Первый тайм

6' "Жирона" под свист трибун владеет мячом на чужой половине поля. Обострение пока не следует. С правого фланга постепенно на левый перевели игровой снаряд визитёры.

5' Уже второй подряд угловой заработала "Мальорка" на правом фланге. Дани Родригес со стандарта навесил на ближний край вратарской, откуда Хосе Копете головой послал мяч мимо створа.

4' "Мальорка" острит! Абдон Пратс мощно приложился с подступов к штрафной площади, воспользовавшись тем, что потерял мяч его соперник. Хуан Карлос Мартин отбил мяч на угловой.

3' Виктор Цыганков разыграл угловой правом фланге, и дошло дело у Жироны" до удара из-за пределов штрафной площади. Алеш Гарсия отправил мяч выше перекладины.

2' Отвечает опасным моментом "Жирона"! Кристиана Стуани вывели один на один по левому полуфлангу, и не смог он переиграть в ближнем бою Доминика Грейфа.

2' "Мальорка" играет в красно-чёрной форме, а у "Жироны" бело-голубая экипировка.