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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Атлетик Б
1:0
Первый тайм: 20'
Барселона
0'
1:0
1' Гол
Гурусета Горка
17' Желтая карточка
Кристенсен Андреас
17' Желтая карточка
Хави Эрнандес

Ход матча

1'
Гурусета Горка
1:0
17'
 
Кристенсен Андреас
17'
 
Хави Эрнандес

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 153
Атлетик Б 13.1% (20)
X 20.3% (31)
Барселона 66.7% (102)
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Атлетик Б
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13
Агирреcабала
Хулен
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
24
Прадос
Беньят
6
Весга
Микель
29
Арес
Малком
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
3
Бальде
Алехандро
8
Педри
22
Гюндоган
Илкай
21
Де
Йонг
Френки
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
7
Торрес
Ферран
Атлетик Б
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Барселона

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
107.7%
6 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

36 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Второй тайм

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед

49 матчей

14.3%
18.4%
67.3%
7 побед 9 ничьих 33 победы

Первый тайм

12.2%
44.9%
42.9%
6 побед 22 ничьи 21 победа

Второй тайм

18.4%
26.5%
55.1%
9 побед 13 ничьих 27 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
4:0
КК
3:2
ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.12
0.52

Среднее время на гол

80
172

Всего голов

58
44

Голов в среднем за матч

2.52
1.69

Среднее время на гол

35
53

Всего голов

87
56

Голов в среднем за матч

1.78
1.14

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 78%
Меньше 22%
11
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильялибре Асьер 6 (1) 1.2
Арес Малком 2 0.4
Муньяин Икер 1 0.2
Гурусета Горка 1 0.2
Уильямс Нико 1 0.2
Де Маркос Оскар 0 0
Сансет Ойян 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунде Жюль 1 0.33
Рафинья Диас 1 0.33
Торрес Ферран 1 0.33
Бальде Алехандро 1 0.33
Лопес Фермин 1 0.33
Левандовски Роберт 1 (1) 0.33
Фелиш Жоау 0 0
Кубарси Пау 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиу Марк 1 0
Кубарси Пау 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
0
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3
Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0
Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Барселона

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1/16 финала
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
1/8 финала
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
1/4 финала
1 Сельта
2 Реал Сосьедад
3 Мальорка
2 Жирона
Атлетик Б
Барселона
Атлетико М
Севилья
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 6
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Жирона Стуани Кристиан 5
Бетис Виллиан Жозе 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Раильо Антонио 1 2
Мальорка Родригес Даниэль I 2
Реал Сосьедад Магунаселая Хон 2
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    20 минут соперники на поле провели. Хорошая игра от басков нам доступна пока. А вот "Барселона" впереди пока ничего интересного придумать не может. 
  • Желтая карточка
    18'
    Интересно, что решением рефери был недоволен и Хави. К слову, наставник "Барсы" также был наказан карточкой желтого цвета. 
  • Желтая карточка
    17'
    Кристенсен сорвал атаку соперника. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Был наказан ею игрок каталонского коллектива. 
  • 16'
    Несколько раз уже скользили игроки по мокрому газону. То ли газон обильно полили, то ли еще что-то. В любом случае, с координацией у клубов пока определенные проблемы. 
  • 15'
    Да, пока откровенно соперника держат по всем направлениям хозяева. А тут еще и болельщики организовали аншлаг, создав каталонцам дополнительное давление. 
  • 14'
    С правого края пошел навес на дальнюю штангу ворот "Атлетика". В итоге Левандовски до мяча там не добрался. Мяч был выбит за пределы футбольного поля. 
  • 13'
    Очень активны "львы" пока, повторюсь. Команда на постоянной основе прессингует своего соперника, в то время, как сама "Барса" явно в атаке не доигрывает.
  • 12'
    Ну вот пытается "Барселона" хоть как-то вернуться к игре. Владеют снарядом футболисты "Барселоны", которые делают все, чтобы как можно скорее сравнять счет в матче и попытаться навязать борьбу своему сопернику. 
  • Анонс
    11'
    Сборная Ганы, вылетевшая из Кубка Африки на стадии группового этапа, отпустила сегодня же Иньяки Уильямса, за которым прилетел специальный самолет и забрал игрока в Испанию. Раскошелились "львы" на оперативную воздушную доставку игрока, потратив солидные деньги. Сам же Уильямс пока на "банке". 
  • Угловой
    9'
    Два корнера в итоге подали каталонцы с левого фланга. С первой подачей справился защитник, а вторую нейтрализовал вратарь. Мяч был выбит кулаком за пределы штрафной, но сфера снова досталась баскам.
  • Угловой
    8'
    И снова в панике отбивается "Барселона". На сей раз после прострела Уильямса рефери указывает на угол поля, ведь там был рикошет. Стало быть, это угловой. 
  • 7'
    Футболисты "Атлетика" предстали сегодня на поле в красно-белых футболках и черных трусах, а игроки "Барселоны" вышли на газон в бело-синем обмундировании. 
  • 6'
    Левандовски рвался сейчас к мячу, и за счет давления надеялся заработать для своей команды угловой удар. В итоге даже аута не вбросят гости этой встречи.
  • Травма, повреждение
    5'
    Против Сансета были сейчас нарушены правила. Упал игрок на газон, получив небольшое повреждение. Впрочем, матч он продолжил. 
  • 3'
    Ну что? Чем теперь ответит "Барселона"? Над Хави, если верить СМИ, висит угроза увольнения, и вылетать из Кубка Испании на стадии четвертьфинала не входило в планы "сине-гранатовых".
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    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУРУСЕТА! 1:0!
      Ничего себе старт от "Атлетика"! Первая же осмысленная атака "Атлетика" привела к тому, что "Барса" в панике начала отбиваться от наступлений соперника. После серии рикошетов снаряд прилетел к Гурусете, и Горка с отскоком от газона направил снаряд в левую "девятку"!
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Бильбао! Игроки "Атлетика" разыграли мяч с центра поля. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Барселона

    Исход игры
    Атлетик Б
    12.9% (20)
    Ничья
    20.6% (32)
    Барселона
    66.5% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.83% (78)
    Меньше
    32.17% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (100)
    Нет
    13.04% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    37.4% (58)
    1:1 Ничья
    14.2% (22)
    2:2 Ничья
    4.5% (7)
    2:1 Атлетик Б
    3.9% (6)
    1:0 Атлетик Б
    3.2% (5)
    0:2 Барселона
    3.2% (5)
    0:1 Барселона
    3.2% (5)
    1:3 Барселона
    1.9% (3)
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