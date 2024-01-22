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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: .
Атлетик Б
 
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Барселона
Прогнозы 43
Атлетик Б 11.6% (5)
X 20.9% (9)
Барселона 67.4% (29)
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Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Барселона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетик Б
Барселона

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
107.7%
6 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

36 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Второй тайм

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед

49 матчей

14.3%
18.4%
67.3%
7 побед 9 ничьих 33 победы

Первый тайм

12.2%
44.9%
42.9%
6 побед 22 ничьи 21 победа

Второй тайм

18.4%
26.5%
55.1%
9 побед 13 ничьих 27 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
4:0
КК
3:2
ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.12
0.52

Среднее время на гол

80
172

Всего голов

58
44

Голов в среднем за матч

2.52
1.69

Среднее время на гол

35
53

Всего голов

87
56

Голов в среднем за матч

1.78
1.14

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 78%
Меньше 22%
11
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильялибре Асьер 6 (1) 1.5
Арес Малком 2 0.5
Муньяин Икер 1 0.25
Уильямс Нико 1 0.25
Де Маркос Оскар 0 0
Сансет Ойян 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунде Жюль 1 0.5
Рафинья Диас 1 0.5
Торрес Ферран 1 0.5
Бальде Алехандро 1 0.5
Лопес Фермин 1 0.5
Левандовски Роберт 1 (1) 0.5
Фелиш Жоау 0 0
Кубарси Пау 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиу Марк 1 0
Кубарси Пау 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
0
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3
Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0
Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Барселона

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1/16 финала
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
1/8 финала
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
1/4 финала
Сельта
Реал Сосьедад
Мальорка
Жирона
Атлетик Б
Барселона
Атлетико М
Севилья
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Мальорка Пратс Абдон 4
Бетис Виллиан Жозе 4
Жирона Стуани Кристиан 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Тенерифе Амо Хосе 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 43
    Атлетик Б 11.6% (5)
    X 20.9% (9)
    Барселона 67.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Барселона
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Барселона

    Исход игры
    Атлетик Б
    11.6% (5)
    Ничья
    20.9% (9)
    Барселона
    67.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    48.8% (21)
    1:1 Ничья
    14% (6)
    0:1 Барселона
    9.3% (4)
    0:2 Барселона
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    1:0 Атлетик Б
    4.7% (2)
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    Барселона
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