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  3. Греция
  4. Кубок 2023-2024
Панетоликос
3:1
Конец матча
ОФИ
0'
18' Желтая карточка
Феллипе Луис
1:0
38' Гол
Дуарте Фредерику
50' Желтая карточка
Малис Александрос
54' Желтая карточка
Нейра Хуан
2:0
58' Гол
Хацитеодоридис Илиас
2:1
72' Гол
Лейя-Исека Аарон
87' Желтая карточка
Младен Себастьян
89' Желтая карточка
Facundo Perez
3:1
90' Гол
Facundo Perez
90'+6
32
Стергиакис
Антонис
5
Младен
Себастьян
6
Ойконому
Мариос
47
Малис
Александрос
24
Pedro
Silva
Torrejon
12
Хацитеодоридис
Илиас
37
Цигарас
Ангелос
14
Дуарте
Фредерику
35
Харис
Мавриас
45
Соуза
Жоау
Педру
22
Серхио
Диас
33
Бауман
Ноам
14
Вурос
Праксителис
5
Брессан
Матеус
22
Тораринссон
Гудмундур
7
Баку
Макана
55
Глазер
Дан
88
Бакич
Марко
99
Абанда
Леруа
10
Нейра
Хуан
28
Феллипе
Луис
21
Тораль
Хон
Панетоликос
ОФИ

История личных встреч

Панетоликос
ОФИ

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:2
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
0:4
С
1:2
С
0:1
С
2:4
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.07

Среднее время на гол

63
84

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.43
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 2 0.4
Дуарте Фредерику 1 0.2
Харис Мавриас 1 0.2
Pedro Silva Torrejon 1 0.2
Хуанпи Аньор 1 0.2
Хацитеодоридис Илиас 1 0.2
Дуарте Бруно 1 0.2
Войлис Александрос 1 0.2
Facundo Perez 1 0.2
Соуза Жоау Педру 1 0.2
Льявас Георгиос 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.4
Harold Mosquera 2 0.4
Феллипе Луис 2 (1) 0.4
Абанда Леруа 1 0.2
Бакич Марко 1 0.2
Лейя-Исека Аарон 1 0.2
Luis Gallegos 1 0.2
Риера Адриан 1 0.2
Тораринссон Гудмундур 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Бруно 2 0
Младен Себастьян 1 0
Хуанпи Аньор 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Facundo Perez 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Nikola Stajic 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельядо Мигель 1 1
Нейра Хуан 2 0
Феллипе Луис 2 0
Тораль Хон 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Баку Макана 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ОФИ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
2
Панетоликос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ОФИ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
3
Панетоликос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ОФИ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2
Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1
ОФИ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1
Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1

Результаты матчей

Панетоликос
ОФИ

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3
1/8 финала
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
8 Панатинаикос
7 Олимпиакос
1 Лариса
5 Атромитос
4 ОФИ
2 Кифисиас
5 Панетоликос
4 Каллитея
3 АЕК
5 Арис Салоники
1 Левадиакос
2 Ники Волоу
1/4 финала
0 Пансерраикос
4 ПАОК
3 Панатинаикос
2 Атромитос
2 ОФИ
5 Панетоликос
5 Арис Салоники
2 Ники Волоу
1/2 финала
?
?
Панетоликос
Арис Салоники
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
Арис Салоники Саверио Кике 2 (1)
Панетоликос Карелис Никос 2
Арис Салоники Дарида Владимир 2
ОФИ Тораль Хон 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Панатинаикос Перес Рубен 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Дуарте Фредерику бьет в цель!
    • 18'
      Феллипе Луис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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