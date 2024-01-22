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  3. Испания
  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: .
Мальорка
 
Позже
Жирона
Прогнозы 46
Мальорка 26.1% (12)
X 13% (6)
Жирона 60.9% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Жирона
3.40
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3.40
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3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мальорка
Жирона

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
5:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.23
0.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
130

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 4 1
Ларин Кайл 3 0.75
Льябрес Хавьер 2 0.5
Гонсалес Джованни 1 0.25
Родригес Даниэль I 1 0.25
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (1) 1
Блинд Дэйли 2 0.5
Фернандес Валери 2 0.5
Порту Кристиан 1 0.25
Савио III 1 0.25
Коуто Ян 1 0.25
Торре Пабло 1 0.25

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Даниэль I 1 0
Маскарель Омар 1 0
Раильо Антонио 1 0
Дьедью Амат 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Мальорка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
3
Мальорка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Жирона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3
Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2
Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3

Результаты матчей

Мальорка
Жирона

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1/16 финала
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
1/8 финала
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
1/4 финала
Сельта
Реал Сосьедад
Мальорка
Жирона
Атлетик Б
Барселона
Атлетико М
Севилья
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Мальорка Пратс Абдон 4
Бетис Виллиан Жозе 4
Жирона Стуани Кристиан 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Тенерифе Амо Хосе 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2024, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 46
    Мальорка 26.1% (12)
    X 13% (6)
    Жирона 60.9% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Жирона
    3.40
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    3.40
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    Прогнозы на матч Мальорка - Жирона

    Исход игры
    Мальорка
    26.1% (12)
    Ничья
    13% (6)
    Жирона
    60.9% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    43.5% (20)
    2:1 Мальорка
    13% (6)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    1:0 Мальорка
    6.5% (3)
    0:2 Жирона
    4.3% (2)
    0:3 Жирона
    4.3% (2)
    0:1 Жирона
    4.3% (2)
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    Мальорка
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