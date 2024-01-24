Очень активны "львы" пока, повторюсь. Команда на постоянной основе прессингует своего соперника, в то время, как сама "Барса" явно в атаке не доигрывает.

С правого края пошел навес на дальнюю штангу ворот "Атлетика". В итоге Левандовски до мяча там не добрался. Мяч был выбит за пределы футбольного поля.

Да, пока откровенно соперника держат по всем направлениям хозяева. А тут еще и болельщики организовали аншлаг, создав каталонцам дополнительное давление.

Несколько раз уже скользили игроки по мокрому газону. То ли газон обильно полили, то ли еще что-то. В любом случае, с координацией у клубов пока определенные проблемы.

Кристенсен сорвал атаку соперника. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Был наказан ею игрок каталонского коллектива.

Интересно, что решением рефери был недоволен и Хави. К слову, наставник "Барсы" также был наказан карточкой желтого цвета.

20 минут соперники на поле провели. Хорошая игра от басков нам доступна пока. А вот "Барселона" впереди пока ничего интересного придумать не может.

12' Ну вот пытается "Барселона" хоть как-то вернуться к игре. Владеют снарядом футболисты "Барселоны", которые делают все, чтобы как можно скорее сравнять счет в матче и попытаться навязать борьбу своему сопернику.

11' Сборная Ганы, вылетевшая из Кубка Африки на стадии группового этапа, отпустила сегодня же Иньяки Уильямса, за которым прилетел специальный самолет и забрал игрока в Испанию. Раскошелились "львы" на оперативную воздушную доставку игрока, потратив солидные деньги. Сам же Уильямс пока на "банке".

9' Два корнера в итоге подали каталонцы с левого фланга. С первой подачей справился защитник, а вторую нейтрализовал вратарь. Мяч был выбит кулаком за пределы штрафной, но сфера снова досталась баскам.

8' И снова в панике отбивается "Барселона". На сей раз после прострела Уильямса рефери указывает на угол поля, ведь там был рикошет. Стало быть, это угловой.

7' Футболисты "Атлетика" предстали сегодня на поле в красно-белых футболках и черных трусах, а игроки "Барселоны" вышли на газон в бело-синем обмундировании.

6' Левандовски рвался сейчас к мячу, и за счет давления надеялся заработать для своей команды угловой удар. В итоге даже аута не вбросят гости этой встречи.

5' Против Сансета были сейчас нарушены правила. Упал игрок на газон, получив небольшое повреждение. Впрочем, матч он продолжил.