Стадион: Сан-Мамес.
История личных встреч
Атлетик Б
Барселона
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
107.7%
6 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
36 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Второй тайм
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед
49 матчей
14.3%
18.4%
67.3%
7 побед 9 ничьих 33 победы
Первый тайм
12.2%
44.9%
42.9%
6 побед 22 ничьи 21 победа
Второй тайм
18.4%
26.5%
55.1%
9 побед 13 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
1.12
0.52
Среднее время на гол
80
172
Всего голов
58
44
Голов в среднем за матч
2.52
1.69
Среднее время на гол
35
53
Всего голов
87
56
Голов в среднем за матч
1.78
1.14
Тотал матчей
2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 78%
Меньше 22%
11
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильялибре Асьер
|6 (1)
|1.5
|Арес Малком
|2
|0.5
|Муньяин Икер
|1
|0.25
|Уильямс Нико
|1
|0.25
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунде Жюль
|1
|0.5
|Рафинья Диас
|1
|0.5
|Торрес Ферран
|1
|0.5
|Бальде Алехандро
|1
|0.5
|Лопес Фермин
|1
|0.5
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|0.5
|Фелиш Жоау
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиу Марк
|1
|0
|Кубарси Пау
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
0
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3
Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0
Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Барселона
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Жирона
|Стуани Кристиан
|4
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Картахена
|Калеро Иван
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Тенерифе
|Амо Хосе
|1
Прогнозы на матч Атлетик Б - Барселона
Исход игры
Атлетик Б
11.6% (5)
Ничья
20.9% (9)
Барселона
67.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:2 Барселона
48.8% (21)
1:1 Ничья
14% (6)
0:1 Барселона
9.3% (4)
0:2 Барселона
9.3% (4)
2:2 Ничья
7% (3)
1:0 Атлетик Б
4.7% (2)
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