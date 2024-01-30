2:2
Конец матча
0'
0:1
27' ПенальтиСаверио Кике
1:1
35' ГолPaschalis Kassos
43' Желтая карточкаVasilis Gavrilidis
2:1
46' ГолLeo Ribeiro
66' Желтая карточкаDimitrios Litenas
2:2
69' ГолСаверио Кике
90'+4
Ход матча
27'
0:1
35'
1:1
46'
2:1
69'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
94
Leo
Ribeiro
14
Брабец
Якуб
44
Велес
Фран
11
Саверио
Кике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Leo RibeiroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Eleftheropoulos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Ники Волоу
Арис Салоники
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Ники Волоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lampros Politis
|1
|0.17
|Paschalis Kassos
|1
|0.17
|Dimitrios Litenas
|1
|0.17
|Leo Ribeiro
|1
|0.17
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саверио Кике
|2 (1)
|0.5
|Дарида Владимир
|2
|0.5
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.25
|Морон Лоренцо
|1
|0.25
Карточки
Ники Волоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dimitrios Litenas
|2
|0
|Vasilis Gavrilidis
|2
|0
|Leo Ribeiro
|2
|0
|Joseph Naa
|2
|0
|Гаравелис Атанасиос
|1
|0
|Pavlos Kyriakidis
|1
|0
|Apostolos Stikas
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Lampros Politis
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одубаджо Мозес
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Верстрате Биргер
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
Результаты матчей
Ники Волоу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ники Волоу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Ники Волоу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ники Волоу
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Кампаниакос Халастрас - Ники Волоу 0:2 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Ники Волоу - Левадиакос 1:0 Козани - Ники Волоу 0:3
Левадиакос - Ники Волоу 2:0 Ники Волоу - ПАОК-2 3:2 Левадиакос - Ники Волоу 1:1 Лариса - Ники Волоу 1:0 Анагенниси Кардица - Ники Волоу 2:0 Ники Волоу - Македоникос Неаполис 1:2 Аиоликос Митилини - Ники Волоу 0:2 Ники Волоу - Ираклис 3:1 АЕК Афины-2 - Ники Волоу 0:3 Ники Волоу - Кампаниакос Халастрас 2:0 Аполлон Понту - Ники Волоу 1:3 Ники Волоу - Козани 0:1 Ники Волоу - Левадиакос 0:1 ПАО Вардас - Ники Волоу 1:3 Закинтос - Ники Волоу 0:1 Панатинаикос-2 - Ники Волоу 0:2
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1
Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0
Результаты матчей
Ники Волоу
Арис Салоники
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ники Волоу
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
24
22
15
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|Арис Салоники
|Саверио Кике
|2 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|2
|Арис Салоники
|Дарида Владимир
|2
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Каллитея
|Panagiotis Vosniadis
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Панатинаикос
|Перес Рубен
|2