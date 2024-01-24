  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2023-2024
Панатинаикос
1:2
Конец матча
Атромитос
0'
1:0
11' Гол
Канталапьерда Аитор
1:1
25' Гол
Ангельски Кароль
1:2
42' Гол
Юбитана Дензель
50' Желтая карточка
Юбитана Дензель
82' Желтая карточка
Konstantinos Pomonis
82' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
88' Желтая карточка
Lucas Acevedo
1:2
90' Не забитый пенальти
Иоаннидис Фотис
90' Желтая карточка
Nicolaos Athanasiou
90' Желтая карточка
Перес Рубен
90'+10
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
20
Уго
Витор
94
Акайдин
Самет
25
Младенович
Филип
52
Де
Вильена
Тонни
55
Виллиан
Арао
22
Канталапьерда
Аитор
8
Бакасетас
Тасос
17
Мансини
Даниэль
31
Джуричич
Филип
16
Цидотас
Панайотис
32
Имереков
Максим
5
Lucas
Acevedo
44
Dimitrios
Tsakmakis
3
Nicolaos
Athanasiou
6
Гонсалес
Эдер
17
Эрлингмарк
Огюст
11
Юбитана
Дензель
29
Вракас
Георгиос
7
Робай
Гаэтан
14
Ангельски
Кароль
Панатинаикос
Атромитос

История личных встреч

Панатинаикос
Атромитос

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71%
12.9%
16.1%
22 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

127.3%
0 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

42 матча

61.9%
21.4%
16.7%
26 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.1%
57.1%
4.8%
16 побед 24 ничьи 2 победы

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
22 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:2
С
5:0
С
0:2
С
2:0
С
0:2
С
2:0
К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.62
1.19

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

0.81
0.43

Среднее время на гол

111
210

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.21
0.81

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 67%
Меньше 33%
14
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39

Среднее время на гол

74
111

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 1 0.33
Иоаннидис Фотис 1 0.33
Мансини Даниэль 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юбитана Дензель 2 0.5
Ангельски Кароль 2 (1) 0.5
Куэн Андреас 1 0.25
Вергос Николаос 1 0.25
Тримматис Антонис 1 0.25
Dimitrios Tsakmakis 1 0.25
Кунде Пьер 0 0
Робай Гаэтан 0 0
Валенсия Диего 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Konstantinos Pomonis 2 0
Имереков Максим 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Панатинаикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Атромитос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1
Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0
Атромитос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2
Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1

Результаты матчей

Панатинаикос
Атромитос

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1/8 финала
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
4 ОФИ
2 Кифисиас
5 Панетоликос
4 Каллитея
3 АЕК
5 Арис Салоники
1 Левадиакос
2 Ники Волоу
8 Панатинаикос
7 Олимпиакос
1 Лариса
5 Атромитос
1/4 финала
0 Пансерраикос
4 ПАОК
1 ОФИ
2 Панетоликос
3 Арис Салоники
0 Ники Волоу
1 Панатинаикос
2 Атромитос
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
Панетоликос Карелис Никос 2
Арис Салоники Дарида Владимир 2
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Панатинаикос Перес Рубен 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Панатинаикос 1:2 Атромитос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный