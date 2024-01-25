Атлетико М

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Добрый вечер, уважаемые любители испанского футбола! Совсем скоро "Атлетико" примет на своем поле "Севилью" в рамках четвертьфинального матча Кубка Испании. Текстовую трансляцию игры для вас проведет Дмитрий Миляев.