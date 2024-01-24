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  3. Греция
  4. Кубок 2023-2024
Панатинаикос
1:2
Второй тайм: 90+'
Атромитос
0'
1:0
11' Гол
Канталапьерда Аитор
1:1
25' Гол
Ангельски Кароль
1:2
42' Гол
Юбитана Дензель
50' Желтая карточка
Юбитана Дензель
82' Желтая карточка
Konstantinos Pomonis
82' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
89' Желтая карточка
Lucas Acevedo
1:2
90' Не забитый пенальти
Иоаннидис Фотис
90' Желтая карточка
Nicolaos Athanasiou
90' Желтая карточка
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
20
Уго
Витор
94
Акайдин
Самет
25
Младенович
Филип
52
Де
Вильена
Тонни
55
Виллиан
Арао
22
Канталапьерда
Аитор
8
Бакасетас
Тасос
17
Мансини
Даниэль
31
Джуричич
Филип
16
Цидотас
Панайотис
32
Имереков
Максим
5
Lucas
Acevedo
44
Dimitrios
Tsakmakis
3
Nicolaos
Athanasiou
6
Гонсалес
Эдер
17
Эрлингмарк
Огюст
11
Юбитана
Дензель
29
Вракас
Георгиос
7
Робай
Гаэтан
14
Ангельски
Кароль
Панатинаикос
Атромитос

История личных встреч

Панатинаикос
Атромитос

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71%
12.9%
16.1%
22 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

127.3%
0 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

42 матча

61.9%
21.4%
16.7%
26 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.1%
57.1%
4.8%
16 побед 24 ничьи 2 победы

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
22 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:2
С
5:0
С
0:2
С
2:0
С
0:2
С
2:0
К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.62
1.19

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

0.81
0.43

Среднее время на гол

111
210

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.21
0.81

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 67%
Меньше 33%
14
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39

Среднее время на гол

74
111

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 1 0.33
Иоаннидис Фотис 1 0.33
Мансини Даниэль 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юбитана Дензель 2 0.5
Ангельски Кароль 2 (1) 0.5
Куэн Андреас 1 0.25
Вергос Николаос 1 0.25
Тримматис Антонис 1 0.25
Dimitrios Tsakmakis 1 0.25
Кунде Пьер 0 0
Робай Гаэтан 0 0
Валенсия Диего 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юбитана Дензель 2 0
Имереков Максим 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Konstantinos Pomonis 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1
Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0
Атромитос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2
Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1

Результаты матчей

Панатинаикос
Атромитос

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1/8 финала
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
4 ОФИ
2 Кифисиас
5 Панетоликос
4 Каллитея
3 АЕК
5 Арис Салоники
1 Левадиакос
2 Ники Волоу
8 Панатинаикос
7 Олимпиакос
1 Лариса
5 Атромитос
1/4 финала
0 Пансерраикос
4 ПАОК
1 ОФИ
2 Панетоликос
3 Арис Салоники
0 Ники Волоу
Панатинаикос
Атромитос
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
Панетоликос Карелис Никос 2
Арис Салоники Дарида Владимир 2
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Арис Салоники Одубаджо Мозес 2
Весь список
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