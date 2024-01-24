Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Мунуэра Хосе
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
7.00 Точный счёт — 1:1
11
Коста
Хауме
17
Ларин
Кайл
17
Блинд
Дэйли
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиЗащитник
-
27 Давид ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
10 Гарсия БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Жирона
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.23
0.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
130
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|4
|1
|Ларин Кайл
|3
|0.75
|Льябрес Хавьер
|2
|0.5
|Гонсалес Джованни
|1
|0.25
|Родригес Даниэль I
|1
|0.25
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|4 (1)
|1
|Блинд Дэйли
|2
|0.5
|Фернандес Валери
|2
|0.5
|Порту Кристиан
|1
|0.25
|Савио III
|1
|0.25
|Коуто Ян
|1
|0.25
|Торре Пабло
|1
|0.25
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Мальорка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
3
Мальорка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Жирона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
3
Голы по времени матча
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3
Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2
Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3
Результаты матчей
Мальорка
Жирона
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Жирона
|Стуани Кристиан
|4
|Реал Сосьедад
|Магунаселая Хон
|2
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Картахена
|Калеро Иван
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
7.00 Точный счёт — 1:1
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Жирона
Исход игры
Мальорка
11.2% (16)
Ничья
9.1% (13)
Жирона
79.7% (114)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
70.54% (79)
Нет
29.46% (33)
Популярный счёт
1:2 Жирона
36.4% (52)
0:1 Жирона
11.9% (17)
1:3 Жирона
6.3% (9)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:2 Жирона
5.6% (8)
2:1 Мальорка
4.9% (7)
1:0 Мальорка
3.5% (5)
0:3 Жирона
1.4% (2)
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