
Антонис
54
Льявас
Георгиос
49
Nikola
Stajic
47
Малис
Александрос
35
Харис
Мавриас
12
Хацитеодоридис
Илиас
37
Цигарас
Ангелос
18
Бузукис
Яннис
22
Серхио
Диас
45
Соуза
Жоау
Педру
14
Дуарте
Фредерику
ОФИ
Панетоликос

История личных встреч

ОФИ
Панетоликос

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

27 матчей

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
0:4
С
1:2
С
0:1
С
2:4
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.44
1.15

Тотал матчей

2.5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
78

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.5
Harold Mosquera 2 0.5
Феллипе Луис 2 (1) 0.5
Абанда Леруа 1 0.25
Бакич Марко 1 0.25
Luis Gallegos 1 0.25
Риера Адриан 1 0.25
Тораринссон Гудмундур 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 2 0.5
Харис Мавриас 1 0.25
Хуанпи Аньор 1 0.25
Pedro Silva Torrejon 1 0.25
Дуарте Бруно 1 0.25
Войлис Александрос 1 0.25
Соуза Жоау Педру 1 0.25
Дуарте Фредерику 0 0
Льявас Георгиос 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельядо Мигель 1 1
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Тораль Хон 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Баку Макана 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Бруно 2 0
Хуанпи Аньор 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Nikola Stajic 1 0

Результаты матчей

ОФИ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Панетоликос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
ОФИ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Панетоликос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1
ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2
Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1
Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5

Результаты матчей

ОФИ
Панетоликос

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1/8 финала
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
4 ОФИ
2 Кифисиас
5 Панетоликос
4 Каллитея
3 АЕК
5 Арис Салоники
1 Левадиакос
2 Ники Волоу
8 Панатинаикос
7 Олимпиакос
1 Лариса
5 Атромитос
1/4 финала
0 Пансерраикос
4 ПАОК
1 ОФИ
2 Панетоликос
Арис Салоники
Ники Волоу
Панатинаикос
Атромитос
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
Панетоликос Карелис Никос 2
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Nicolas Andereggen 2
Весь список
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