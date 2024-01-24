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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Мальорка
0:0
Первый тайм: 6'
Жирона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 137
Мальорка 10.9% (15)
X 8.8% (12)
Жирона 80.3% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Жирона
3.70
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3.40
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3.75
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Грейф
Доминик
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
11
Коста
Хауме
5
Маскарель
Омар
18
Санчес
Антонио
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
9
Пратс
Абдон
1
Хуан
Карлос
Мартин
4
Мартинес
Арнау
35
Яакобишвили
Антал
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
14
Гарсия
Алеш
21
Эррера
Янгель
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
7
Стуани
Кристиан
Мальорка
3-4-2-1
Жирона
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Жирона

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
5:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.23
0.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
130

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 4 1
Ларин Кайл 3 0.75
Льябрес Хавьер 2 0.5
Гонсалес Джованни 1 0.25
Родригес Даниэль I 1 0.25
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (1) 1
Блинд Дэйли 2 0.5
Фернандес Валери 2 0.5
Порту Кристиан 1 0.25
Савио III 1 0.25
Коуто Ян 1 0.25
Торре Пабло 1 0.25

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Даниэль I 1 0
Маскарель Омар 1 0
Раильо Антонио 1 0
Дьедью Амат 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Мальорка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
3
Мальорка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Жирона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3
Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2
Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3

Результаты матчей

Мальорка
Жирона

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1/16 финала
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
1/8 финала
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
1/4 финала
1 Сельта
2 Реал Сосьедад
Мальорка
Жирона
Атлетик Б
Барселона
Атлетико М
Севилья
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Мальорка Пратс Абдон 4
Бетис Виллиан Жозе 4
Жирона Стуани Кристиан 4
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Магунаселая Хон 2
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    "Жирона" под свист трибун владеет мячом на чужой половине поля. Обострение пока не следует. С правого фланга постепенно на левый перевели игровой снаряд визитёры.
  • Угловой
    5'
    Уже второй подряд угловой заработала "Мальорка" на правом фланге. Дани Родригес со стандарта навесил на ближний край вратарской, откуда Хосе Копете головой послал мяч мимо створа.
  • Опасный момент
    4'
    "Мальорка" острит! Абдон Пратс мощно приложился с подступов к штрафной площади, воспользовавшись тем, что потерял мяч его соперник. Хуан Карлос Мартин отбил мяч на угловой.
  • Угловой
    3'
    Виктор Цыганков разыграл угловой правом фланге, и дошло дело у Жироны" до удара из-за пределов штрафной площади. Алеш Гарсия отправил мяч выше перекладины.
  • Опасный момент
    2'
    Отвечает опасным моментом "Жирона"! Кристиана Стуани вывели один на один по левому полуфлангу, и не смог он переиграть в ближнем бою Доминика Грейфа.
  • 2'
    "Мальорка" играет в красно-чёрной форме, а у "Жироны" бело-голубая экипировка.
  • 1'
    Правым флангом уже провела атаку "Мальорка", была попытка доставить мяч в центр штрафной площади, но отбились благополучно гости в этой ситуации.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Жирона

Исход игры
Мальорка
11.2% (16)
Ничья
9.1% (13)
Жирона
79.7% (114)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
70.54% (79)
Нет
29.46% (33)
Популярный счёт
1:2 Жирона
36.4% (52)
0:1 Жирона
11.9% (17)
1:3 Жирона
6.3% (9)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:2 Жирона
5.6% (8)
2:1 Мальорка
4.9% (7)
1:0 Мальорка
3.5% (5)
0:3 Жирона
1.4% (2)
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