Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Гиль Хесус
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
12
Лино
Сэмуел
13
Нюланд
Эрьян
14
Ньянзу
Танги
16
Навас
Хесус
18
Соу
Джибрил
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Атлетико М
Севилья
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
39 матчей
41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
35.9%
46.2%
17.9%
14 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.6%
25.6%
30.8%
17 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.86
1.39
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.28
0.95
Среднее время на гол
70
94
Всего голов
62
45
Голов в среднем за матч
1.59
1.15
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|2
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0.5
|Гризманн Антуан
|1
|0.5
|Мората Альваро
|1
|0.5
|Корреа Анхель
|1
|0.5
|Лино Сэмуел
|1
|0.5
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0.5
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.5
|Мир Рафа
|1
|0.25
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.25
|Маркан Маркос
|1
|0.25
|Педроса Адриа
|1
|0.25
|Гаттони Федерико
|1
|0.25
|Хуанлу Санчес
|1
|0.25
|Окампос Лукас
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Соу Джибрил
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витсель Аксель
|1
|0
|Коке Хорхе
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
2
40%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
2
25%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3
Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
Севилья
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2
Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2
Результаты матчей
Атлетико М
Севилья
Точный счет
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Мальорка
|Пратс Абдон
|6
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Жирона
|Стуани Кристиан
|5
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 2
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|2
|Реал Сосьедад
|Магунаселая Хон
|2
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Картахена
|Калеро Иван
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья
Исход игры
Атлетико М
95.8% (159)
Ничья
3% (5)
Севилья
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
28.9% (48)
2:0 Атлетико М
16.9% (28)
3:1 Атлетико М
10.2% (17)
1:0 Атлетико М
8.4% (14)
3:2 Атлетико М
1.8% (3)
3:0 Атлетико М
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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