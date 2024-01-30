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  4. Кубок 2023-2024
Ники Волоу
2:2
Конец матча
Арис Салоники
0'
0:1
27' Пенальти
Саверио Кике
1:1
35' Гол
Paschalis Kassos
43' Желтая карточка
Vasilis Gavrilidis
2:1
46' Гол
Leo Ribeiro
66' Желтая карточка
Dimitrios Litenas
2:2
69' Гол
Саверио Кике
90'+4
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Savvas
Topalidis
33
Michalis
Giannitsis
26
Vangelis
Andreou
6
Joseph
Naa
11
Dimitrios
Litenas
20
Vasilis
Gavrilidis
19
Lampros
Politis
7
Критикос
Анастасиос
31
Paschalis
Kassos
94
Leo
Ribeiro
94
Хутесиотис
Лефтерис
18
Фатторе
Валентино
14
Брабец
Якуб
44
Велес
Фран
3
Феррари
Франко
11
Саверио
Кике
8
Дукуре
Шейк
III
20
Джурасек
Невен
77
Панагидис
Михаил
6
Гарсия
Мануэль
II
12
Самора
Альваро
Ники Волоу
Арис Салоники

История личных встреч

Ники Волоу
Арис Салоники

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:0
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Ники Волоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lampros Politis 1 0.17
Paschalis Kassos 1 0.17
Dimitrios Litenas 1 0.17
Leo Ribeiro 1 0.17
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саверио Кике 2 (1) 0.5
Дарида Владимир 2 0.5
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.25
Морон Лоренцо 1 0.25

Карточки

Ники Волоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dimitrios Litenas 2 0
Vasilis Gavrilidis 2 0
Leo Ribeiro 2 0
Joseph Naa 2 0
Гаравелис Атанасиос 1 0
Pavlos Kyriakidis 1 0
Apostolos Stikas 1 0
Баханак Патрик 1 0
Lampros Politis 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одубаджо Мозес 2 0
Дукуре Шейк III 1 0
Верстрате Биргер 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0

Результаты матчей

Ники Волоу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ники Волоу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Ники Волоу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ники Волоу
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Кампаниакос Халастрас - Ники Волоу 0:2 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Ники Волоу - Левадиакос 1:0 Козани - Ники Волоу 0:3
Левадиакос - Ники Волоу 2:0 Ники Волоу - ПАОК-2 3:2 Левадиакос - Ники Волоу 1:1 Лариса - Ники Волоу 1:0 Анагенниси Кардица - Ники Волоу 2:0 Ники Волоу - Македоникос Неаполис 1:2 Аиоликос Митилини - Ники Волоу 0:2 Ники Волоу - Ираклис 3:1 АЕК Афины-2 - Ники Волоу 0:3 Ники Волоу - Кампаниакос Халастрас 2:0 Аполлон Понту - Ники Волоу 1:3 Ники Волоу - Козани 0:1 Ники Волоу - Левадиакос 0:1 ПАО Вардас - Ники Волоу 1:3 Закинтос - Ники Волоу 0:1 Панатинаикос-2 - Ники Волоу 0:2
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1
Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0

Результаты матчей

Ники Волоу
Арис Салоники

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ники Волоу
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
2
2
1
5
2.5
1
3
1/8 финала
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
4 ОФИ
2 Кифисиас
5 Панетоликос
4 Каллитея
3 АЕК
5 Арис Салоники
1 Левадиакос
2 Ники Волоу
8 Панатинаикос
7 Олимпиакос
1 Лариса
5 Атромитос
1/4 финала
0 Пансерраикос
4 ПАОК
1 ОФИ
2 Панетоликос
5 Арис Салоники
2 Ники Волоу
1 Панатинаикос
2 Атромитос
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
Арис Салоники Саверио Кике 2 (1)
Панетоликос Карелис Никос 2
Арис Салоники Дарида Владимир 2
ОФИ Тораль Хон 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Панатинаикос Перес Рубен 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Гаврилидис Василис получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Paschalis Kassos бьет в цель!
    • 27'
      Г О О О О Л - Кике Саверио из команды Арис Салоники забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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