0:2
Конец матча
0'
0:1
35' ГолПерес Рубен
74' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
76' Желтая карточкаВаленсия Диего
83' Желтая карточкаDimitrios Tsakmakis
0:2
90' ГолМладенович Филип
90'+9
Ход матча
35'
0:1
76'
90'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
26
Кунде
Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Elton Fikaj
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
Атромитос
Панатинаикос
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
116.7%
3 победы 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 22 победы
43 матча
18.6%
20.9%
60.5%
8 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
7%
55.8%
37.2%
3 победы 24 ничьи 16 побед
Второй тайм
23.3%
25.6%
51.1%
10 побед 11 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
0.81
0.5
Среднее время на гол
111
180
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.59
1.19
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
52
36
Голов в среднем за матч
1.21
0.84
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 67%
Меньше 33%
14
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
Среднее время на гол
74
107
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юбитана Дензель
|2
|0.4
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.4
|Куэн Андреас
|1
|0.2
|Вергос Николаос
|1
|0.2
|Тримматис Антонис
|1
|0.2
|Dimitrios Tsakmakis
|1
|0.2
|Кунде Пьер
|0
|0
|Робай Гаэтан
|0
|0
|Валенсия Диего
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Рубен
|1
|0.25
|Младенович Филип
|1
|0.25
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.25
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.25
|Мансини Даниэль
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Konstantinos Pomonis
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|2
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Панатинаикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Атромитос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Панатинаикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0
Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3
Результаты матчей
Атромитос
Панатинаикос
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
14
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|Арис Салоники
|Саверио Кике
|2 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|2
|Арис Салоники
|Дарида Владимир
|2
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Каллитея
|Panagiotis Vosniadis
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Панатинаикос
|Перес Рубен
|2