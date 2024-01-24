1:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
11' ГолКанталапьерда Аитор
1:1
25' ГолАнгельски Кароль
1:2
42' ГолЮбитана Дензель
50' Желтая карточкаЮбитана Дензель
82' Желтая карточкаKonstantinos Pomonis
82' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
89' Желтая карточкаLucas Acevedo
1:2
90' Не забитый пенальтиИоаннидис Фотис
90' Желтая карточкаNicolaos Athanasiou
Ход матча
11'
25'
1:1
42'
1:2
50'
82'
89'
90'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Уго
Витор
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Elton Fikaj
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Панатинаикос
Атромитос
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71%
12.9%
16.1%
22 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
127.3%
0 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
42 матча
61.9%
21.4%
16.7%
26 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.1%
57.1%
4.8%
16 побед 24 ничьи 2 победы
Второй тайм
52.4%
23.8%
23.8%
22 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.62
1.19
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
0.81
0.43
Среднее время на гол
111
210
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.21
0.81
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 67%
Меньше 33%
14
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
Среднее время на гол
74
111
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.33
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.33
|Мансини Даниэль
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юбитана Дензель
|2
|0.5
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.5
|Куэн Андреас
|1
|0.25
|Вергос Николаос
|1
|0.25
|Тримматис Антонис
|1
|0.25
|Dimitrios Tsakmakis
|1
|0.25
|Кунде Пьер
|0
|0
|Робай Гаэтан
|0
|0
|Валенсия Диего
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Konstantinos Pomonis
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1
Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0
Атромитос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2
Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1
Результаты матчей
Панатинаикос
Атромитос
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|Панетоликос
|Карелис Никос
|2
|Арис Салоники
|Дарида Владимир
|2
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|Астерас
|Vasilios Mantzis
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Каллитея
|Panagiotis Vosniadis
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Арис Салоники
|Одубаджо Мозес
|2