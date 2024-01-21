Стадион: Балаидос.
Позже
История личных встреч
Сельта
Реал Сосьедад
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
33 матча
18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.12
1.13
Среднее время на гол
80
80
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.56
1.41
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
44
42
Голов в среднем за матч
1.33
1.27
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
67
70
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|6 (2)
|1.5
|Бамба Джонатан
|2
|0.5
|Перес Карлес
|2
|0.5
|Де ла Торре Лука
|1
|0.25
|Родригес Мигель
|1
|0.25
|Жаилсон Маркес
|1
|0.25
|Васкес Кевин
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андре Силва
|1
|0.25
|Фернандес Карлос
|1
|0.25
|Мерино Микель
|1
|0.25
|Оярсабаль Микель
|1 (1)
|0.25
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Магунаселая Хон
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Реал Сосьедад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
14
0
Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Реал Сосьедад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
14
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
0
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
4
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
4
29%
1
25%
61-75
2
14%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4
Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Результаты матчей
Сельта
Реал Сосьедад
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сельта
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Жирона
|Стуани Кристиан
|4
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Картахена
|Калеро Иван
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Тенерифе
|Амо Хосе
|1
Прогнозы на матч Сельта - Реал Сосьедад
Исход игры
Сельта
16.2% (6)
Ничья
32.4% (12)
Реал Сосьедад
51.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (20)
Меньше
44.44% (16)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
40.5% (15)
1:1 Ничья
29.7% (11)
0:1 Реал Сосьедад
10.8% (4)
2:1 Сельта
10.8% (4)
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