Стадион: Эль-Байт.
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хухи
Буалем
12
Мендес
Лукас
20
Фати
Ахмед
19
Али
Алмоез
11
Афиф
Акрам
22
Хамади
Рами
20
Кунбар
Заид
11
Даббаг
Одай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
-
12 Мендес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фати АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Али АлмоезНападающий
-
11 Афиф АкрамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тинтин Маркес
- Основной состав
-
22 Хамади РамиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кунбар ЗаидНападающий
-
11 Даббаг ОдайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Абуакер НаимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Джонди СамерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фирави МусаПолузащитник
-
21 Батран ИсламПолузащитник
-
13 Кумбор ШихабНападающий
-
19 Вади МахмудНападающий
-
Главный тренер: Дабуб Макрам
История личных встреч
Катар
Палестина
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
0
Бомбардиры внутри турнира
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|3
|1
|Али Алмоез
|1
|0.33
|Аль-Хайдос Хассан
|1
|0.33
|Ваад Мохаммед
|0
|0
Палестина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|2
|0.67
|Сеям Тамер
|1
|0.33
|Кунбар Заид
|1
|0.33
|Аль-Батат Мусаб
|0
|0
Карточки
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|0
|Фати Ахмед
|1
|0
|Алаэльдин Ахмед
|1
|0
|Аль-Рави Бассам
|1
|0
|Мазид Халид Мунир
|1
|0
|Ваад Мохаммед
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
Палестина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ябер Атас
|1
|0
|Сеям Тамер
|1
|0
|Терманини Мишель
|1
|0
|Салдана Камило
|1
|0
|Салех Мохаммед II
|1
|0
|Халил Мохаммед
|1
|0
|Кунбар Заид
|1
|0
Результаты матчей
Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Палестина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палестина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Катар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Палестина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Катар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2
Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2
Палестина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гонконг - Палестина 0:3 Палестина - ОАЭ 1:1 Иран - Палестина 4:1 Саудовская Аравия - Палестина 0:0
Палестина - Узбекистан 0:1 Палестина - Австралия 0:1 Ливан - Палестина 0:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Оман - Палестина 2:1 Китай - Палестина 2:0 Индонезия - Палестина 0:0 Палестина - Филиппины 4:0 Йемен - Палестина 0:5 Палестина - Монголия 1:0 Иордания - Палестина 5:1 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Марокко - Палестина 4:0 Палестина - Бангладеш 2:0 Кыргызстан - Палестина 1:0 Палестина - Коморские острова 5:1
Результаты матчей
Катар
Палестина
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Катар
Палестина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
Таджикистан
Иордания
— Австралия
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|6
|Катар
|Афиф Акрам
|3 (1)
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Иордания
|Альнаимат Язан
|2 (2)
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|1 1
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Вьетнам
|Кхуат Ван Кханг
|1 1
|Индонезия
|Амат Хорди
|2
|Иран
|Канаани Хоссейн
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Катар - Палестина
Исход игры
Катар
94.4% (134)
Ничья
1.4% (2)
Палестина
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
23.68% (27)
Меньше
76.32% (87)
Обе команды забьют
Да
20.18% (23)
Нет
79.82% (91)
Популярный счёт
2:0 Катар
37.3% (53)
1:0 Катар
23.9% (34)
2:1 Катар
12.7% (18)
3:1 Катар
3.5% (5)
3:0 Катар
2.8% (4)
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