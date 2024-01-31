3:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаФеллипе Луис
1:0
38' ГолДуарте Фредерику
50' Желтая карточкаМалис Александрос
54' Желтая карточкаНейра Хуан
2:0
58' ГолХацитеодоридис Илиас
2:1
72' ГолЛейя-Исека Аарон
87' Желтая карточкаМладен Себастьян
89' Желтая карточкаFacundo Perez
3:1
90' ГолFacundo Perez
90'+6
Ход матча
18'
38'
1:0
54'
58'
72'
2:1
87'
89'
90'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Серхио
Диас
33
Бауман
Ноам
55
Глазер
Дан
88
Бакич
Марко
99
Абанда
Леруа
10
Нейра
Хуан
28
Феллипе
Луис
21
Тораль
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
26 Дуарте БруноНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
21 Тораль ХонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мель Пепе
История личных встреч
Панетоликос
ОФИ
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
28 матчей
42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.07
Среднее время на гол
63
84
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.43
1.18
Тотал матчей
2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|2
|0.4
|Дуарте Фредерику
|1
|0.2
|Харис Мавриас
|1
|0.2
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0.2
|Хуанпи Аньор
|1
|0.2
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.2
|Дуарте Бруно
|1
|0.2
|Войлис Александрос
|1
|0.2
|Facundo Perez
|1
|0.2
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.2
|Льявас Георгиос
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|2
|0.4
|Harold Mosquera
|2
|0.4
|Феллипе Луис
|2 (1)
|0.4
|Абанда Леруа
|1
|0.2
|Бакич Марко
|1
|0.2
|Лейя-Исека Аарон
|1
|0.2
|Luis Gallegos
|1
|0.2
|Риера Адриан
|1
|0.2
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Бруно
|2
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Хуанпи Аньор
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
|Nikola Stajic
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельядо Мигель
|1
|1
|Нейра Хуан
|2
|0
|Феллипе Луис
|2
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ОФИ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
2
Панетоликос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ОФИ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
3
Панетоликос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ОФИ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2
Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1
ОФИ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1
Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Результаты матчей
Панетоликос
ОФИ
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|Арис Салоники
|Саверио Кике
|2 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|2
|Арис Салоники
|Дарида Владимир
|2
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Каллитея
|Panagiotis Vosniadis
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Панатинаикос
|Перес Рубен
|2