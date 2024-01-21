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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: .
Сельта
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 34
Сельта 14.7% (5)
X 35.3% (12)
Реал Сосьедад 50% (17)
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Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Реал Сосьедад
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сельта
Реал Сосьедад

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
П
3:1
КК
2:0
П
2:1
КК
1:1
П
1:2
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
4:3
П
1:1
П
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
КК
2:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.12
1.13

Среднее время на гол

80
80

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.56
1.41

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

44
42

Голов в среднем за матч

1.33
1.27

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

67
70

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 6 (2) 1.5
Бамба Джонатан 2 0.5
Перес Карлес 2 0.5
Де ла Торре Лука 1 0.25
Родригес Мигель 1 0.25
Жаилсон Маркес 1 0.25
Васкес Кевин 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Силва 1 0.25
Фернандес Карлос 1 0.25
Мерино Микель 1 0.25
Оярсабаль Микель 1 (1) 0.25

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 0
Магунаселая Хон 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Реал Сосьедад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
0
Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Реал Сосьедад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
0
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
4
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
4
29%
1
25%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4
Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0

Результаты матчей

Сельта
Реал Сосьедад

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сельта
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
1/16 финала
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
1/8 финала
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
1/4 финала
Сельта
Реал Сосьедад
Мальорка
Жирона
Атлетик Б
Барселона
Атлетико М
Севилья
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Мальорка Пратс Абдон 4
Бетис Виллиан Жозе 4
Жирона Стуани Кристиан 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Тенерифе Амо Хосе 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 34
    Сельта 14.7% (5)
    X 35.3% (12)
    Реал Сосьедад 50% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.50
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    3.25
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    Прогнозы на матч Сельта - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Сельта
    16.2% (6)
    Ничья
    32.4% (12)
    Реал Сосьедад
    51.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (20)
    Меньше
    44.44% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    40.5% (15)
    1:1 Ничья
    29.7% (11)
    0:1 Реал Сосьедад
    10.8% (4)
    2:1 Сельта
    10.8% (4)
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    Сельта
    Реал Сосьедад
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