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  3. Греция
  4. Кубок 2023-2024
Атромитос
0:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
0:1
35' Гол
Перес Рубен
74' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
76' Желтая карточка
Валенсия Диего
83' Желтая карточка
Dimitrios Tsakmakis
0:2
90' Гол
Младенович Филип
90'+9
16
Цидотас
Панайотис
19
Кивракидис
Кириакос
5
Lucas
Acevedo
28
Де
Бок
Лоренс
3
Nicolaos
Athanasiou
44
Dimitrios
Tsakmakis
29
Вракас
Георгиос
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
18
Валенсия
Диего
14
Ангельски
Кароль
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
94
Акайдин
Самет
20
Уго
Витор
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
4
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
8
Бакасетас
Тасос
10
Бернард
Дуарте
29
Еремеефф
Александер
Атромитос
Панатинаикос

История личных встреч

Атромитос
Панатинаикос

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
116.7%
3 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 22 победы

43 матча

18.6%
20.9%
60.5%
8 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

7%
55.8%
37.2%
3 победы 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

23.3%
25.6%
51.1%
10 побед 11 ничьих 22 победы

История матчей

К
1:2
С
3:2
С
5:0
С
0:2
С
2:0
С
0:2
С
2:0
К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

0.81
0.5

Среднее время на гол

111
180

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.59
1.19

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.21
0.84

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 67%
Меньше 33%
14
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40

Среднее время на гол

74
107

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юбитана Дензель 2 0.4
Ангельски Кароль 2 (1) 0.4
Куэн Андреас 1 0.2
Вергос Николаос 1 0.2
Тримматис Антонис 1 0.2
Dimitrios Tsakmakis 1 0.2
Кунде Пьер 0 0
Робай Гаэтан 0 0
Валенсия Диего 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Рубен 1 0.25
Младенович Филип 1 0.25
Канталапьерда Аитор 1 0.25
Иоаннидис Фотис 1 0.25
Мансини Даниэль 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Konstantinos Pomonis 2 0
Имереков Максим 1 0
Кивракидис Кириакос 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Валенсия Диего 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Dimitrios Tsakmakis 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Панатинаикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Атромитос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Панатинаикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0
Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3

Результаты матчей

Атромитос
Панатинаикос

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1/8 финала
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
8 Панатинаикос
7 Олимпиакос
1 Лариса
5 Атромитос
4 ОФИ
2 Кифисиас
5 Панетоликос
4 Каллитея
3 АЕК
5 Арис Салоники
1 Левадиакос
2 Ники Волоу
1/4 финала
0 Пансерраикос
4 ПАОК
3 Панатинаикос
2 Атромитос
2 ОФИ
5 Панетоликос
5 Арис Салоники
2 Ники Волоу
1/2 финала
?
?
Панетоликос
Арис Салоники
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
Арис Салоники Саверио Кике 2 (1)
Панетоликос Карелис Никос 2
Арис Салоники Дарида Владимир 2
ОФИ Тораль Хон 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Панатинаикос Перес Рубен 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Перес Рубен бьет в цель!
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