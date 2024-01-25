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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Атлетико М
 
Позже
Севилья
Прогнозы 166
Атлетико М 95.8% (159)
X 3% (5)
Севилья 1.2% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Севилья
4.55
6.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
2
Хименес
Хосе
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
12
Лино
Сэмуел
19
Мората
Альваро
7
Гризманн
Антуан
13
Нюланд
Эрьян
23
Маркан
Маркос
4
Рамос
Серхио
14
Ньянзу
Танги
16
Навас
Хесус
18
Соу
Джибрил
24
Сумаре
Бубакари
21
Торрес
Оливер
3
Педроса
Адриа
5
Окампос
Лукас
20
Берналь
Исаак
Ромеро
Атлетико М
3-5-2
Севилья
3-5-2

История личных встреч

Атлетико М
Севилья

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

39 матчей

41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.9%
46.2%
17.9%
14 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.6%
25.6%
30.8%
17 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ТМК
1:1
ЛЛ
6:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:5
КК
3:1
КК
1:2
П
2:0
П
3:1
П
1:0
П
0:0
П
0:3
П
0:0
П
4:0
П
1:1
П
1:3
П
0:1
КК
2:2
КК
2:1
П
4:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
3:1
КК
0:2
П
3:1
П
2:1
П
1:0
П
0:1
ПД
1:2
ПД
4:3

Голы

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.86
1.39

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.28
0.95

Среднее время на гол

70
94

Всего голов

62
45

Голов в среднем за матч

1.59
1.15

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 2 1
Рикельме Родриго 1 0.5
Гризманн Антуан 1 0.5
Мората Альваро 1 0.5
Корреа Анхель 1 0.5
Лино Сэмуел 1 0.5
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берналь Исаак Ромеро 2 0.5
Рамос Серхио 2 (1) 0.5
Мир Рафа 1 0.25
Эн-Несири Юссеф 1 0.25
Маркан Маркос 1 0.25
Педроса Адриа 1 0.25
Гаттони Федерико 1 0.25
Хуанлу Санчес 1 0.25
Окампос Лукас 0 0
Сусо Хесус 0 0
Соу Джибрил 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витсель Аксель 1 0
Коке Хорхе 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Мората Альваро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Диего Симеоне 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 1 0
Ньянзу Танги 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3
Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2
Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2

Результаты матчей

Атлетико М
Севилья

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1/16 финала
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
1/8 финала
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
1/4 финала
1 Сельта
2 Реал Сосьедад
3 Мальорка
2 Жирона
4 Атлетик Б
2 Барселона
Атлетико М
Севилья
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 6
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Жирона Стуани Кристиан 5
Бетис Виллиан Жозе 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Раильо Антонио 1 2
Мальорка Родригес Даниэль I 2
Реал Сосьедад Магунаселая Хон 2
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители испанского футбола! Совсем скоро "Атлетико" примет на своем поле "Севилью" в рамках четвертьфинального матча Кубка Испании. Текстовую трансляцию игры для вас проведет Дмитрий Миляев.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 января 2024, осталось 15 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 166
Атлетико М 95.8% (159)
X 3% (5)
Севилья 1.2% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Севилья
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья

Исход игры
Атлетико М
95.8% (159)
Ничья
3% (5)
Севилья
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
28.9% (48)
2:0 Атлетико М
16.9% (28)
3:1 Атлетико М
10.2% (17)
1:0 Атлетико М
8.4% (14)
3:2 Атлетико М
1.8% (3)
3:0 Атлетико М
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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